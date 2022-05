Liam Gallagherin käytös muuttui mystisesti ja nyt hän on kuin eri ihminen – livauttaa IS:lle salaperäisen kommentin Oasiksen tulevaisuudesta

Suomeen keikalle saapuva Liam Gallagher yllättää IS:n haastattelussa. Onko brittipopin pahin rääväsuu muuttunut herrasmieheksi?

– Minulle kuuluu oikein hyvää, kiitos kysymästä. Entä sinulle? Mukava puhua taas kanssasi, mate.

Kyllä. Liam Gallagher, 49, aloittaa puhelinhaastattelun niin mairean kohteliaasti, että sitä on vaikea uskoa todeksi.

Ei. Hän ei tunne minua, toimittajaa, vaikka olemme vuosia sitten haastatteluja tehneetkin.

Mutta minä tunnen hyvin Liam Gallagherin tarinan. Kukapa 1990-luvulta lähtien brittiläistä rockia seurannut ei tuntisi: Manchesterista tuli laulaja Liamin ja hänen veljensä, kitaristi-biisintekijä Noel Gallagherin johtama yhtye Oasis, joka kasvoi yhdeksi maailman suosituimmista.

Oasiksesta muistetaan vähintään klassikoksi noussut kappale Wonderwall ja se, että Gallagherin karismaattiset, viiltävän sanavalmiit veljekset eivät säästäneet puheissaan ketään. Vähiten toisiaan. Veljesriita hajotti bändin vuonna 2009.

Kyytiä ovat saaneet myös muut bändit, jopa suomalaiset:

– The Rasmus? Onko se jätkä, joka hyppii ylös ja alas ja laulaa ää-ä-yää (laulaa In The Shadowsia)? Vihaan sitä. HIM? Se tatuoitu kaveri, joka laulaa Join Me In Death? Vihaan sitä, hän sanoi IS:lle vuonna 2005.

Mutta miten vanhasta kunnon rääväsuusta on tullut herrasmies? Vai onko?

Gallagher tunnetaan kipakoista lausunnoistaan ja kärkkäästä asenteestaan. Kuvassa tähti näyttää keskisormia vuonna 2003.

Asenne on toki ollut positiivinen aikaisemminkin. Jo veli Noel Gallagher julisti, ettei Oasis tahtonut laulaa masentavista asioista, koska arki on masentavaa sinänsä. Liam Gallagher jatkaa samaa soolourallaan.

– En tee sinänsä lauluja rohkaistakseni itseäni tai muita ihmisiä. En tarvitse rohkaisua. Edes pandemia ei painanut mieltäni alas, vaan pidän itseäni onnenpoikana. Mutta laulujen pitää olla mieluummin kohottavia kuin masentavia, hän kuvailee.

Siksi esimerkiksi uusi kappale Better Days on mieluummin ajankuva ja yleispätevä hyvän fiiliksen biisi kuin varsinainen kannustuslaulu koronasta toipuvalle maailmalle.

Korona-ajan kuitatessaan herrasmies Gallagher osoittaa, että hän säilyttänyt terävyytensä:

– Olemme kaikki olleet kotonamme kaksi vuotta. Pesseet käsiämme. Totelleet vitun hallituksen ohjeita. Nyt kahleet ovat vihdoinkin auenneet, eikä niitä ole mitään syytä enää kiristää. Eihän?

Toivottavasti ei. Nyt näyttää vahvasti siltä, että vuosi sitten siirtynyt Liam Gallagherin esiintyminen Joensuun Ilosaarirockissa toteutuu nyt heinäkuussa.

Liam Gallagher on esiintynyt Suomessa aiemmin kolmesti. Vuonna 2000 Oasis nähtiin ainoan kerran Suomessa. Keikka Ruisrockissa muistetaan muun muassa siitä, että Noel Gallagher oli taas kerran niin riitautunut Liamin kanssa, eikä yhtyeen toista johtohahmoa ole nähty täällä koskaan lavalla. Soolourallaan Liam Gallagher on esiintynyt Turussa 2017 ja Helsingissä 2019.

