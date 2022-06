Paul McCartneyn hämmästyttävä ura hakee vertaistaan – sitten hän retkahti nuoreen Heatheriin, joka oli vähällä viedä hänen omaisuutensa

Paul McCartney täyttää lauantaina 80 vuotta. Kun hänen elämästään joskus tehdään elokuva, käsikirjoitukseen ei tarvitse keksiä huippuja eikä aallonpohjia.

”Paul McCartney on 80-vuotiaana edelleen hurmaavin rock-jumalamme!”

Näin otsikoi konserttiarvionsa Los Angeles Times kuukausi sitten. McCartney oli esiintynyt Inglewoodin stadionilla 50 000 kuulijalle.

Kun koronapandemia halvaannutti tapahtumat, näytti siltä, että keikkatauko pakottaa monet rocklegendat eläkkeelle – kasikymppisen elämässä epämääräisesti venyvä, ulkopuolelta pakotettu tauko on raastava eri tavalla kuin parikymppisellä: on ehkä iän tuomaa malttia, mutta vuodet kuluttavat väkisinkin.

Kasikymppisen McCartneyn taidonnäyte Inglewoodista toukokuussa.

Siksi on ollut riemukasta, että tänä kesänä heti pandemian hellitettyä ovat rientäneet tien päälle niin Rolling Stones Euroopassa kuin Beatles-legenda Paul McCartney Yhdysvalloissa.

McCartney täyttää 80 vuotta 18. kesäkuuta 2022. Hän ei tosiaankaan ole jäänyt eläkkeelle, vaan hurmaa edelleen esiintymislavoilla ja levyillä, tuorein albumi (McCartney III Imagined) julkaistiin viime vuonna.

Mutta minkä elämän hän onkaan jo saanut elää!

SYKSYLLÄ tulee kuluneeksi 60 vuotta siitä, kun Beatles julkaisi ensimmäisen singlensä Love Me Do. 1962 alkoi levytysura, joka mullisti pop- ja rockmusiikissa kaiken, muun muassa bisneksen, muodin ja teinisuosion määrän – fanit kiljuivat yhtyeelle, minne ikinä se menikin.

Musiikillisesti Beatles aloitti yksinkertaisilla, muutaman soinnun rockralleilla. Myöhemmässä tuotannossaan yhtye etsi ilmaisunsa rajoja sovittaen musiikkia vaikkapa jousille ja tehden kokeiluja sen aikaisen studiotekniikan keinoja venyttäen.

Kaiken pohjana olivat kuitenkin kappaleet. Yksinkertaiset tai koukeroiset, mutta yhtä kaikki popille ja rockille ne näyttivät suuntaa vuosikymmeniksi niin melodioiden, harmonioiden kuin moninaisten esitystapojensakin osalta.

Beatles eli Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon ja George Harrison.

Suuren osan Beatlesin kappaleista sävelsi kaksikko John Lennon – Paul McCartney. He olivat tutustuneet jo 1957 kotikaupungissaan Liverpoolissa. Yhdessä he olivat kehittyneet muun muassa keikkailemalla tiiviiseen tahtiin Hampurissa 1960-luvun alussa ja kannustaen ja kirittäen toisiaan biisintekijöinä.

Yhteistyö oli niin tiivistä, että erilleen kasvaminen oli lopulta väistämätöntä. Beatles hajosi virallisesti huhtikuussa 1970, kun McCartney muiden bändin jäsenten yllätykseksi ilmoitti julkisesti eroavansa yhtyeestä.

Lopullisesti spekulaatiot yhtyeen palaamisesta yhteen päättyivät joulukuussa 1980, kun Lennon ammuttiin kotiovelleen New Yorkissa.

Beatlesin musiikkia on pidetty esillä uudelleenjulkaisujen ja muun muassa dokumenttielokuvien kautta jatkuvasti. Viime vuonna Beatles-fanien puheenaihe oli ennen kaikkea elokuvaohjaaja Peter Jacksonin vanhasta materiaalista koostama dokumenttisarja The Beatles: Get Back.

Beatlesin elossaolevat jäsenet Ringo Starr ja Paul McCartney Lontoossa 2016.

MUSIIKKIHISTORIAN ehkäpä tärkein, pop- ja rockmusiikkia eniten uudistanut ja taiteellisesta uudisraivaajan työstä huolimatta kaupallisesti erittäin menestynyt Beatles on toiminut heijasteena myös Paul McCartneyn myöhempää uraa varten.

Kaikkea on verrattu Beatlesiin. Niin ensimmäistä Wings-bändiä, jonka McCartney perusti heti Beatlesin jälkeen, ja niin soolouraakin, omissa nimissä julkaistujen levytysten laatua ja luonnetta.

McCartney on vaikuttanut olevan vertailun suhteen varsin levollinen. Hän on keikoillaan esittänyt runsaasti Beatlesin kappaleita. Esimerkiksi Los Angeles Timesin kehumassa Inglewoodin-konsertissa ohjelmistossa oli 36 kappaletta, joista 21 oli Beatlesia.

