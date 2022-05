”Hyvä ettei taju lähtenyt” – Haloo Helsingin kitaristillle kävi raju tapaturma ensimmäisessä Emma-gaalassaan

Useita Emma-palkintoja ja -ehdokkuuksia kahminut Haloo Helsinki on tänä vuonna ehdolla viidessa kategoriassa. Yhtye innostui muistelemaan ensimmäistä kertaansa gaalassa 13 vuotta sitten.

Seitsemän Emma-pystiä urallaan voittanut pop rock -yhtye Haloo Helsinki innostui muistelemaan Emma-gaalan punaisella matolla ensimmäistä kertaansa Emma-gaalassa. Vuosi oli 2009 ja paikkana Kulttuuritalo. Tuolloin yhtye oli gaalassa vain esiintymässä, ei ehdolla.

– Oliko se se, missä vedit pannut, laulaja-basisti Elli Haloo kysyy hymyillen kitaristi Leo Hakaselta.

Hakanen myöntää, että hän kaatui kesken keikan ja taustoittaa tilannetta heti perään.

– Hyppäsin rumpuraiserilta suoraan selälteen, ja pää siihen lattiaan. Hyvä ettei taju lähtenyt, mutta vedettiin show loppuun, Hakanen kertoo.

Tänä vuonna Haloo Helsinki on ehdolla viidessä eri kategoriassa. Jännitys on tapissa, ja palkintojen merkityksen he näkevät isona.

– Tää on isoin musiikkigaala tässä maassa, ja tämä on ainutlaatuinen hetki, jossa kokoontuu melkein koko ala. Kiva vaihtaa kuulumisia ja myös tsempata muita. On tärkeää, että niitä huomioidaan ja arvostetaan, sanoo toinen kitaristi Jere Marttila.

Yhtye kertoo, että aikoo tänä vuonna keikkailla niin paljon kuin ”sielu sietää”. Kiertue alkaa 18. kesäkuuta järjestettävästä keikasta Helsingin Olympiastadionilla.

Jo kertaalleen peruttua keikkaa yhtye on odottanut kovasti. Alun perin tapahtuma oli tarkoitus järjestää elokuussa 2021, mutta silloinen koronavirustilanne esti sen.

– Siitä tulee kyllä ihan hullu show. Sitä nyt treenaillaan tosi kovaa tällä hetkellä, Leo Hakanen paljastaa.

Oikaisu 6.5. 21.17. Kyseessä oli Haloo Helsingin kitaristi Leo Hakanen, ei rumpali Jukka Soldan, kuten jutussa aiemmin virheellisesti kerrottiin.