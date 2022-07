Turun saaristossa asuva Paul kiersi 14 vuotta rocktähtien kanssa maailmaa – todisti vierestä kuuluisan veljesparin riitoja, joissa tuolit lentelivät

Paul Heywood, legendaarisen brittibändi Oasiksen ex-roudari muutti Korppooseen ja ryhtyi rakennusmieheksi.

Vuosituhannen vaihteen brittirockin suuri nimi Oasis ei tehnyt yhtään maailmankiertuetta ilman teknikkoaan Paul Heywoodia. Hän huolehti kitaristien soittimista ja bändin äänentoistosta.

Manchesteristä kotoisin oleva Heywood asuu nykyisin Turun saaristossa Korppoossa, kahden lossimatkan päässä mantereesta, suomalaisen vaimonsa ja lastensa kanssa.

Oasiksen leipiin Heywood päätyi työskennellessään lontoolaisessa äänentoistofirmassa. Hän oli sittemmin mukana monissa Oasiksen historian käänteissä. Kaikilla keikoilla ja monissa levytyksissä, muun muassa äänittäjänä Standing on the Shoulder of Giants -albumin teossa Ranskassa.

– Olimme siellä yhdeksän viikkoa. Puolivälissä äänityksiä bändissä tuli riitaa ja kitaristi Paul ”Bonehead” Arthurs erosi. Luulin, että minäkin menetän työni, mutta sain pitää sen, Heywood muistelee.

Heywoodin varsinainen, tulevien aikojen päämäärä on oman studion pyörittäminen.

Paul Heywood Oasiksen sound checkissä Nagoyassa, Japanissa kesäkuussa 2000.

Paul Heywoodin studion seinällä komeilee Oasiksen What’s The Story Morning Glory -platinalevy. Albumi saavutti kaikkiaan 11-kertaista platinaa, sitä myytiin Britanniassa 3 300 000 kappaletta.

Riitely sinänsä ei ollut tavatonta. Bändin nokkamiesten, Gallagherin veljesten Liamin ja Noelin, välillä se oli pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Kipinöitä sinkoili toistuvasti.

– Me tekniikan puolella emme joutuneet riitoihin mukaan. Turvamiehet sen sijaan panikoivat. He tiesivät, etteivät voi mennä tappelevien veljesten väliin, koska työskentelivät heille molemmille.

– Kerran olimme kaikki drinkeillä hotellihuoneessa ja yhtäkkiä meidät käskettiin ulos. Kuului vain, kun tuoleja hajosi. Tiesimme heti, että keikka peruuntuu.

Se ei sinänsä haitannut, ainakaan rahallisesti.

– Jos kiertue peruuntui riitojen takia, lähdimme lomalle. Me bändille työskennelleet saimme palkkamme joka tapauksessa. Korvaavasta kiertueesta saimme taas uuden palkan.

Oasiksen laulaja Liam Gallagher mikin varressa.

Oasiksen kitaristi Noel Gallagher lavalla.

Kiertuehenkilökunta tunsi kuuluvansa samaan jengiin. Töitä oli paljon, mutta myös hauskaa osattiin pitää.

Nykyisin hommasta on Heywoodin mukaan kadonnut ilo. Musiikkibisneksessä on hänen mukaansa liikaa kirjanpitäjiä. Roudarit taas osaavat tekniset asiat teoriassa, mutta heiltä puuttuvat sosiaaliset taidot.

– Vanhan ajan roudarit, jotka työskentelivät Iggy Popille ja Clashille, olivat persoonia. Heidät tunsi kaikki. Nykyisiä kasvottomia roudareita ei tunne kukaan.

Oasis Nagoyassa, Japanissa kesäkuussa 2000.

Liam Gallagher (oik.) ja Oasiksen faneja Nagoyassa, Japanissa kesäkuussa 2000.

Stadion- ja areenakeikoilla roudareilla riitti töitä. Kun puitteet ovat isot, paineet onnistumiseen ovat sen mukaiset. Heywoodia naurattaa, kun arvelen, että hänellä on ilmeisen rautaiset hermot.

Heywood oli läsnä 1996 Knebworthissa, jossa Oasista saapui kahden päivän aikana katsomaan pitkälti yli puoli miljoonaa ihmistä. Kyseessä oli tiettävästi Britannian historian suurin ulkoilmakonsertti.

Oasista saapui kahden päivän aikana katsomaan yli puoli miljoonaa ihmistä Knebworthissa, Englannissa, elokuussa 1996. Kyseessä oli tiettävästi Britannian historian suurin ulkoilmakonsertti. Paul Heywood oli mukana miksaamassa Liam Gallagherin lavaääntä.

Äänenvoimakkuus oli sen mukainen, osin pakostakin, koska alue on niin iso. Desibelien määrää Heywood ei osa sanoa.

– Lavalla äänenvoimakkuus oli kovin ikinä. Miksasin Liamin lavaääntä ja se oli kovaäänisin keikka, jonka olen koskaan miksannut.

