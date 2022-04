Uhmakas Archie Cruz haukkui suosittua radiojuontajaa värikkäin sanakääntein – näin hän selittelee puheitaan: yksi väite sai näkemään punaista

Santa Cruzin viimeviikkoisesta paluukeikasta nousi kohu.

Jälleen kohun keskelle joutunut Archie Cruz on julkaissut Instagramissa videon, jolla hän ottaa kantaa viime päivien aikana puhuttaneeseen aiheeseen.

Kaikki sai alkunsa, kun Cruzin yhtye Santa Cruz soitti paluukeikan legendaarisessa losangelesilaisella Whisky A Go Go -klubissa. Kuuluisa musiikkitoimittaja Eddie Trunk jakoi keikasta videon Twitterissä ja arvosteli yhtyettä taustanauhojen käytöstä.

– Haistattelit väärälle ryhmälle. Urasi tulee loppumaan pian ja me tulemme olemaan huipulla. Odota ja näet, mulkku, Cruz kommentoi Trunkille omassa Instagram-tarinassaan.

Kohu kuitenkin yltyi isommaksi, ja pian Santa Cruzia kohtaan esitettiin syytöksiä, ettei yhtye soittaisi ja laulaisi keikoillaan oikeasti, vaan että musiikki tulisi kaiuttimista ja kyse olisi niin sanotusta playbackista.

– Me ei soitettu playbackinä, eikä ikinä soiteta. Meillä on backing trackeillä taustalauluja niinkuin about kaikilla bändeillä nykyään, mutta me soitetaan ja lauletaan ihan oikeasti. Tule katsomaan keikkaa, Cruz vastasi eräälle arvostelijalle.

Nyt Cruz on julkaissut Instagram-tilillään uuden videon, jolla hän demonstroi seikkaperäisesti taustanauhojen käyttämistä live-esiintymisissään. Omien sanojen mukaansa hän haluaa ”oikaista muutaman asian”.

Samalla hän pyysi uudessa Instagram-tarinassaan anteeksi Eddie Trunkilta, jota hän on solvannut usein erilaisin haukkumanimin kuluneiden päivien aikana.

– Vaikka olenkin sitä mieltä, että hän on väärässä, ei nimittely ole koskaan oikein, Cruz sanoo.

Videollaan Cruz soittaa ja laulaa kohun keskiöön nousseen Under The Gun kappaleen ensimmäisiä säkeitä. Sen jälkeen hän soittaa yhtyeen taustanauhaa samasta kohdasta. Nauhalla kuullaan Cruzin mukaan oktaavia ylempi ja alempi harmonia hänen laulustaan.

– Käytämme taustanauhoja, kuten kaikki isot bändit tekevät nykyään. Älkää syytelkö, jos ette tiedä mistä puhutte, Cruz toteaa lopuksi.

– Rauhaa, ja turpa kiinni, hän päättää videonsa

KESKIVIIKON keikka Whisky A Go Go:ssa oli yhtyeen ensimmäinen uudella, yhdysvaltalaismuusikoista kasatulla kokoonpanolla. Bändi hajosi vuonna 2019, minkä jälkeen Cruz on puuhastellut bändin parissa lähinnä yksin. Cruz kertoi tammikuussa IS:n haastattelussa, että odottaa huhtikuista comebackia paljon.

– Se on tosi historiallinen ja tärkeä paikka musagenrellemme, enkä keksi parempaa paikkaa, missä comebackin voisi aloittaa. Lähtölaskenta on nyt alkanut, Cruz kertoi innoissaan.

Santa Cruzin paluun ja uuden musiikin avulla Cruz toivoo myös pystyvänsä jättämään kohurokkarin imagon taakseen. Hän haluaa, että ihmiset tuntisivat hänet soittotaidon ja menestyneen musiikkiuran ansiosta, eivät sekoilusta tai päähänpistoista.

– Tällä hetkellä kaikki tuntuu tosi hyvältä, kun tulee uutta levyä ja uusia musajuttuja. Toivon, että ne veisivät huomion niihin oikeisiin ja minulle tärkeisiin asioihin, hän sanoo tyytyväisenä.