Rockin supertähti poseeraa somessa Tuukka Raskin kypärä päässään – fanit riemastuivat: ”Torille!”

Metallican laulaja-kitaristi James Hetfield julkaisi yhtyeen Bostonin-keikan jälkimainingeissa kuvan suomalaismaalivahdin maski yllään.

Metallica-yhtyeen keulakuva, laulaja-kitaristi James Hetfield, 58, poseeraa yhtyeen tuoreessa Instagram-kuvassa jääkiekkomaalivahdin maski päässään – eikä kenen tahansa maalivahdin, vaan suomalaisen ex-NHL-tähti Tuukka Raskin, 35.

– Tuukka!!! jääkiekkofanina tunnettu Hetfield kirjoittaa kuvatekstissään.

Useat suomalaiset ovat käyneet kommentoimassa kuvaa. Joukossa on myös juontaja Esko Eerikäinen, jonka kommentti sisältää useita Suomen lippuja ja ”pirunsarvi”-käsimerkkejä. Suomen liput toistuvat myös useissa muissa kommenteissa.

– Torille! eräs kommentoija kiteyttää tuntojaan.

Metallica esiintyi Boston Calling -festivaaleilla sunnuntaina. Hetfield onkin liittänyt kuvan oheen aihetunnisteen MetAtBostonCalling. Hän on merkinnyt kuvaan myös Raskin entisen seuran Boston Bruinsin.

Musiikkisivusto Blabbermouthin mukaan Rask sai jo vuonna 2020 kunnianosoituksen, johon Metallica liittyi oleellisella tavalla. Raskin joukkuetoverit nimittäin ostivat täydellisen kopion yhtyeen rumpalin Lars Ulrichin rumpusetistä kunnianosoituksena Raskin saavutettua maagisen 500:n ottelun rajapyykin.

Lahja oli todennäköisesti maalivahdille erittäin merkityksellinen, sillä Rask soittaa itsekin rumpuja, ja hänet tunnetaan suurena Metallica-fanina.

Tuukka Rask pelasi koko uransa Boston Bruinsissa. Maskin otsaa koristavat petoeläimen terävät hampaat ja leuan alla on hänen sukunimensä tyylitellysti kirjoitettuna. Kuva on otettu huhtikuussa 2021.

Tuukka Rask pelasi koko 15 vuotta kestäneen NHL-uransa Boston Bruinsin riveissä. Hän oli Tim Thomasin kakkosmaalivahtina, kun seura voitti Stanley Cupin vuonna 2011. Vuonna 2019 hän torjui joukkueensa Stanley Cupin finaaliin asti, mutta taipui St. Louis Bluesia vastaan otteluvoitoin 4–3. Rask on seuran historian eniten voitettuja otteluita pelannut maalivahti.

Vuonna 2014 Rask oli Sotshin olympialaisissa voittamassa Suomelle olympiapronssia.

Rask ilmoitti helmikuussa lopettavansa pelaajauransa. Taustalla vaikuttivat viheliäiset lonkkavaivat, joiden vuoksi hän oli käynyt edellisenä kesänä leikkauksessa.

– Vielä kuntoutuksen aikana minusta tuntui tosi hyvältä, mutta lonkka ei kestänyt jokapäiväistä työtä, pelaamista ja harjoittelua. Huomasin sen nopeasti, Rask kertoi medialle pari kuukautta lopettamisensa jälkeen.

Raskin mukaan lopettamispäätös oli lopulta varsin helppo.

– Oli aika olla itselleen rehellinen. Olisin voinut jatkaa väkisin puskemista, mutta mikä hyöty olisi ollut pelata 60-prosenttisessa kunnossa ja olla vähän väliä sivussa.

Nykyisin Rask työskentelee Boston Bruinsille PR-tehtävissä, eräänlaisena brändilähettiläänä.

– Hengaan yhteistyökumppanien kanssa, golfaan ja paiskaan kättä aitioissa. Keksimme vielä jonkun hyvän tittelin minulle, hän kertoi huhtikuussa.

Vuonna 2015 Keniasta, Itä-Afrikasta löytynyt uusi ampiaislaji nimettiin Tuukka Raskin mukaan. Lajin tieteellinen nimi on Thaumatodryinus tuukkarask.

– Tämä laji on nimetty Suomen maajoukkueen ja Boston Bruinsin akrobaattisen maalivahdin Tuukka Raskin mukaan. Hänen hanskakätensä on yhtä sitkeä kuin hyönteisen niveljalka, tutkijaryhmään kuulunut Robert Copeland kertoi nimen taustasta The Boston Globe -lehden mukaan.

– Hassua ja aika siistiä, Rask itse kommentoi asiaa Boston Globelle.