Korppoossa ollaan kaukana maailman kovaäänisimmistä keikoista.

– Vaimo halusi palata kotimaahansa ja lasten on täällä hyvä olla. Tämä on parasta meille kaikille, Heywood tuumaa.

Hän työskentelee rakennusmiehenä.

– Remontoin vanhoja taloja. Teen kaikenlaisia töitä perustuksista kattoon. Kunnostan ovia ja ikkunoita.

Paul Heywood on rakentamassa erillistä studiorakennusta Korppooseen.

Paul Heywoodin väliaikainen studio toimii tällä hetkellä hänen asuintalossaan.

Remontointi on käsistään kätevälle Heywoodille väliaikaistyö, tai sanotaanko toinen työ. Se varsinainen, tulevien aikojen päämäärä on oman studion pyörittäminen.

– Haluan rakentaa erillisen studiorakennuksen ja siinä remonttihommista on ollut apua. Täällä saaristossa pitää muutenkin tehdä paljon itse.

Väliaikainen studio toimii tällä hetkellä hänen asuintalossaan. Heywoodilla oli studio jo Manchesterissä. Hän oli apuäänittäjänä Liam Gallagherin albumeilla ja rakensi studion myös Boneheadille, jonka kanssa on ollut yhteyksissä kaikki nämä vuodet.

Ex-Oasis-kitaristi sairastaa syöpää. Heywood ei halua sanoa mitään ystävänsä tilanteesta.

– Yksityisyys on tässä tilanteessa parasta. Toivon hänelle kaikkea hyvää.

Oasiksen kitaristin Paul ”Bonehead” Arthursin kanssa Heywood on ollut yhteyksissä kaikki nämä vuodet. Heywood on myös rakentanut kitaristille studion.

Heywoodin firmalla on näppärä nimi: Pro toolman Korppoo. Se viittaa paitsi toimipaikkaan, kahteen muuhun asiaan. Yrittäjä on ammattimies rakennustyökalujen (tools) kanssa, mutta hallitsee myös musiikin ammattilaisten käyttämän Pro Tools -äänitysohjelman salat.

Heywood toivoo, että musiikkialan ihmiset löytävät hänen studionsa. Saaristo tarjoaa ainutlaatuisen ympäristön musiikintekemiseen.

– Täällä on mukavaa ja hiljaista.

Paul Heywood oli irlantilaisen bluesrock-kitaristi Rory Gallagherin (kuvassa) teknikko ja kitarahuoltaja kymmenisen vuotta.

Heywood on nähnyt maailmaa ja kontakteja musiikkipiireihin on paljon. Ensimmäisellä maailmankiertueella hän oli 24-vuotiaana irlantilaisen bluesrock-kitaristi Rory Gallagherin (1948–1995) teknikkona ja kitarahuoltajana.

Yhteistyö kesti kymmenisen vuotta, aina Gallagherin kuolemaan asti.

Vuosien varrella Heywoodin työnantajia ovat olleet muun muassa Clannad, Cranberries, Willie DeVille, Lily Allen, Frans Ferdinand, Chemical Brothers, 30 Seconds to Mars ja varhainen Spice Girls, jonka palkkalistoilta Heywood siirtyi Oasiksen henkilökuntaan.

Heywood on kiertänyt myös ruotsalaisbändi Soundtrack of Our Livesin matkassa.

– Harmi, että ruotsin kieli jäi oppimatta. Enpä tiennyt silloin, että eläisin joskus Korppoossa, jossa kaikki puhuvat ruotsia.

Heywood asuu Turun saaristossa Korppoossa, kahden lossimatkan päässä mantereesta, suomalaisen vaimonsa ja lastensa kanssa.

Noel Gallagher (oik.) johdattamassa yhtyettä lavalta Barrowlandsissa, Glasgow’ssa maaliskuussa 2011.

Neljäätoista vuotta Oasiksen matkassa Heywood muistelee lämpimästi.

– Se oli aikaa, jolloin kaikilla oli liian hauskaa. Oli pakko olla. Oasis-kiertueilla tylsyys ei ollut sallittua. Bändi piti pystyä juomaan pöydän alle, Heywood nauraa.

Gallagherin veljeksiin hänellä ei ole ollut erityistä kontaktia vuosiin.

– Lähinnä tekstiviestein. Se on kuin ottaisi yhteyttä kuningattareen. Muistaakseni olen puhunut Noelin kanssa puhelimessa ylipäätään vain kerran. Keikoilla tietysti kaikki puhuimme toisillemme.

Liamin Beady Eye -bändin kanssa Heywood teki töitä ja oli mukana, kun yhtye esitti 2012 Lontoon kesäolympialaisten päätösseremoniassa Oasis-hitin Wonderwall.

Oasiksen laulaja Liam Gallagher ennen keikkaa Troxyssa, Lontoossa maalikuussa 2011.