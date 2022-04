Aviciin kuolemasta neljä vuotta: elämäkerta paljasti viimeisten päivien karut hetket – omituinen käytös uima-altaalla herätti huolen

Aviciin viime syksynä julkaistu elämäkerta paljasti, mitä tapahtui Omanissa tasan neljä vuotta sitten ennen Tim Berglingin kuolemaa.

Pääsiäisenä 2018 maailma ja Ruotsi kuninkaallista perhettä myöten kohahti järkyttävästä uutisesta: vasta 28-vuotias musiikin ruotsalainen supertähti Avicii, oikealta nimeltään Tim Bergling, oli löydetty kuolleena Omanista.

Miehen kuolemaa edeltävistä viikoista ja päivistä paljastettiin täysin uutta tietoa viime marraskuussa ilmestyneessä Måns Mosessonin kirjoittamassa elämäkerrassa Tim – Aviciin elämäkerta (Johnny Kniga). Kirja perustuu yhteensä satoihin haastatteluihin Berglingin ystävien, perheenjäsenten ja kollegojen kanssa.

Kohtalokas matka sai alkunsa Los Angelesista 9. huhtikuuta. Kirjan mukaan tarkoituksena oli kokeilla varjoliitoa autiomaassa, juoda hyviä viinejä ja käydä surffauskurssilla. Berglingin kerrotaan tavanneen kymmenpäisen seurueen jäsenistä muutamia aiemmin, mutta kukaan heistä ei ollut läheinen ystävä.

Bergling aloitti matkansa hyväntuulisilla puhelinneuvottelulla työkuvioista. Hän visioi uusille biiseilleen laulajia ja suunnitteli matkaa Keniaan, jossa tekisi valmiiksi 12 kappaletta. Ne olisi tarkoitus julkaista vielä samana vuonna.

Sen jälkeen seurue lähti telttaretkelle autiomaahan, jossa Bergling kuunteli musisointia ja katseli tähtiä. Hän käytti aikaa myös meditaatioon, johon oli tutustunut syvällisesti jonkin aikaa aiemmin.

Avicii kuoli 28-vuotiaana suosionsa huipulla vuonna 2019. Ruotsalaistähti oli kärsinyt pitkään niin uupumuksesta, lääkkeiden väärinkäytöstä kuin fyysistä ongelmistakin.

Berglingin kerrotaan tosin oikoneen saamiaan ohjeita, joiden mukaan istunnon kuului kestää korkeintaan 20 minuuttia. Hän saattoi meditoida tunteja.

– Mä olen murtautunut niin nopeasti läpi tietoisuuden sisempien kerrostumien. Oikeastaan siihen kuuluisi kulua aikaa monta vuotta, mutta mä olen jo päässyt pitkälle, Berglingin kerrotaan selittäneen ylpeänä.

Noin viikkoa myöhemmin 16. huhtikuuta, Berlingin terapeutti Paul Tanner sai mieheltä puhelun.

– Mä en voi kovin hyvin. Mua hämmentää, Paul, Bergling aloitti puhelun kirjan mukaan.

Seurue oli palannut aavikolta ja muut olivat lähteneet kotiin, mutta Bergling oli jäänyt Omaniin uusien tuttavuuksien kanssa. Mikään ei ulospäin vaikuttanut olevan pielessä: joukko oli uinut, veneillyt ja juhlinut, ja Bergling hymyili someen ladatuissa kuvissa.

Tannerille Bergling selitti kokeneensa mullistuksen. Hän oli pohtinut paljon asioita ja tehnyt kännykkäänsä muistiinpanoja, jotta saisi sekavat ajatuksensa järjestykseen.

– Asia on niin, että mä haluan tavallisen elämän. Mä haluan tyttöystävän ja perheen. Mutta mun on myös saatava valaistua. Mulla on tarve auttaa maailmaa, mun elämässä täytyy olla tarkoitus, hän sanoi.

Tanner kutsui Berglingiin saapumaan luokseen Dubaihin, jotta he voisivat jatkaa pohdintojaan tarkemmin. Joitakin tunteja myöhemmin Bergling lähetti viestin, jossa hän kertoi ”fantastisesta meditaatiokokemuksestaan” ja lupasi tulla parin päivän tai viikon päästä. Hän lähetteli innostuneita viestejä myös muun muassa levy-yhtiöpomoille Per Sundinille ja Neil Jacobsonille tulevista suunnitelmistaan.

Berglingin sisarusten on määrä lähteä viikon päästä yhteiselle seikkailumatkalle Islantiin. Sen jälkeen Bergling kertoi myyvänsä asuntonsa Los Angelesissa ja muuttavansa Ruotsin rauhaan. Myös äiti Anki Lidén sai pitkästä aikaa iloisen viestin:

– Rakastan sua äiti! Oman on ihan fantastinen! Ikävä sua ja iskää!

Kaikki muuttui, kun kolme päivää myöhemmin isä Klas Berglingille soitti joku tuntemattomasta numerosta. Soittaja esittäytyi Ameriksi, joka oli ollut mukana aavikkoretkellä ja jonka luokse Tim Bergling oli nyt majoittunut. Hän oli kuitenkin alkanut huolestua vieraastaan.

Amer kertoi, että vieras oli lakannut syömästä ja muuttunut passiiviseksi.

– Ei puhu, Klas kirjoitti luentolehtiöönsä, johon oli alkanut kuumeisesti piirtää turhautuneita ympyröitä sinisellä kuulakärkikynällä, kirjassa kuvataan.

Berling oli alkanut viettää päivänsä meditoimalla altaan ääressä tunti toisensa perään. Kun häntä oli yritetty saada siirtymään varjoon, hän ei vastannut, ainoastaan hypännyt veteen ja jatkanut taas mietiskelyä. Itkenytkin hän oli, mutta Amer ei saanut selville, mikä häntä vaivasi. Bergling ei suostunut vastaamaan, kirjoitti vain asioita paperille.

Kävi ilmi, että Bergling oli myös vahingoittanut itseään sen verran, että oli joutunut käymään sairaalassa.

Levottomuus valtasi vanhemmat. He alkoivat kuumeisesti selvittää, miten pääsisivät Omaniin Kanariansaarilta. Selvisi, että he ehtisivät paikalle seuraavana päivänä. Isä oli puhunut uudestaan Amerin kanssa ja sopinut, että tämä pitäisi silmällä vierastaan.

– He eivät koskaan olleet edes ajatelleet, että Tim vahingoittaisi itseään. Yliannostusta he olivat pelänneet ajoittain. Tai jonkinlaista komplikaatiota, koska pojan terveys oli reistaillut. Mutta tällainen käänne? kirjassa kerrotaan.

Jo ennen lounasaikaa puhelin soi taas Las Palmasissa. Oli liian myöhäistä. Tim Berglingin veljet olivat päässet paikalle, mutta hekin liian myöhään. Tapahtumissa ei ollut mitään epäselvää eikä rikosta epäilty.

Isä löysi myöhemmin Berglingin kännykkään näpyttelemät muistinpanot, joista osa oli varsin valoisia, mutta osa heijasteli otteen irtoamista ja vapauden kaipuuta.

– Sielun purkaus on viimeinen painolasti ennen kuin se alkaa alusta, hän kirjoitti.

