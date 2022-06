Rocklegendat päätyivät poikkeukselliseen ratkaisuun ja pistivät hittibiisinsä uusiksi – Scorpions-tähti lataa suorat sanat Putinin teoista

Hyvinkään Rockfestiin saapuvan Scorpionsin Mikkey Dee innostui Suomen Nato-hakemuksesta ja kertoo, miksi bändi muutti jättihittinsä sanoja.

– Tällä tukalla en pääsisi armeijaan täälläkään, mutta onneksi Suomella ja Ruotsilla on niin hyvä puolustusyhteistyö, että minun ei enää tarvitse, nauraa Scorpionsin ruotsalaisrumpali Mikkey Dee.

Suomi ja Ruotsi jättivät Nato-hakemukset yhdessä toukokuussa.

– Onnittelen teitä siitä, että liitytte Natoon.

Göteborgista kotoisin oleva Mikkey Dee, 58, vaikutti ennen Scorpions-pestiään King Diamondissa, Dokkenissa ja Motörheadissa, jossa hän soitti 23 vuoden ajan keulahahmo Lemmy Kilmisterin kuolemaan saakka.

Scorpionsin alkuvuodesta ilmestynyt Rock Believer on saksalaisbändin 19. albumi – ja Mikkey Deen ensimmäinen sen täysjäsenenä. Hän kertoo, että moni on verrannut Rock Believeriä yhtyeen 40 vuotta täyttävään Blackout-klassikkoon.

– Äänitimme koko levyn livenä, ja sen takia siitä tuli niin aidon kuuloinen. Emme myöskään käyttäneet ulkopuolisia kirjoittajia, vaan kaikki on Scorpionsin jäsenten säveltämää ja sanoittamaa.

– Osallistuin itsekin sovittamiseen, ja muutin esimerkiksi joidenkin biisien rakenteita. Suurin osa riffeistä on tietenkin Rudolfin ja Klausin tekemiä.

Mikkey Dee on Scorpionsin rumpali ja pitkän linjan rockmuusikko.

Rytmikitaristi Rudolf Schenker perusti Scorpionsin vuonna 1965. Bändin poikkeuksellisen pitkästä urasta kertoo jotain se, että itsekin metallin veteraaniluokkaan jo kuuluva Mikkey Dee oli tuolloin kaksivuotias.

Laulaja Klaus Meine liittyi Scorpionsiin neljä vuotta myöhemmin, ja yhtyeen ensimmäinen albumi Lonesome Crow ilmestyi puoli vuosisataa sitten, helmikuussa 1972.

Tankissa on kuitenkin yhä rutkasti bensaa – kuten Rock Believerin avauskappaleessa Gas in The Tankissa lauletaan. Varikon kautta on silti saksalaisten legendojenkin välillä koukattava.

Scorpions vuonna 1989.

Scorpions siirsi toukokuun alussa konsertit Portugalin Lissabonissa ja Ranskan Toulousessa sekä Lillessä. Syyksi ilmoitettiin kitaristi Matthias Jabsin "loukkaantuminen".

Guitarworld-sivusto julkaisi kuvia Scorpionsin keikalta New Yorkin Madison Square Gardenissa toukokuun 6. päivänä. Niissä huomio kiinnittyy värikkäisiin laastareihin kitaristi Jabsin sormissa.

– Hänen Boris Dommenget -kitaransa otelaudalla näkyy verta, Guitarworldin jutussa kuvaillaan.

Epäselväksi jää, ovatko haavat tulleet Madison Square Gardenissa vai ennen sitä, ja sitten yhtäkkiä pahentuneet kesken soiton.

– Kyseessä ei ole mitään vakavaa. Nuo kolme konserttia on vain siirretty eri ajankohtaan, Mikkey kuittaa tarkemmat utelut vamman laadusta.

Scorpions soitti tiistaina Pariisin Accor Arenalla, ja YouTubeen ladattujen videoiden perusteella laastarit olivat kadonneet Matthias Jabsin käsistä.

– Ja Rockfestiin tulemme varmasti!

Scorpions esiintymässä Veronassa neljä vuotta sitten. Mikkey Dee vakuuttaa, että yhtye on edelleen iskussa.

Scorpions on perjantain pääesiintyjä Hyvinkään kolmipäiväisillä jättifestareilla. Mikkey lupaa suomalaisille tutut hitit – pienellä muutoksella; kenties tunnetuimman, Wind of Changen, sanoituksissa puhaltavat muutoksen tuulet.

– Klaus muutti alun sanoja, koska sanoi, että ei voi seistä lavalla ja laulaa Gorkin puistoon menemisestä ja olla iloinen.

Alun perin levyllä Crazy World vuonna 1990 julkaistu kappale alkaa sanoilla: Follow the Moskva, down to Gorky Park.

Gorkin puisto on Moskovan keskuspuisto, joka on nimetty kirjailija Maksim Gorkin mukaan.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan, vaihtoi Klaus alun: Now listen to my heart, it says Ukraine, waiting for the wind to change.

– Olemme kaikki siitä samaa mieltä, että Venäjän teot Ukrainassa ovat täydellistä mielipuolisuutta, Mikkey puuskahtaa.

Klaus Meine kirjoitti Wind of Changen Neuvostoliiton-konserttien jälkeen. Scorpions esiintyi elokuussa 1989 The Moscow Music Peace -festivaaleilla yhdessä muiden aikansa suurimpien heavy-yhtyeiden kanssa.

Arviolta 120 000 lipun ostanutta näki mm. Cinderellan, Mötley Crüen, Ozzy Osbournen ja Bon Jovin Lenin-stadionilla ensimmäisen – ja moni viimeisen – kerran. Scorpionsista tuli idässä kuitenkin kestosuosikki.

– Tilanne on todella paskamainen, koska me olemme rakastaneet soittaa Venäjällä. Fanit ovat mahtavia, ja Scorpionsilla on erityinen historia Venäjällä, Mikkey sanoo.

– Siksi olen pahoillani tavallisten venäläisten puolesta. Heiltä jää nyt väliin kaikki urheilu ja musiikki tämän yhden idiootin tai idioottijengin takia.

Scorpionsilla on Venäjällä paljon faneja, jotka eivät nyt Putinin tekojen takia pääse enää bändin keikalle.

Tunnelma kevenee, kun puhe kääntyy Suomeen – ja jääkiekkoon.

– Suomi on hieno ja rokkaava maa, jossa on aina hyvä yleisö. Minusta on mahtavaa tulla taas Suomeen soittamaan, Mikkey sanoo.

– Minulla on paljon hyviä ystäviä Suomessa.

Hän kertoo, että mieleen on jäänyt erityisesti Motörheadin keikka Oulussa Club Teatriassa.

– Muistan kun soitimme Oulussa hyvän ystäväni, kiekkoilija Janne Niinimaan klubilla, ja puheeksi tuli vuoden 2003 jääkiekon MM-kisojen puolivälierä.

– Suomi johti jo 5–1, mutta me voitimme 5–6. Teippasin sitten bassorumpuihini numerot "5" ja "6".

– Seuraavan kerran, kun Ruotsi tekee jotain vastaavaa, kannattaa kiinnittää huomio basareihini, Mikkey nauraa – ja antaa sitten kehuja Suomelle.

– Olette voittaneet olympiakultaa ja MM-kultaa, ja teillä on loistava valmentaja ja joukkue. En voi kuin onnitella, koska olette todella ansainneet sen.

Rockfest järjestetään Hyvinkään lentokentällä 2.-4. kesäkuuta.