Seinillä lepää historian havina, käytävillä aistii hämyisen rocktunnelman. Paikalle saapunut ei tieltään eksy.

Lahdessa sijaitsevassa Apulandia-museossa saa nopeasti kiinni siitä, miten ainutlaatuinen Apulanta-yhtyeen matka heinolalaisesta autotallista massiivisen stadionkonsertin porteille on ollut. Omakustanteisten bändien elinkaaria ei tavallisesti lasketa edes vuosissa, mutta Apulanta on niittänyt mainetta Suomi-rockin tähtitaivaalla jo yli 30 vuotta.

Paikalla ovat sovitusti omaperäisen yhtyeen keulahahmot, laulaja Toni Wirtanen ja rumpali Sipe Santapukki, joiden olemuksesta h-hetken läheisyys on jo aistittavissa. Apulanta juhlistaa pitkää taivaltaan esiintymällä Helsingin olympiastadionilla lauantaina 2. heinäkuuta.

– Tämä projekti on ollut marinoitumassa jo kolme ja puoli vuotta, joten nyt kun aika on viimein tullut, niin kutkuttaahan se, Wirtanen sanoo.

– Stadionkeikan valmistelut ovat jo itsessään olleet aikamoinen synnytys.

Koronapandemia peruutti Apulannan stadiondebyytin viime vuonna. Nyt rocktähtien kasvoilta huokuu helpottuneisuus.

– Kun aikanaan aloitimme punkrockin soittamisen, ei olisi tullut mieleenkään, että pääsisimme joskus vetämään ikioman stadionkeikan. Lähes kukaan ei povannut meille punkkareille ylipäätään mitään pysyvää, eikä meillä toisaalta ollut esikuvaa yhtyeestä, joka olisi tehnyt Suomessa jotain tällaista omakustanteisesti, Santapukki linjaa.

Apulanta on villinnyt yleisöään koko ajan suuremmilla ja suuremmilla lavoilla. Kuva Himoksen juhannusfestivaalilta vuodelta 2021.

– Täällä museossa tulee välillä itsekin hämmästeltyä sitä, mihin kaikkeen tämä noin 30-vuotinen pelleilymme on oikein johtanut. Pakkohan tästä matkasta on tuntea ylpeyttä, Wirtanen lisää.

Samaan hengenvetoon kaksikko haluaa korostaa faniensa merkitystä.

– Emme me olisi pystyneet omin avuin kampeamaan autotallista stadionille, vaan kyllä jengi on meidät sinne siivittänyt, Santapukki tiivistää.

– Niinpä stadionkeikka ei olekaan meille itsellemme mikään etappi, vaan kyse on enemmänkin juhlista ihmisille – kaikille faneillemme, jotka ovat jaksaneet elää reissussamme mukana. Ja kun kerta näin isot ihmisten juhlat järjestetään, homma pitää tehdä unohtumattomasti, Wirtanen jatkaa.

Pienen tivaamisen jälkeen rockduo on valmis paljastamaan yksityiskohtia bändin uran tulevasta kohokohdasta. Bändi esittää keikalla esimerkiksi biisejä, joita ei ole koskaan aiemmin livenä esitetty.

– Luvassa on isoin lavastehässäkkä, mitä Suomessa on koskaan nähty. Meillä on ollut aiemmin harvinaisen pitkiä ja leveitä lavasteita, ja nyt kun vain taivas on kattona, niin esittelemme korkeimman lisähelvetin ikinä, Wirtanen kertoo.

– Idea siihen tuli vasta noin puolitoista kuukautta sitten. Kun kerroin siitä timpurillemme, hän totesi, että saatanan Santapukki – et kai sä ole tosissasi! No, kyllä hän alkujärkytyksensä jälkeen lupasi, että saisi kuin saisikin homman järjestymään, Santapukki puolestaan sanoo.

Rap-artisti Cheek lopetti uransa mammuttimaisiin tuplakeikkoihin Lahden mäkimontussa 2018. Tuolloin puhuttiin kaikkien aikojen kalleimmasta suomalaisartistin järjestämästä lavasteshow’sta.

– Sittemmin keikkajärjestely­kustannukset ovat nousseet. Osittain sen vuoksi spektaakkelimme on kalliimpi kuin Cheekin jäähyväiskeikka konsanaan. Olisi varmaan toki muutenkin, kyllä me pistämme omissa juhlissamme parasta pöytään, Santapukki selvittää.

– Keikkojen kustannuksia on vaikea vertailla keskenään, mutta näillä meidän keikkakuluilla saisi Espoosta komean rantatalon ja Lahdesta ainakin kolme kivitaloa, Wirtanen peilaa.

Hämmentävin tieto liittyy Apulannan keikan jälkeen yleisölle jakamiin läksiäislahjoihin. Bändi aikoo todella rikkoa rajoja.

– Normaalisti bändit antavat giveaway-lahjoiksi jos kaikenlaista muovikrääsää, joka sitten jo seuraavana päivänä heitetään roskikseen. Meillä on uskoakseni maailman hienoin läksiäislahja. Jaamme nimittäin yleisölle 200 000 koivunsiementä – nimenomaan istutuspillerien kera, Santapukki kertoo.

