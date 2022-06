Juice Leskinen jättihiteistä levisi huhu, joka sai artistit varpailleen – nyt Teflon Brothers todisti sen vääräksi

Teflon Brothers sai luvan levyttää oman version Juice Leskisen klassikkobiisistä Eesti (On My Mind). Tähän saakka uustulkinnat Leskisen lauluista ovat olleet harvinaisia. Alkaako nyt uusien Juice-tulkintojen tulva?

Paljon vanhaa, vähän uutta – siitä se hitti syntyy.

Sitä on ollut liikkeellä taas viime kuukausina: Portion Boys levytti Matin ja Tepon kanssa heidän kappaleensa Vauhti kiihtyy ja JVG lainasi vähintään kertosäkeen Martti Servo & Napanderilta Viikonloppu -hittiinsä.

Mutta suomirockin kantaisä, riimien mestari Juice Leskinen on saanut tuotantoineen olla rauhassa.

Mutta ei saa enää. Juice Leskisen vuonna 1983 Grandslam-yhtyeensä kanssa levyttämä kappale Eesti (On My Mind) on nyt tehty uusiksi. Asialla on Teflon Brothers, joka on jopa saanut luvan muokata säkeistöjen sanoja näköisikseen.

Perjantaina julkaistavaa biisiä ja videota (mukana muun muassa ex-jääkiekkoilija Siim Liivik alias Märkä Simo, Anu Saagim sekä Sakari Kuosmanen) Teflon Brothers markkinoi omaan tyyliinsä räväkästi: yhtyeen jäsenet Mikko Kuoppala eli taiteilijanimeltään Pyhimys, Heikki Kuula ja Jani Tuohimaa eli Voli ovat ottaneet Viron e-kansalaisuuden ja ilmoittaneet, että jatkossa ”Teflon Brothers on virolainen yhtye”.

Monenlaisia liiketoimia harjoittava yhtye on perustanut suomalaisesta firmastaan myös sisaryrityksen Viroon.

JUICE LESKINEN kuoli 2005, ja sen jälkeen hänen kappaleitaan on tehty uusiksi varsin vähän.

Leskisen kuoleman jälkeen suomalaisartistien kesken levisi käsitys, ettei uusiin tulkintoihin anneta lupia. Perikunnan kerrottiin hallinnoivan Leskisen tuotantoa tiukalla otteella.

Tilanne on viime vuosina selkiytynyt. Perikunnan puolesta Leskisen tuotannon oikeuksia hallinnoi Bluesway-yhtiön kautta Eeva Leskinen, Juicen tytär.

Käytännön tasolla biisien käyttölupia anotaan kustannusyhtiöstä. Runsaan neljän vuoden ajan Leskisen tuotannon portinvartijana on toiminut Elements Music. Yhtiön toimitusjohtaja Tommi Tuomainen kertoo, ettei Leskisen kappaleiden käyttöä kyseleviä viestejä tule riesaksi asti.

– Ammattitason versioita ei ole juurikaan haluttu tehdä, Tuomainen sanoo IS:lle.

Nyt kun Teflon Brohers avasi aarrearkun, tonkijoita saattaa riittää. Onko Pandoran lipas nyt auki?

– En sanoisi, että Pandoran lipas on ollutkaan kiinni, Tuomainen vastaa.

– Arvostan itse 1980-luvun hip hopia. Siinä vanhojen biisien sämpläämisellä on ihan olennainen osa.

Eli Tuomaisen mukaan kustannusyhtiö ei pyri eikä olekaan pyrkinyt jarruttamaan Leskisen musiikin leviämistä.

– Yritämme päinvastoin keksiä sille uutta käyttöä koko ajan, Tuomainen sanoo – tuohan on kustantajan perustehtävä.

Lupapyyntöjä Leskisen kappaleiden kuoroversioihin ja musiikin käyttöön näytelmissä tulee Tuomaisen mukaan paljon, ja niihin suostutaan jokainen tapaus erikseen harkiten.

Ilmiselvää kuitenkin on, että Leskisen musiikkia ei jatkossakaan tulla kuulemaan esimerkiksi mainoksissa kyllästymiseen asti. Myös alkuperäistä Leskisen tulkintaa muokkaavat versiot harkitaan tapauskohtaisesti. Ja jos uusia versioita tulee, tekijänoikeustuloja, esimerkiksi sovittamisosuutta ei kappaleiden muokkaajille tulla jakamaan.

Tähän ratkaisuun on päädytty Tuomaisen mukaan sen takia, että monia vanhoja kotimaisia iskelmäkappaleita on levytetty lukuisia versioita – ja sovittajan osuus on aina lohkaistu eri tekijälle.

– Eri versioiden seasta on vaikea löytää alkuperäistä.

Alkaako siis Juice Leskisen tuotannon massiivinen uudelleen levyttäminen?

Se riippuu kokonaan siitä, kuinka moni artisti kokee hyötyvänsä Juice Leskisen kappaleen uudesta versiosta samalla tavalla kuin Teflon Brothers. Heille Juicen kappaleesta muodostuu todennäköisesti uusi kesähitti ja uusien Viron-kuvioiden tunnussävel.

Ja kuinka moni suomalainen artisti uskaltaa tulla verratuksi Leskisen alkuperäistulkinnan kanssa?

Teflon Brothersin Eesti (On My Mind) julkaistaan perjantaina.