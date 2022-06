Alice Cooper muistelee hurjinta Suomen-keikkaansa – dramaattinen tapahtuma pilasi melkein koko show’n

Alice Cooper esiintyy tällä viikolla Kuopiossa ja Vantaalla. Tähti innostui Suomen-vierailunsa alla verestämään Suomi-muistojaan

Shock rockin pioneeri, seitsemällä eri vuosikymmenellä esiintynyt Alice Cooper, 74, saapuu jälleen Suomeen. Cooper esiintyy Rock in the City -festivaaleilla perjantaina Kuopiossa ja lauantaina Vantaalla.

Hyväntuulinen rocktähti odottaa Suomen-vierailuaan innolla. Erityisen mielissään hän on siitä, että lämmittelevinä esiintyjinä nähdään Michael Monroe ja Andy McCoy. Cooper on nimittäin kova Hanoi Rocks -fani. Myös suomalaisia faneja Cooper arvostaa.

– Olen aina ajatellut, että bändit heijastavat sitä, millainen maa on. Hanoi Rocks oli yksi siisteimmistä bändeistä ikinä. Paljon tyyliä ja tosi hyvää hard rockia. Suomi on mielestäni siisti maa, ja täällä yleisö on rock, Cooper sanoo.

Cooper on saanut myös yhden ikimuistoisimmista keikkakokemuksistaan Suomessa. Elokuussa 2010, kun Sonisphere-festivaali järjestettiin Porin Kirjurinluodolla, Sylvi-myrskyn synnyttämä raju syöksyvirtaus iski alueelle kaataen telttoja ja tuhoten kalustoa. 40 ihmistä loukkaantui ja yksi kuoli myöhemmin myrskyn aiheuttamiin vammoihin.

Sylvi-myrsky murjoi Porin Kirjulinluotoa vuonna 2010. Se on jäänyt Alice Cooperille elävästi mieleen.

Keikan alku myöhästyi parilla tunnilla, kun myrskytuhoja paikkailtiin. Mötley Crüe joutui perumaan oman keikkansa kakkoslavan tuhouduttua täysin ja Iggy Pop soitti neljän kappaleen akustisen setin. Sekä Alice Cooperin että pääesiintyjä Iron Maidenin kalusto koki kovia, joten molemmat soittivat lainatavaroilla, jotka olivat peräisin juuri myrskyn alta pois ehtineeltä Slayerilta.

– Meillä ei tietenkään ollut mitään lavashow’ta, koska kaikki oli levinnyt ympäriinsä. Yleisö oli todella mahtava, Alice Cooper muistelee keikkaansa, jonka keskeytti hänen sanojensa mukaan tornado.

– Tornadot eivät taida olla kovin yleisiä Suomessa? Amerikan eteläisissä osissa esimerkiksi Texasissa tai Oklahomassa, niitä voi tulla tornadokaudella (maalis–heinäkuussa) useita päivässä, Cooper kertoo.

Alice Cooper pääsi lopulta nousemaan lavalle pari tuntia suunnitellun esiintymisajan jälkeen. Lavan taustalakana oli lentänyt taivaan tuuliin ja suuri osa tekniikasta hajonnut.

Alice Cooper on kiertänyt maailmaa selvinpäin jo 39 vuotta. Vuonna 1983 hän päätti lopettaa päihteiden käytön kokonaan.

– Siihen aikaan kaikki bändit olivat kännissä, aineissa ja juhlivat koko ajan. Oli joko lopetettava tai kuoli. Kaikki ystäväni kuolivat 27-vuotiaina: Jimi Hendrix, Jim Morrison... Cooper listaa.

– Tajusin, että jos haluan jatkaa, minun on raitistuttava. Jos en olisi tehnyt sitä, olisin kuollut vuoden sisällä.

Cooper kertoo ajatelleensa, että hän ei haluaisi tai pystyisi esiintyä selvinpäin. Luulo osoittautui vääräksi.

– Huomasin, että alkoholi ja huumeet itse asiassa pidättelivät minua. Ne olivat kuin tuki, enkä varsinaisesti ole koskaan tarvinnut tukea. Raitistuttuani aloin työskennellä kovemmin ja paremmin. En olisi keikkaillut yli 50:tä vuotta, jos en olisi lopettanut. Olisin kuollut.

– Ennen vanhaan oli osa kokemusta ja hauskuutta mennä lavalle, ja olla aivan naamat, mutta minulla on nyt paljon enemmän energiaa kuin silloin, kun olin 30-vuotias.

Alice Cooper on ollut naimisissa yli 45 vuotta Sheryl Goddardin kanssa.

Cooper on ollut vaimonsa Sheryl Goddardin, 66, kanssa naimisissa yli 45 vuotta, ja heillä on kolme lasta ja neljä lastenlasta. Cooperin mukaan pitkän liiton salaisuus on täydellinen sitoutuminen.

– Ihmiset usein sanovat, että avioliitto on 50/50. Vaimoni sanoo aina, että ei, se on 100/100. Annat sata prosenttia, saat sata prosenttia.

Cooper kehuu vuolaasti vaimoaan, jonka kanssa on kiertänyt maailmaa jo pitkään. Kuten Cooper itse sanoo, koti-ikävää ei tule, kun ottaa kodin mukaansa. Tanssitaustaisella Goddardilla on myös oma roolinsa Cooperin lavashow’ssa.

– Kun häntä katsoo lavalla, häntä luulee korkeintaan 30-vuotiaaksi. Hän on uskomattoman hyvässä kunnossa, Cooper hehkuttaa.

Kun Cooper ei ole kiertueella, hän pyörittää vaimonsa kanssa hyväntekeväisyysjärjestö Solid Rockia, jonka tarkoituksena on houkutella syrjäytymisvaarassa olevia nuoria musiikin pariin ja pelastaa heidät päihderiippuvuudelta. Hän ja Goddard ovat myös hartaita kristittyjä, ja elintavat ovat sen mukaiset.

– Stressi tappaa ihmisiä enemmän kuin mikään. Minun elämäni on stressivapaata. Olemme onnellisesti naimisissa, lapsemme ovat onnellisia, taloutemme on tasapainossa, olemme henkisesti tasapainossa, käymme kirkossa sunnuntaisin ja luen Raamattua joka päivä, Cooper kertoo.