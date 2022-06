Tiedätkö, kuka on oikeasti Kelly Clarksonin Breakaway-hitin takana? Kanadalaistähti julkaisi nyt oman versionsa hittikappaleesta

Kelly Clarksonin menestyksekäs Breakaway-kappale oli alun perin tarkoitus julkaista toisen artistin levyllä.

Kanadalaisen poprock-laulaja Avril Lavignen, 37, menestyksekkään esikoislevyn julkaisusta on kulunut 20 vuotta.

Vuosipäivän kunniaksi laulaja julkaisi Let Go (20th Anniversary Edition) -albumin, jolla kuullaan myös kappaleita, joita ei julkaistu alkuperäisellä levyllä.

Avril Lavigne juhlistaa tänä vuonna esikoisalbuminsa 20-vuotispäivää.

Yksi albumin kappaleista on tullut kuitenkin tunnetuksi jo toisen laulajan esittämänä, kertoo People-lehti. Lavigne nimittäin kirjoitti alun perin Breakaway -hittikappaleen itselleen, mutta antoi sen kuitenkin lopulta eteenpäin laulaja Kelly Clarksonille.

Nyt Lavigne julkaisi oman versionsa kappaleesta osana juhlalevyään. Kappale on julkaistu myös laulajan Youtube-tilillä.

Lavigne vieraili aiemmin tänä vuonna The Kelly Clarkson Show -ohjelmassa puhumassa musiikistaan. Samoihin aikoihin ohjelman Instagram-tilillä julkaistulla videolla Lavigne kertoi kirjoittaneensa Clarksonin hittikappaleen.

– Kirjoitin tämän kappaleen ja äänitin sen ensimmäiselle levylleni. En käyttänyt sitä, vaan se meni Kellylle, Lavigne sanoo videolla.

Menestyksekkään kappaleen pois antaminen ei vaikuta harmittavan Lavignea.

– Hän teki uskomatonta työtä sen kanssa.

Samalla laulaja avasi kappaleen taustoja.

– Olin lähdössä pienestä kotikaupungistani, muutin isoon kaupunkiin ja otin ison askeleen urallani. Se oli todella pelottava asia.

Lavignen mukaan kappale kertookin siitä, kuinka hän jätti tutun elämän taakseen ja lähti tavoittelemaan unelmiaan.

Lavigne on kihloissa muusikko Mod Sunin, 35, kanssa. Pari kihlautui tämän vuoden maaliskuussa.

– Se oli täydellisin romanttinen kosinta, jollaista voin kuvitella, Lavigne on kertonut onnestaan.

Kosinta tapahtui Seine-joella ruusujen ja viulunsoittajien kera.

– Tuntui kuin aika olisi pysähtynyt ja siinä hetkessä ollut vain me kaksi.

Avril Lavigne tunnetaan 2000-luvun teinitähtenä. Hän nousi koko maailman tietoisuuteen menestyslevyllään Let Go (2002), joka sisältää menestyshitit Sk8er Boi ja Complicated. Sittemmin laulaja on julkaissut useita menestyksekkäitä albumeita.

Laulaja on konsertoinut myös Suomessa vuosina 2005 ja 2008.