Jussi69 on tuttu The 69 Eyes -yhtyeestä, televisiosta, radiosta ja ravintoloitsijana. 50 vuotta täyttävä rumpali on pärjännyt elämässään hyvin, vaikka yläasteella opinto-ohjaaja pilkkasi hänen tulevaisuudensuunnitelmiaan koko luokan edessä.

Kun Jussi Vuori oli seitsemännellä luokalla, opinto-ohjaaja kysyi luokassa kaikilta oppilailta: mitä aiot tehdä isona?

– Vastasin, että aion soittaa musaa, rundata maapalloa ympäri ja tehdä levyjä, Vuori, nykyisin tunnettu nimellä Jussi69 muistelee.

Vastaus ei kelvannut. Opinto-ohjaaja teki 13-vuotiaasta rumpalista ja rockfanista varoittavan esimerkin muille oppilaille.

– Se pilkkas ja halus nöyryyttää, Jussi69 kertoo.

Hän muistaa opinto-ohjaajan sanat edelleen: ”Tässä on sellainen jätkä, joka laittaa elämänsä yhden lottokupongin varaan. Tuosta ei tule yhtään mitään.”

Jussi Vuori täyttää 50 vuotta maanantaina 11. heinäkuuta. Hän voi sanoa, että opinto-ohjaaja oli väärässä monella tavalla.

Jos kuponkivertauksen pitää väkisin hengissä, voi Jussi69:n sanoa saaneen voittokupongin. Sillä Jussi69 on soittanut musiikkia työkseen koko aikuisikänsä. Hän on kiertänyt maailmaa ja tehnyt levyjä The 69 Eyes -yhtyeen rumpalina – aivan kuten seiskaluokkalaisena haaveili.

Eikä Jussi69 jättänyt elämäänsä yhden, soittajakupongin varaan.

Jussi69 tunnetaan tietysti ennen kaikkea The 69 Eyes -yhtyeen rumpalina. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun yhtyeen esikoislevy julkaistiin. Vuosikymmenten kuluessa bändi on vakiinnuttanut asemansa suomalaisen raskaan rockin vientiyhtyeiden eturivissä.

Hei opinto-ohjaaja, Jussi Vuori on tosiaan päässyt reissaamaan:

– Ehkä ihmeellisintä on edelleen se, että mennään me minne tahansa Quebeciin tai Costa Ricaan, paikalle tulee ihmisiä, jotka haluavat maksaa meidän näkemisestämme, Jussi69 sanoo.

Kanadan Quebecissä bändi on vieraillut Pohjois-Amerikan-kiertueillaan, mutta jos tarkkoja ollaan, Costa Rica on saanut odottaa helsinkiläisyhtyeen keikkaa. Se on viime vuosina siirtynyt tutusta syystä: korona on lykännyt The 69 Eyesin kiertuetta Latinalaiseen Amerikkaan. Sekin manner on bändille jo toki tuttu, yhtye on esiintynyt muun muassa Argentiinassa, Brasiliassa ja Chilessä.

Vaikka rumpalit yleensä piiloutuvat lavan takaosaan instrumenttinsa taakse, Jussi69 on yhtyeensä toinen sarjakuvamaisesti tunnistettava hahmo laulusolisti Jyrki Linnankiven, Jyrki69:n ohella. He ovat häpeämättömiä rokkiriikinkukkoja, jotka eivät tunnu ikääntyvän aivan kuten sarjakuvahahmotkaan eivät ikäänny.

Ei siis ihme, että Jussi69 tunnistetaan silloinkin, kun hän ei ole varsinaisesti työkeikalla – ei matkalla oman soitto- tai dj-keikkansa takia, vaan reissussa ihan huvikseen.

– Yllättävintä julkisuus ja se, että tunnistetaan, on ollut silloin, kun on ollut lomalla. Jossain Borneossa bambumaja-hotellin henkilökunnasta löytyykin 69 Eyes -faneja, rumpali naurahtaa.

Jussi69 kesällä 2004 Turun Ruisrockissa.

Jyrki69 ja Jussi69 vuonna 2005 Kaivopuistossa.

