Tiedätkö, mistä Rammsteinin Mutter-kappale oikeasti kertoo? Yhtye paljasti totuuden

Vuonna 2001 julkaistu Mutter on monelle tuttu kappale, mutta harva on pysähtynyt miettimään saksankielisten lyriikoiden todellista merkitystä.

Rammsteinin Mutter-albumin ikonisessa kansikuvassa on kuvattuna 200 vuotta sitten kuollut sikiö, joka on ollut säilöttynä alkoholissa. Kuva on saksalaisen taiteilijapariskunnan Daniel ja Geo Fuchsin ottama.

Huhtikuussa 2001 julkaistiin saksalaisen industrial metal -yhtye Rammsteinin kolmas studioalbumi Mutter, joka siivitti yhtyeen lopullisesti maailman maineeseen jo edellisen albumin kohdalla alkaneen hyvän nosteen jälkeen.

Albumi sisältää useita hittejä, jotka soivat radiossa ja yhtyeen keikoilla vielä tänäkin päivänä. Vaikka albumilla kuudenneksi sijoitettu nimikkokappale Mutter ei ole saanut samanlaista asemaa kuin esimerkiksi näyttävästä lavashow’sta tunnettu Feuer Frei!, on sen kertosäe kaikessa yksinkertaisuudessaan mieleenpainuva – riipivä miesääni huutaa: ”Mutter! Mutter!”, suomeksi ”äiti!, äiti!”.

Vaikka moni tuntee kappaleen, ja erityisesti sen kertosäkeen, ei välttämättä ole tullut ajatelleeksi, mistä kappale oikeastaan kertoo. Jo ensimmäisessä säkeistössä käy ilmi, ettei kertojalla ole itse asiassa äitiä lainkaan – eikä napaa, mikä tarkoittaa, ettei hän ole syntynyt biologisesti. Napa kun on poistetun napanuoran jättämä arpi.

Toisessa säkeistössä alkaa katkera tilitys siitä, mistä kaikesta kertoja on jäänyt paitsi.

En ole saanut nuolla nänniä, enkä piiloutua laskokseen. Kukaan ei ole antanut minulle nimeä, siitetty kiireessä ja ilman siementä.

Tämän jälkeen kertoja vannoo myrkyttävänsä äitinsä ja upottavansa tämän jokeen. Lopulta hän aikoo poistaa otsastaan veitsellä ”syntymämerkin”, vaikka tämä koituisi hänen omaksi kuolemakseen.

Kappaleesta on esitetty useita tulkintoja vuosien varrella. Joidenkin mielestä kappale kertoo koeputkilapsesta, joidenkin mielestä kloonaamisesta. Kun albumi viime keväänä täytti 20 vuotta, pyysi brittiläinen Metal Hammer -lehti Oxfordin yliopiston saksan kielen professoria Alexandra Lloydia analysoimaan kappaleen lyriikoita.

– Se saattaa olla kannanotto ihmisen kloonauksesta tai yhtyeen jäsenten omista suhteista äiteihinsä. Siinä on myös kaikuja Mary Shelleyn Frankensteinista, Lloyd analysoi.

Lloyd löytää kappaleesta viittauksia myös Saksan ja Neuvostoliiton välisiin suhteisiin.

– Oliolla on syntymämerkki, jonka on katsottu viittaavan Neuvostoliiton entiseen johtajaan Mihail Gorbatshoviin. Jälkeläisen ja vanhemman rikkonaista suhdetta on pidetty Itä-Saksan ja/tai Äiti-Venäjän symbolina. Kun otetaan huomioon, että Mutter ilmestyi kymmenen vuotta Saksan jälleenyhdistymisen jälkeen, tämä käy järkeen.

– Kaikissa näissä ajatuksissa on järkeä, mutta Rammsteinin sanoituksia ei voi purkaa suoraan. Kuten hyvä runous, ne ovat avoimia ja niihin voi liittää omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan, Lloyd toteaa.

Vaikka Rammsteinilla ei ole ollut yleensä tapana selittää kappaleitaan, kitaristi Richard Kruspe on kuin onkin paljastanut vuonna 2002 Circus-lehden haastattelussa, mistä Mutterissa on kyse. Kruspelta kysyttiin haastattelussa, mikä Mutter-albumin kappaleista on hänen oma suosikkinsa.

– Nimikkokappale. Sävelsin sen vuosia sitten, mutta en koskaan kirjoittanut siihen sanoja. Till Lindemann (laulaja) teki lyriikat suhteestaan äitiinsä. Se on outoa, sillä minulla on itse asiassa juuri samanlaisia ongelmia oman äitini kanssa. Kun olin nuori, hän työnsi minua pois luotaan, koska ei pitänyt minusta, Kruspe kertoi lehdelle.

– Laulu kertoo lapsuuden käsittelemisestä aikuistumisen myötä. Vei kauan ymmärtää, että äitisuhteeni on vaikuttanut koko elämääni. Asioiden selvittäminen ottaa paljon aikaa, mutta teen töitä sen eteen, hän jatkoi.

