Järkyttävä tilanne Harry Stylesin keikalla – fani putosi 10 metrin korkeudesta maahan

20-vuotias fani kiidätettiin sairaalaan ja kytkettiin hengityskoneeseen.

Harry Styles tuli alun perin tunnetuksi poikabändi One Directionista.

20-vuotias Dylan Wood oli katsomassa idolinsa Harry Stylesin konserttia lauantaina Skotlannissa, kun hän menetti stadionin aition reunalla tasapainonsa ja putosi 10 metrin matkan maahan alapuolella sijainneeseen katsomoon, kertoo Mirror-lehti.

Kuin ihmeen kaupalla hän selvisi hengissä mustelmilla ja aivotärähdyksellä – edes luita ei murtunut. Sairaalaan teho-osastolle kiidätetty nuorukainen kytkettiin hengityskoneeseen, mutta hän on pääsemässä kotiin jo tiistaina.

Woodin äiti kertoo lehdelle, että hänen poikansa kytkettiin hengityskoneeseen varmuuden vuoksi, koska vammoista ei vielä ollut tarkkaa tietoa. Onnettomuus tallentui videolle.

– On täydellinen ihme, että hän on yhä hengissä. Näin videon putoamisesta ja voin pahoin katsoessani sitä, äiti kertoo.

– Dylan itki, kun puhuimme puhelimessa. Luulen, että vasta kotona hän tajusi, kuinka lähellä hengenlähtö oli.

Järkyttyneiden silminnäkijöiden mukaan putoaminen tapahtui show’n loppupuolella lähellä lavaa. Ensihoitajat saapuivat nopeasti paikalle ja aloittivat painelu-puhallus-elvytyksen.

– Dylan kertoi minulle nojanneensa VIP-alueen kaidetta vasten. Hän muistaa ajatelleensa sen olleen aika matalalla, Woodin äiti kertoo.

Äidin mukaan poika ei muista putoamista. Hän menetti maahan osuessaan tajuntansa ja palasi tajuihinsa, kun hätääntyneet ihmiset tarttuivat häneen.

– Menin paniikkiin, kun sain puhelun, ja ajoin suorinta tietä hänen luokseen. Nyt hän voi hyvin ja odotan, että hän pääsee tänään kotiin.

Äiti toivoo, että kyseessä oli vain ikävä onnettomuus, mutta kertoo raivostuvansa jos käy ilmi, että kaide oli liian matala ja joku on vastuussa.

– Pääasia on, että hän on kunnossa. Hän on hyvin onnekas poika, äiti sanoo.

Harry Styles, 28, tuli alun perin tunnetuksi poikabändi One Directionista. Yhtyeen jäätyä tauolle vuonna 2016 Styles siirtyi soolouralle. Hän on julkaissut kolme sooloalbumia, jotka ovat sijoittuneet eri maiden listauksissa kärkisijoille.

Styles palkittiin maaliskuussa 2021 parhaan pop-sooloesityksen Grammy-palkinnon kappaleellaan Watermelon Sugar.