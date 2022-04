Superyllätys! Ellinoora ja Ed Sheeran julkaisevat dueton – ”Ihan poikkeuksellisen hieno juttu”

Suomalaisartisti tapasi maailmantähti Ed Sheeranin tämän Malmin lentoaseman keikalla kesällä 2019. Tänä keväänä kaksikko julkaisee yhteisen kappaleen.

Helsingin Sanomien mukaan yhteistyö laulajien välillä käynnistyi viime joulukuussa. Uusi kappale, tai oikeastaan versio kappaleesta 2step julkaistaan ensi viikon maanantaina 4. toukokuuta.

Ellinoora paljastaa yhteistyön omissa sosiaalisen median kanavissaan.

” Julkaisen kappaleen Ed Sheeranin kanssa keskiviikkona 4.5. ❤️‍🔥 Kyseessä on uus versio biisistä 2step. En malta odottaa että kuulette tämän!!!!

Helsingin Sanomien tietojen mukaan Sheeran oli saanut kuunneltavaksi Ellinooran musiikkia ja mieltynyt erityisesti vuonna 2019 ilmestyneen Vaaleanpunainen vallankumous -albumin energiseen ja särmikkääseen kappaleeseen Nartut, joka poikkeaa Ellinooran tunnetuimpien kappaleiden sielukkaasta ja tunteellisesta tyylistä.

Sheeran oli kiinnittänyt huomiota myös Ellinooran sähäkkään tyyliin.

Vaaleanpunaista hiuksissaan ja vaatteissaan suosivan Ellinooran mukaan Sheeran oli ollut sitä mieltä, että ”sillä pinkillä tytöllä oli hyvä vibe”.

Sheeranin työryhmästä annettiin Ellinooralle ja tuottajalleen ja lauluntekijäkumppanilleen Samuli Sirviölle vapaat kädet. Ellinoora ja Sirviö päättivät tehdä lauluosuudet suomenkielisen säkeistön lisäksi myös kertosäkeisiin.

Valmis kappale kuulostaa siksi enemmän oikealta duetolta kuin vain yhden säkeistön feat-vierailulta, ja ratkaisusta pidettiin myös Britannian päässä. Suomalaisartisti laulaa kappaleessa suomeksi sekä englanniksi.

Ellinoora pitää yhteistyötä poikkeuksellisena.

” Paljon ihmeellisiä asioita on mun matkani varrella ehtinyt tapahtua, mut tää on ihan poikkeuksellisen hieno juttu. Ed Sheeran on yksi maailman parhaista biisinkirjoittajista ja suuri tähti, mutta myös kohdatessamme humaani ja mukava ihminen.

Ellinoora on yksi Suomen tämän hetken valovoimaisimmista esiintyjistä ja hänen kappaleitaan on kuunneltu Spotifyssä yhteensä 155 miljoonaa kertaa. Ed Sheeranin suurinta hittiä Shape of Youta on taas kuunneltu Spotifyssä yli 3,1 miljardia kertaa.

Ed Sheeran on konsertoinut Suomessa viimeksi vuonna 2019, ja tulee myös tänä vuonna Suomeen. Konsertti järjestetään Olympiastadionilla elokuussa. Kuka tietää, jos vaikka Ellinoora pääsisi esittämään yhteistä kappaletta samalle lavalle.

Ellinooran Facebook-päivityksen voit katsoa alta.