Opinto-ohjaajan nöyryyttämäksi joutuminen noin 37 vuotta sitten on jäänyt niin hyvin Jussi69:n mieleen, että hän ei nosta sitä esille julkisesti ensimmäistä kertaa.

– Silloin lapsena ajattelin, että odota, näytän vielä! Täältä tullaan, hän sanoo.

– En edes ajatellut, että se ei onnistuisi. Nyt jälkikäteen on helppo sanoa, että voin vain jossitella, että entäpä jos bändi ei olisi saanut levytyssopimusta? Tai homma olisi tyssännyt jostain muusta syystä? Olen melko varma, että olisin silti jatkanut soittamista. En ole mennyt menestyksen perässä, vaan se on musiikin taika, jonka olen halunnut selvittää. Ne järisyttävät tunteet, joita tunnen yhä, kun kuulen vaikka (Rolling Stonesin) Gimme Shelterin tai (Princen) Purple Rainin.

Musiikin luominen, soittaminen, on ollut Jussi69:lle bändielämän ykkösasia. Mutta hyvänä kakkosena tulee sosiaalisuus, lukemattomat kohtaamiset, soittajan työn kautta syntyneet ystävyyssuhteet sekä tietysti parhaat bileet, joihin rumpali on päässyt mukaan.

Tai ehkä muut pääsivät mukaan Jussi69:n juhliin. 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä hän pyöri samoissa yökerhoissa Paris Hiltonin kanssa, ja Bam Margera pyysi hänet mukaan tv-ohjelmaansa.

– Levy-yhtiöt soittelivat minulle, ja pyysivät viettämään aikaa Suomessa käyvien bändin kanssa:”Sä tiedät Jussi, missä on parhaat bileet.”

The 69 Eyes esiintymässä Down By The Laituri -festareilla kesällä 2001

Jussi69 kesällä 2003.

Kun Jussi69 vietti iltaa Iron Maidenin kanssa, hän alkoi miettiä, että olisipa mahtavaa viedä nämä bändit omaan baariin.

Samoihin aikoihin hän oli alkanut tehdä dj-keikkoja. Ensimmäiset omat klubi-illat Jussi69 piti Hampurissa.

– Opettelin, miten tulot jakautuvat klubi-illoista. Ja mitä tarvitaan ravintolan pyörittämiseen.

Unelma omasta rokkibaarista toteutui seitsemän vuotta sitten, kun Helsingin Iso-Robertinkadulle avattiin The Riff. Vuori omistaa ravintolan kahden liikekumppaninsa kanssa.

Ja tiedoksi opinto-ohjaajalle, vanha oppilaasi Jussi Vuori on siis paitsi kansainvälisesti tunnettu muusikko, myös ravintoloitsija, joka työllistää muita ihmisiä.

Hän on myös dj, joka on pyydetty soittamaan levyjä niin Tokion muotiviikoille kuin Berliinin elokuvajuhlillekin.

Jussi69:lle kävi elämässä lopulta hyvin. Hänellä on menestynyt ura ja hän on ollut monessa mukana.

Mutta Jussi69 ei ole niitä ihmisiä, jotka antavat syntymäpäivähaastattelussaan ymmärtää, että kaikki ovet ovat auenneet hänelle itsestään, että häntä on pyydetty bändeihin ja muihin hommiin ihan vain hänen oman erinomaisuutensa takia.

Päinvastoin. Hän on kolkuttanut, ja usein on avattu.

Jo liki 15 vuotta jatkunut radiotoimittajan ura Radio Rockissa alkoi, kun hän kävi ehdottamassa ohjelmaa itse itselleen, ja kanavapomo Sami Tenkanen nosti peukalon ylöspäin kuultuaan koelähetyksen.

– Hipoo täydellisyyttä, Jussi69 kertoo Tenkasen sanoneen.

– Miten niin hipoo? vastasi Jussi69.

Ensimmäiseen bändiinsä hän tyrkyttäytyi mukaan väkisin.

– Menin 14-vuotiaana sanomaan samassa koulussa treenanneelle bändille, että olen parempi rumpali kuin heidän senhetkinen rumpalinsa: ”Tulen hänen tilalleen!” En ollut koskaan soittanut bändin kanssa, mutta jotenkin klaarasin tilanteen. Oli pakko päästä mukaan.