Vaikka keikoilla Macca on antanut yleisölle sitä, mitä se nostalgian nälässään tahtoo kuulla, musiikintekijänä hän on kuitenkin jatkuvasti liikkeessä edelleen. Hän on vuosikymmenestä toiseen hakeutunut ajankohtaisten nimien kanssa studioon – ja uusia klassikoita tai vähintäänkin mielenkiintoista musiikkia on syntynyt muun muassa Michael Jacksonin (Say, Say, Say; 1983), Rihannan ja Kanye Westin (FourFiveSeconds ; 2015) ja kymmenien muiden tekijöiden kanssa.

On McCartney sitten säveltänyt oratorioita, tehnyt tribuuttilevyn nuoruutensa rockhiteistä tai antautunut jonkun nykyisen musiikillisen etsijän, vaikkapa Beckin (Find My Way, 2020) kanssa yhteistyöhön, hän vaikuttaa suhtautuvan musiikkiin edelleen yhtä intohimoisesti kuin Beatles-nuoruudessaan. Musiikki on loputon, sosiaalinen seikkailu!

YHDYSVALTALAINEN valokuvaaja Linda Eastman kuvasi Beatlesia 1966. Hänen suosikki-Beatlensa oli ollut etukäteen John Lennon, joka oli jopa järjestänyt kuvauksen. Mutta Eastman huomasikin pitävänsä ennen kaikkea McCartneystä. Tunne oli molemminpuolinen, Paulin ja Lindan liitosta tuli yksi aikansa seuratuimmista rakkaustarinoista. Tosin aluksi varsinkin Britanniassa kritisoitiin kotimaisen tähden suhdetta eronneen amerikkalaisen yksinhuoltajan kanssa.

Traagisesti kuollut ensimmäinen vaimo Linda oli Paulin pitkäaikainen rakkaus.

Linda astui Paulin rinnalle jopa esiintymislavalle ja studioon Beatlesin hajottua. Hän oli McCartneyn Wings-yhtyeen jäsen, kosketinsoittaja ja taustalaulaja. Tämäkin yhteistyö kohotti kulmia, epäiltiin, että Linda esiintyy miehensä rinnalla muista kuin musiikillisista syistä.

– Meidän ei tarvinnut puolustella itseämme, Paul McCartney kuittasi.

Stella McCartney on julkkisten suosima huippumuotisuunnittelija.

Pariskunta sai kolme biologista lasta. Stella McCartney on tunnettu muotisuunnittelija ja Mary McCartney valokuvaaja äitinsä jalanjäljissä, sekä Britanniassa tunnettu myös vegaanisen tv-kokkiohjelman vetäjänä. James McCartney tekee musiikkia. Paul adoptoi myös Heatherin, Lindan aiemmin syntyneen tyttäreen. Heather on luonut uraa kuvataiteilijana.

Linda McCartney kuoli rintasyöpään 56-vuotiaana vuonna 1998.

Vuonna 2002 Paul McCartney avioitui 20 vuotta nuoremman Heather Millsin kanssa. Seuraavana vuonna syntyi tytär, Beatrice. Liitto päättyi riitaisaan eroon vuonna 2006. Muun muassa Stella McCartney kertoi julkisesti varoittaneensa isää avioliitosta Millsin kanssa – Mills puolestaan syytti ”Stellan mustasukkaisuutta” erosta.

Liitto Hether Millsin kanssa päättyi riitaisaan eroon. Vaimo vaati oikeudessa McCartneylta jopa lähes 240 miljoonan euron summaa, lopulta hän joutui tyytymään reiluun 40 miljoonaan.

Paulin kolmas ja nykyinen vaimo on varakas amerikkalainen bisnesnainen Nancy Shevell.

Vuonna 2007 McCartney löysi rinnalleen yhdysvaltalaisen Nancy Shevellin. He avioituivat 2011. Shevell ja McCartney tutustuivat alun perin 1990-luvulla, jolloin molemmilla oli asunto New Yorkin Long Islandin Hamptonissa, varakkaiden suosimalla loma-alueella.

Musiikin lisäksi McCartney on käyttänyt tunnettuuttaan hyväksi ajakseen itselleen tärkeitä asioita.

Muusikko tunnetaan ennen kaikkea eläinten oikeuksien puolustamisesta. Hän on myös elänyt kuten on opettanut, ja on syönyt kasvisruokaa vuosikymmenten ajan. Tarinan mukaan hän lopetti lihansyönnin vuonna 1975, kun retkieväänä oli lammasta – ja aterian aikana hän näki lampaita laitumella.

Kun McCartney oli naimisissa maamiinojen vastustaja-aktivisti Heather Millsin kanssa, hän kampanjoi kansainvälisen maamiinakiellon puolesta. Vuonna 2003 McCartney ja Mills tapasivat asian takia jopa Vladimir Putinin taivutellakseen Venäjää luopumaan maamiinoista.

Turha keikka, Venäjä ei ole luopunut miinoista.

Eräänlaista aktivismia on ollut myös kannabiksen laillistamisen puolustaminen: McCartney allekirjoitti jo vuonna 1967 vetoomuksen, jonka mukaan kannabiksen käyttö pitäisi dekriminalisoida Britanniassa. Hän toisti kantansa useasti vuosikymmenten mittaan, kunnes 2015 mieli muuttui: McCartney ilmoitti lopettaneensa kannabiksen polttamisen. Syy: hän halusi olla hyvä esimerkki lastenlapsilleen.

Kuningatar Elisabet löi muusikon ritariksi maaliskuussa 1997 – siitä lähtien hänet on tunnettu tittelillä Sir Paul McCartney.

