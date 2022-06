Weekendin tähtiesiintyjä peruuntui yllättäen – voiko lipun ostanut saada rahansa takaisin?

Järjestäjätahon mukaan päiväkohtaisia lippuja voi vaihtaa toisille festaripäiville ”eri lippukanavissa”. Asiantuntija ei usko, että vastaus tyydyttää festariväkeä.

Kun yhdysvaltalaisräppäri Post Malonen esiintyminen peruuntui kalkkiviivoilla ennen Weekend Festivalin avauspäivää, festivaaliväki pillastui. Post Malonen oli määrä esiintyä päälavalla perjantaina, ja festivaalin järjestäjä kertoi peruuntumisesta sunnuntaina. Järjestäjän mukaan syynä ovat logistiset ongelmat.

Rahojaan takaisin vaatineet ihmiset ilmaisivat harmistuksensa asiasta festivaalin virallisilla some-alustoilla. Palautevirran jälkeen ainakin pääesiintyjän perumista koskevien Facebook- ja Instagram-päivityksien kommentointi estettiin.

Järjestäjätaho ilmoitti yksiselitteisesti, ettei rahoja anneta takaisin, kun yksittäisen artistin esiintyminen peruuntuu.

Täyteen rahalliseen hyvitykseen ei usko myöskään Kilpailu- ja kuluttajaviraston johtava asiantuntija Raija Marttala. Sen sijaan pienempää hyvitystä voi yrittää vaatia.

Kuluttajariita­lautakunta käsittelee toisinaan riita-asioita, joissa kuluttaja vaatii täyttä maksunpalautusta peruutetusta tapahtumasta tai esityksestä. Festivaalien kohdalla kuluttajariitalautakunta arvioi, kuinka paljon yksittäisen artistin peruutus vaikuttaa kokonaisuuteen, miten tapahtumaa ja artistia on markkinoitu sekä mistä syystä peruutus on tapahtunut. Hyvitykseen on oikeutettu, jos festivaalin sisältö muuttuu merkittävästi markkinoinnista ilmoitetusta.

– Jos kyseessä on maailmankuulu yhtye, niin hinnan alennukseen voi hyvinkin olla oikeus, Marttala arvioi.

26-vuotias Post Malone eli Austin Richard Post on tämän hetken suosituimpia rap-artisteja, jos tarkastellaan suoratoistopalvelu Spotifyn kuukausikohtaisia kuuntelukertoja. Viimeisimmän tiedon mukaan hänellä on yli 57 miljoonaa kuukausittaista kuuntelijaa Spotifyssa ja hän oli kesäkuussa palvelun 9. kuunnelluin artisti. Kuuntelijoita on siis enemmän kuin maailmankuuluilla rap-artisteilla Kendrick Lamarilla ja Kanye Westillä.

Weekend-festivaali ilmoitti sosiaalisessa mediassa räppärin kiinnityksestä pääesiintyjäksi jo joulukuussa. Post Malonen nimi on ollut esillä tapahtuman markkinoinnissa kuukausia.

Marttala ei lähde arvailemaan, paljonko festivaaliväki voisi saada hyvitystä Weekend-festivaalin järjestäjiltä. Festivaalien päivälipun hinnat alkavat 115 eurosta ja kolmen päivän festivaalipassin hinta 205 eurosta.

Marttala ei näe, että lipun ostanut olisi oikeutettu täyteen rahalliseen hyvitykseen –vaikka peruminen aiheuttaisikin paljon mielipahaa tai päivälipun olisi ostanut vain pääesiintyjän takia. Ohjelmistossa on paljon muitakin esiintyjiä rahan vastineeksi.

Ennakkotapauksia vastaavanlaisista tilanteista ei kuitenkaan tunnu olevan. Marttalan mukaan asiaa tulee ensikädessä selvittäjää järjestäjän kanssa.

– En tiedä sellaisia tapauksia, joissa festivaaleista olisi hyvitetty koko lipun hinta esiintyjän peruuntumisen takia. On toki kuluttajan oikeus viedä asia kuluttajariitalautakuntaan, jos ei pääse yhteisymmärrykseen hyvityksestä festivaalijärjestäjän kanssa.

Festivaalin järjestäjätaho All Things Liven toimitusjohtaja Hardi Loog kommentoi aiemmin Ilta-Sanomille, ettei lipuista aiota antaa rahoja takaisin. Järjestäjän mukaan päiväkohtaisia lippuja voi sen sijaan vaihtaa toisille päiville ”eri lippukanavissa”.

Marttala ei usko, että tämä järjestely tyydyttää festivaalilipun ostanutta Post Malone -fania.

– Ilman muuta tämä on vastaan tulemista järjestäjän puolelta, mutta varmasti ainakin osalle kuluttajista se päivälipun osittainen hinnan alennus olisi mieluisempi, arvioi Marttala.

– Tietysti järjestäjä pyrkii tarjoamaan vaihtoehtoa, joka on heille tarkoituksen­mukaisin. Jos palvelussa on virhe, kuluttajilla on kuitenkin oikeus hinnan­alennukseen.

Post Malonen lisäksi Rezzin ja A1 x J1:n esiintymiset ovat peruuntuneet festivaalin logistiikkahaasteiden vuoksi. Post Malonen tilalle pääesiintyjäksi tulee yhdysvaltalaisduo Rae Sremmurd.