Ja tuosta lähtien Jussi Vuori on soittanut bändissä. Hangman Jury oli hänen ensimmäinen levyttänyt bändinsä, ja sen lisäksi hän on tehnyt musiikkia muun muassa lapsuutensa sankarien, Hanoi Rocksin Michael Monroen ja Andy McCoyn kanssa sekä pitänyt hauskaa lainabiisejä soittavassa The Local Band -bilebändissä yhdessä Alexi Laihon, Olli Hermanin ja Samy Elbannan kanssa.

Tärkein on aina kuitenkin ollut The 69 Eyes, joka on saanut vauhtia uralleen eri musiikkimuodeista muuttumatta pahemmin itse. Yhtye laskettiin 1990-luvun alussa osaksi Hanoi Rocksista ponnistanutta katurockbuumia, sillä on goottifaneja ja keikkaa on riittänyt metallifestareillakin.

– Emme ole trendien perässä. Ne tulevat ja menevät. Aluksi meitä ihmeteltiin, että mitä friikkejä nuo ovat. Ja kymmenen vuotta myöhemmin olimme aallonharjalla, Jussi69 sanoo.

The 69 Eyes oli osa sitä suomalaisen musiikin läpimurtoa, joka tapahtui vuosituhannen vaihteessa. Daruden Sandstorm, Bomfunk MC’sin Freestyler ja HIM-yhtyeen Join Me (In Death) nousivat lyhyen ajan sisällä kansainvälisiksi hiteiksi, ja muun muassa kappaleet Gothic Girl, Feel Berlin ja Lost Boys nostivat The 69 Eyesin vähintään kulttimaineeseen eri puolilla maailmaa.

Jussi69 soitti rumpuja Cheekin Olympiastadionin keikalla vuonna 2014 lavarakennelman päällä.

Tasavuosien täyttäminen ei aiheuta ikäkriisiä, sillä bändissä soittaminen näyttää olevan hommaa, jota tehdään loppuun asti – niin pitkään kuin lavalle pystytään nousemaan.

Jussi69 naurahtaa, että hänen lapsuutensa sankareista, 1980-luvun rocknimistä moni on käynyt Suomessa esiintymässä jo tänäkin kesänä. Scorpions, Iron Maiden, Iggy Pop, Alice Cooper, Judas Priest… ja useimmat heistä on jo eläkeiän ylittäneitä.

– Olen aina ollut nuorin. Minulla on kaksi vanhempaa veljeä, ja bändissäkin olen nuorin. Ja tämä rockala on sellainen, että halutessaan voi leikkiä ikuisesti nuorta Peter Pania, se on aika helppoa, Jussi69 sanoo.

– Aikuistuminen maailmaa kiertävässä rockbändissä on hyvin erikoista. Koko ajan elää pienessä kuplassa. Mutta vaikka olisi helppo tuudittautua Peter Pan -elämään, olen samaan aikaan ollut vuonna 1996 syntyneen tytön isä ja mielestäni olen onnistunut isänä ihan hyvin – uskon, että tyttäreni sanoo samaa. Ja olen myös joutunut kohtaamaan asioita, joita ihmiset ikääntyessään kohtaavat kuten hautaamaan vanhempiaan, minun tapauksessa äitini. Elämä ei ole pelkkää fun and games, vaikka se on se, joka näkyy minusta ulospäin.

Opinto-ohjaaja, nyt tarkkana: Jussi Vuori on kasvanut 50-vuotiaaksi, vastuulliseksi aikuiseksi, vaikka onkin soittanut rockyhtyeessä ja ollut uskollinen nuoruutensa ihanteille.

– Olenko ollut auktoriteettivastainen? Ehkä joskus kouluaikana tajusin, että en koskaan tule työskentelemään kenellekään muulle, olen aina oma pomoni. Ja niin olen tehnyt. Pystyn yhteistyöhön ja teen yhteistyötä, mutta vastaan siitä ennen kaikkea itselleni, että teen työni hyvin.