Laulaja ei teeskentele, että Suomen-keikoista olisi jäänyt mieleen mitään erikoista.

– Muistini on huono. Jotain saattaa nousta mieleen, kun palaan. Mutta tykkään kiertää, matkustaa eri paikkoihin esiintymään, hän sanoo ikään kuin toteavasti, ei anteeksipyydellen.

Oasis Turun Ruisrockissa vuonna 2000.

Muistia sopii kuitenkin ravistella vielä vähän. 1990-luvulla brittipop oli iso ilmiö sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti.

Brittipop soi soundtrackina Cool Britanniaksi kutsutun ilmiön taustalla, kun Tony Blair nousi pääministeriksi ja Britanniassa tuntui kehittyvän kaikki ruokakulttuurista kuvataiteeseen.

Oasis, Blur, Pulp ja monet muut tuolloin läpilyöntinsä tehneet yhtyeet tukivat toisiaan tekemällä samaan aikaan kiinnostavaa musiikkia – ja riitelemällä, haukkumalla toisiaan.

– Ei ole mitään huonompaa kuin paska Blur, Liam Gallagher sanoi vielä 2008, kun Blur teki yhtä comebackeistaan.

Sittemmin Gallagher on jopa kehunut Blurin ja sen biisintekijän, Damon Albarnin musiikkia julkisesti. Nyt hän irtisanoutuu omalta ja Oasiksen osalta koko brittipop-käsitteestä.

– Mielestäni Oasiksessa oli enemmän klassikkoainesta alusta lähtien. Emme olleet osa ilmiötä. Brittipoppia olivat Blur, Suede, Menswear ja muut sellaiset, hän sanoo – ja höystää kommenttia muita yhtyeitä halventavalla f-sanalla.

– Nuo bändit saavat olla kiitollisia brittipopille. Se ilmiö hyödytti heitä. Oasis olisi ollut suosittu ilman mitään ilmiötäkin.

Ja sitten Liam Gallagher yllättää: hän antaa ymmärtää, että Oasiksen comeback on mahdollinen, jopa todennäköinen.

– Meidän ei olisi koskaan pitänyt lopettaa. Ajattele, kuinka monta hyvää levyä olisimme tehneet näiden vuosien aikana?

Onko mahdollista, että Oasis palaa?

– Kaikki on mahdollista.

Oasiksen paluu ei ole täysin pois suljettua, jos Liam Gallagheria on uskominen.

Wonderwall kuuluu nykyisin ohjelmistoon niin Liam kuin Noel Gallagherinkin soolokeikoilla. Biisi, jonka saattaa kuulla niin 2000-luvulla syntyneiden ihmisten tulkintana tv:n laulajakykykilpailuissa kuin katusoittajan vetona missä tahansa maailmalla Latinalaisesta Amerikasta Lappeenrantaan.

Mutta miltä Liamista tuntuu laulaa tuota kappaleita 27 vuotta sen julkaisun jälkeen?

– Ihan samalta kuin 1990-luvulla. Se on ihana laulu. Olen aina laulanut sen hyvin. On hienoa nähdä eri sukupolvia edustavien ihmisten innostuvan keikoilla, kun Wonderwall alkaa. He laulavat mukana, ja hetki on kaikille hieno, vaikka biisi on kuultu miljoonaan kertaan ja monet ovat kyllästyneet siihen, hän vastaa.

Itsetunto on kohdallaan. Se on ehkäpä Liam Gallagherin tärkein ominaisuus. Röyhkeä, anteeksipyytelemätön itsevarmuus, joka huokuu lavalla koko olemuksesta ja taltioinneissa laulutulkinnoista.

