Mariah Carey haastettu oikeuteen – syytettynä hittibiisin nimen vuoksi yllättäen vuosikausia julkaisemisen jälkeen

Laulajatähti Mariah Carey tunnetaan erityisesti joulun hittikappaleestaan. Nyt häneltä vaaditaan 20 miljoonan dollarin korvauksia sen nimen vuoksi.

Laulaja Mariah Carey, 53, on haastettu oikeuteen All I Want for Christmas Is You -hittikappaleen vuoksi, kertoo muun muassa The Guardian.

Lauluntekijä Andy Stone syyttää Careyta tekijänoikeusrikkomuksesta, koska hänen mukaansa kappale loukkaa hänen oman samannimisen kappaleen tekijänoikeuksia.

Stone on esiintynyt taiteilijanimellä Vince Vance yhtyeessä nimeltä Vince Vance and the Valiants. Stonen julkaisema samanniminen kappale ilmestyi viisi vuotta ennen Careyn vuoden 1994 superhittiä.

Mariah Carey ei ole vielä kommentoinut syytöksiä.

Ei tiedetä, miksi Stone on nostanut syytteet vasta 28 vuotta Careyn kappaleen julkaisun jälkeen. All I Want for Christmas Is You -nimellä löytyy myös Yhdysvaltojen tekijänoikeusvirastosta 177 merkintää, joten harvinainen nimi ei ole.

Syytettynä ovat myös musiikkiyhtiö Sony sekä Walter Afanassieff, joka kirjoitti kappaleen yhdessä Careyn kanssa.

Stone vaatii ainakin 20 miljoonan dollarin korvauksia.

Vaikka kappaleet ovat samannimisiä, eivät ne muistuta musiikillisesti toisiaan. Stone väittää kuitenkin, että Carey olisi hyödyntänyt Stonen ”suosiota” ja ”tyyliä”.

Julkaisun jälkeen Careyn kappale on hallinnut listoja useissa eri maissa ja musiikkipalvelu Spotifyssa sillä on yli miljardi kuuntelukertaa.

Sen on kerrottu tuottaneen Careylle yli 60 miljoonaa dollaria rojalteina.

Mariah Carey on tunnettu laulaja, jonka superhitti All I Want for Christmas Is You on edelleen yksi joulun soitetuimmista kappaleista.

Lähteet: The Washington Post, BBC

