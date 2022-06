Poptähti Halseyn keikka sai yllättäen karun käänteen – yleisö joutui poistumaan paikalta

Yhdysvaltalainen artisti Halsey joutui perumaan keikkansa yllättävän syyn vuoksi.

Laulaja Halseyn konsertti sai tällä viikolla yllättävän käänteen. Fanit olivat kerääntyneet keikkapaikalle Yhdysvaltojen Marylandissa, kun paikallinen sää pääsi yllättämään.

Raskas vesisade sai koko konserttipaikan tulvimaan, kertoo TMZ. Sääolosuhteiden takia konsertin aloitusta siirrettiin ensin parilla tunnilla, mutta lopulta se jouduttiin perumaan kokonaan.

Kävijöiden Twitteriin lataamissa videoissa näkyy, kuinka rankka vesisade kastelee penkit ja saa lattian tulvimaan.

Toisen käyttäjän lataamalla videolla näkyy, kuinka pahasti keikkapaikalla tulvi.

Pop-tähti pahoitteli tilannetta Instagramissa pitämässään livessä. Hän kertoo, että sään vaikutuksia konserttiin oli arvioitu aikaisemmin päivällä ja sateen ei ajateltu haittaavan sen järjestämistä.

Rankkasateen alkamisen jälkeen paikalliset viranomaiset olivat neuvoneet pitämään konserttiyleisöä suojassa keikkapaikalla, sillä kaikkien poistuminen yhtä aikaa ei olisi ollut turvallista myrskyn vuoksi.

– Teidän täytyi pysyä täällä, se oli turvallisin vaihtoehto, laulaja selittää TMZ:n julkaisemalla videolla.

Suomessakin esiintynyt Halsey ponnahti ihmisten tietoisuuteen julkaistessaan esikoisalbuminsa vuonna 2015. Yhdysvaltalaisartisti on voittanut lukuisia palkintoja, muun muassa American Music Awardsien parhaan musiikkivideon palkinnon Without Me -videollaan.

Laulaja synnytti esikoisensa viime vuoden heinäkuussa. Sitä ennen laulaja on puhunut julkisuudessa avoimesti vaikeuksistaan tulla raskaaksi. Hän on kertonut kärsivänsä endometrioosista, joka osaltaan vaikeuttaa lasten saamista.

Ennen esikoistaan Halsey sai myös keskenmenon traagisella tavalla kesken konsertin.

– Se tunne, kun katsot muutaman sadan teinin kasvoja samalla, kun vuodat verta vaatteittesi läpi, ja joudut silti vetämään show’n... Halsey on kuvaillut tapahtunutta.

Tapahtuneen jälkeen laulajalta hakeutui leikkaukseen, jossa häneltä poistettiin endometrioosin aiheuttamia etäpesäkkeitä.