” ”Oasiksen ei olisi koskaan pitänyt lopettaa. Ajattele, kuinka monta hyvää levyä olisimme tehneet”

Liam Gallagher Helsingissä kesällä 2019.

Viime syksynä suomeksi julkaistun kirjan (Simon Halfon: Oasis – Supersonic, Täydellinen, virallinen ja sensuroimaton tarina, LIKE) mukaan yksinhuoltajaäidin kasvattama Liam, nuorin kolmesta Gallagherin veljeksestä, oli varma hurmaavuudestaan jo varhain.

”Liam oli mammanpoika, aina minun kintereilläni. – Kaikki täällä pitivät hänestä, koska hänellä oli aikaa vanhuksille. Jos joku oli tulossa kaupasta, hän tarjoutui kantamaan ostokset”, Peggy-äiti kuvailee kirjassa.

Noel Gallagher vetää äidin luonnehdinnasta johtopäätökset ammatinvalinnan suhteen:

”Sanoisin, että Liam tarvitsee yleisöä. Hänet on kuin tehty keulahahmoksi.”

Kirjassa myös Liam itse muistelee, miten viihtyi peilin edessä.

”Olen aina luottanut itseeni aika lailla, jos ymmärrät mitä tarkoitan... Minussa on ehdottomasti diivailijan vikaa, olen aina rakastanut huomiota ja rakastan yhä.”

On siis ymmärrettävää, että 2010 hänet äänestettiin arvovaltaisen brittilehti Telegraphin mukaan kaikkien aikojen parhaaksi bändin keulakuvaksi – siis muun muassa ohi Rolling Stonesin Mick Jaggerin ja Queenin Freddie Mercuryn.

1990-luvulla Liam oli tuttu kasvo seurapiiripalstoilla. Nuori kukonpoika, joka kaikkea pilkkaavien lausuntojensa jatkeeksi käyttäytyi huonosti. Hän kännäili palkintogaaloissa ja ylitti uutiskynnyksen tultuaan heitetyksi ulos Lontoon Sohon klubeista.

Tuo kaikki tuki mielikuvaa kapinallisesta rocktähdestä. Oasis oli myös yksi viimeisistä rockyhtyeistä, jonka musiikki ylitti sirpaloituvan musiikkibisneksen raja-aidat. Moni nykyrokkari antaisi yhden kauttaaltaan tatuoiduista raajoistaan, jos saisi yhtä ison hitin kuin Wonderwall.

Mutta miten kukonpoika ikääntyy? Liam Gallagher täyttää syyskuussa 50 vuotta.

Liam on paitsi rocktähti, myös isä. Hänellä on neljä lasta neljän eri naisen kanssa. Lastensa elämässä hän on ollut läsnä vaihtelevasti. Viime vuonna julkaistussa BBC:n dokumentissa hän kiitti lastensa äitejä siitä, että nämä ovat kasvattaneet lapsista ”hyviä ihmisiä”.

– Rakastan lapsiani, hän sanoo IS:lle.

– Olen heistä jokaisesta ylpeä. Toivon heille jokaiselle pitkää ikää ja onnellista elämää.

Entä mitä ajattelet omasta vanhenemisestasi?

– En vielä ole isoisä, mutta toivottavasti jonain päivänä olen. Olen varma, että rakastan sitäkin kuten rakastan isänä olemista. En pelkää vanhenemista. Ei haittaa vaikka olisin 80-vuotias, kunhan pystyn tekemään niitä asioita, joita haluan tehdä.

Kadutko mitään?

– Jos katsoo joitakin vanhoja valokuvia, on helppo sanoa, että tuo oli väärä valinta. Mikä? Niitä en aio nimetä. Mutta noin laajemmin en kadu mitään. En käytöstänikään. Se, mitä olen joskus tehnyt, oli sen ajan juttuja.

Liam Gallagherin albumi C´mon You Know julkaistiin perjantaina. Liam Gallagher esiintyy Joensuun Ilosaarirockissa heinäkuussa.