– Maailma ei tarvitse enää lisää krääsää, maailma tarvitsee lisää puita. Koivu on hieno, monimuotinen puu, joka tuottaa tähän maailmaan aika paljon puhdasta happea. Vaikka keikastamme ei jäisi muuta käteen, niin toivottavasti ainakin noin 200 000 uutta koivua. Olisi mahtavaa nähdä niitä kypsymässä eri puolilla Suomea, Wirtanen perustelee ideaa.

Heinolan maineikkaat rokkarit ovat vuosikymmenten varrella marinoituneet aikuisiksi, mutta itse bändiä he eivät kertomansa mukaan ole halunneet kypsyttää suuntaan kuin toiseenkaan.

– Bändi näyttäytyy nyt ulospäin varmasti erilaisena kuin aikojensa alussa, mutta varsinkin ideologiselta sisällöltään se on pysynyt hyvin samanlaisena kaikki nämä vuodet. Virheitäkin olemme tehneet, mutta silti olemme koko ajan tietoisesti ylläpitäneet sitä, mitä olemme aina olleet, Wirtanen painottaa.

– Biisiemme teksteihin on tullut syvyyttä, koska olen onnistunut ympäröimään itseni ihmisillä, jotka ajavat itsensä säännöllisesti karikkoon. Siitä maailmasta on ollut hedelmällistä ammentaa, ja kun samaan aikaan bändin laulaja on parantunut vanhetessaan, niin ehkä ilmennämme itseämme hieman eri tavalla kuin vuosikymmeniä sitten, hän jatkaa.

Santapukki nostaa esiin kappaleen nimeltä Lokin päällä lokki, joka on noussut yhtyeen kaikkien aikojen striimatuimmaksi.

– Vedimme pohjille 12 albumia, kunnes suurin hitti löytyi vasta 13:nnelta pitkäsoitoltamme. Se ei olisi ollut mahdollista ilman alituista itsemme haastamista. Vaikka bändi soundaakin aina itseltään, on todella tärkeää pyrkiä kehittymään matkan varrella, Santapukki näkee.

– Niin, siinä on jälkipolville haastetta. Yrittäkää tehdä sama perässä! Wirtanen kannustaa.

Itse yhtyeenä Apulanta ei ole kaksikon mukaan vielä aikoihin museoitumassa. Bändin uralle ei kuulemma ole määritelty mitään loppupistettä.

– Ymmärrän hyvin esimerkiksi niitä lukuisia huippu-urheilijoita, jotka ovat uransa päättymisen jälkeen seonneet. Ovat esimerkiksi perustaneet venefirmoja, kunnes kaikki on hetkessä mennyt. Ja tietysti siitä syystä, ettei intohimoa voi keinotekoisesti paikata, Wirtanen pohtii.

– Kun elämä perustuu johonkin tiettyyn keskipisteeseen, siitä ei voi noin vain luopua. Mitä muuta mäkin muka vielä tekisin, kun olen läpi elämäni elänyt vain yhtä tarkoitusta varten?

Nuorana poikana Wirtanen näytteli klassikkoasemaan nousseessa elokuvassa Pitkä kuuma kesä, mutta se(kin) saattoi jäädä kertaluonteiseksi kokemukseksi.

– Mukava sitä leffaa oli tehdä, vaikka meinasin missata kuvauspäivän. Piti lähteä Tampereella vetämämme keikan jälkeen seuraavana aamuna junalla Joensuuhun, mutta eksyin väärään junaan, joka ei koskaan liikahtanutkaan. Piti ottaa taksi alle, ja se maksoi muistaakseni noin 2 000 markkaa, Wirtanen kertoo.

– Tuotantoyhtiön piti maksaa se takaisin, mutta en ole varma, maksoivatko sittenkään.

Santapukki sanoo Apulannan kulkevan jatkuvasti mukana hänen takaraivossaan.

– Apulanta on eetos. Se ei ole minulle projekti vaan elämäntapa ja elämäntyö, hän painottaa.

– Niinpä palaamme stadionkeikan jälkeen nopeasti arkeen, vain noin viikon mittaisen loman jälkeen.

Jos joskus, niin eittämättä elokuussa 2021 Santapukki palasi vauhdilla arkeen. Näin tapahtui Seinäjoen jalkapallostadionilla soitetun keikan jälkeen.

– Sattumalta katsoin välittömästi keikan jälkeen puhelinta ja näin vaimoni soittavan. Lapsemme synnytys oli alkamassa. Olin itse ihan tiloissa, mutta ”Tontsa” toimi hienosti seremoniamestarina, ja siitä hetkestä ei varmasti mennyt kuin kolmisen minuuttia, kun koko bändi oli keikkabussissa matkalla kohti Lahtea, Santapukki muistelee.

– Sairaalaan päästyäni kätilöt olivat innoissaan, kun hurautin keikkabussilla suoraan synnytykseen. Se oli tiettävästi ensimmäinen laatuaan. Näin syntyi tarina, jossa olisi myös aineksia päästä näiden museoiden seinille.