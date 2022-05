HS: Alexi Laihon selitys bändin hajoamisesta ”poikkesi totuudesta” – bändikaverit paljastavat nyt oman versionsa

Children of Bodom -yhtye hajosi marraskuussa 2019. Entiset bändikaverit kertovat nyt hajoamisen syistä, ja versio poikkeaa aika tavalla Alexi Laihon aiemmin kertomasta.

Maailmalla mainetta niittänyt metalliyhtye Children of Bodom hajosi marraskuussa 2019. Vuotta myöhemmin menehtynyt laulaja-kitaristi Alexi Laiho sanoi tuolloin, että syynä oli muiden bändin jäsenten halu keskittyä perhe-elämäänsä. Hän myös kiisti huhut siitä, että olisi saanut potkut yhtyeestä.

Laiho perusti uuden Bodom After Midnight -yhtyeen kitaristi Daniel Freybergin kanssa, sillä Children of Bodom -nimen tekijänoikeudet jäivät bändin taustayritykselle, jonka omistivat bändin jäljelle jääneet jäsenet Janne Wirman, Jaska Raatikainen ja Henkka Seppälä.

Wirman, Raatikainen ja Seppälä kertovat Helsingin Sanomien tiistaina julkaistussa haastattelussa oman näkemyksensä yhtyeen hajoamisen syistä. Heidän mukaansa Laihon versio perhesyistä "poikkesi totuudesta” ja yhtyeen faneilla on oikeus tietää totuus.

– Se tuntui pahalta myös puolisoidemme puolesta. He ovat aina tukeneet kansainvälistä uraa, kolmikko sanoo HS:lle.

Heidän mukaansa pohjimmainen syy hajoamiselle oli Laihon päihdeongelma, joka aiheutti yhtyeessä sekä kitkaa että Laiholle todellisia vaikeuksia hoitaa työtään.

– Addiktio on sairaus, ja hän toimi osakeyhtiössämme tavalla, mikä vei luottamuksemme. Mutta monia asioita hän pyysi anteeksi, ja meillä oli yhteistyötä myös bändin hajoamisen jälkeen, he sanovat.

Laiho kuoli joulukuussa 2020. Hänen ensimmäinen puoliso ja leski Kimberly Goss kertoi maaliskuussa 2021 Instagramissa, että Laihon kuolinsyy oli paljastunut tämän ruumiinavauskertomuksesta. Gossin mukaan Laihon kuolinsyynä olivat alkoholin aiheuttama maksan rasvarappeutuminen ja haiman sidekudostuminen.

– Lisäksi hänen elimistöstään löytyi särkylääkkeitä, opioideja ja unilääkkeitä, Goss kertoi.

Laiho puhui vuosien varrella avoimesti rankasta elämäntyylistään, johon kuului runsaasti alkoholia ja lukuisia vammoja. Hän mursi luitaan sekä humalassa että keikoillaan ja joutui sairaalahoitoon useita kertoja. Hän myönsi myös alkoholin muodostuneen ongelmaksi Children of Bodomin hurjimpina vuosina.

Vielä 40-vuotishaastattelussaan vuonna 2019 Laiho puhui elämänmuutoksestaan. Hän asui viimeiset vuotensa puolisonsa Kelli Wright-Laihon kanssa Australiassa ja oli isäpuoli Wright-Laihon 10-vuotiaalle tyttärelle.

– Se on ollut mulle ihan uutta. En ole ollut oikeastaan koskaan aiemmin lasten kanssa tekemisissä. Mutta aika nopeasti siihenkin on adaptoitunut. Oikeastaan se on helvetin siisti juttu, Laiho kertoi hymyillen.