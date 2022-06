Countrytähti paljasti sairastavansa syöpää – saanut hoitoja kaikessa hiljaisuudessa jo puolen vuoden ajan

Toby Keithillä on syövästä huolimatta seuraava konsertti hänen verkkosivujensa mukaan jo 17. kesäkuuta.

Countrytähti Toby Keith, 60, kertoo, että hän on kärsinyt vatsasyövästä jo viime syksystä saakka.

CNN uutisoi, että Keith suunnittelee kuitenkin palaavansa keikkalavoille pian. Keith ilmoitti asiasta faneilleen Instagramissa ja Twitterissä.

– Minua on hoidettu leikkauksella ja olen saanut kemoterapiaa puolen vuoden ajan. Tällä hetkellä kaikki on hyvin. Tarvitsen aikaa hengittää, toipua ja rentoutua. Vietän aikaa nyt perheeni kanssa, mutta toivon näkeväni fanejani pian. En jaksaisi odottaa, Keith kirjoittaa päivityksissään.

Keithin virallisten verkkosivujen mukaan, hänellä olisi kuitenkin seuraava konsertti jo kesäkuun 17. päivä.

Toby Keith julkaisi viimeisimmän albuminsa Peso in my Pocket viime vuonna sen jälkeen, kun Keith joutui pitämään muiden muusikoiden ohella keikkataukoa koronaviruspandemian vuoksi.

Toby Keith on saanut syöpähoitoja jo puolen vuoden ajan.

Toby Keith julkaisi esikoisalbuminsa vuonna 1993 ja on tunnettu hiteistään Red Solo Cup ja I Wanna Talk About Me. Vuoden 2002 kappale Courtesy of the Red, White and Blue (The Angry American) julkaistiin vuoden 2002 World Trade Center -terrori-iskujen jälkeen, ja se teki CNN:n mukaan Keithistä viimeistään tunnetun.

Keith on esiintynyt myös muun muassa presidenttien Donald Trumpin, Barack Obaman ja George W. Bushin tilaisuuksissa.