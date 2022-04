Archie Cruzin bändi järjesti paluukeikan ja pian leimahti somemyrsky – rajua kritiikkiä arvovaltaiselta taholta: rokkarilta hämmentävä selitys

Uudistuneen Santa Cruz -yhtyeen ensimmäinen keikka on herättänyt hämmennystä. Vaikka laulaja Archie Cruz poistuu pitkäksi ajaksi pois mikrofonin luota, laulu sen kuin jatkuu.

Santa Cruz -yhtyeen nokkamies Archie Cruz on jälleen joutunut kohun keskelle. Tällä kertaa kohu koskee yhtyeen keikkaa Los Angelesissa legendaarisessa Whisky A Go Go -klubissa.

Sosiaalisessa mediassa jaetuilta videoilta on havaittavissa, ettei yhtyeen keikkakunto ollut välttämättä kaikkein terävimmillään. Suurimmaksi puheenaiheeksi nousi kuitenkin taustanauhojen käyttö, joka nähtiin poikkeuksellisen räikeänä.

Esimerkiksi kappaleen Under the Gun alussa Cruz lopettaa laulamisen ensimmäisen säkeistön alussa ja poistuu mikin luota noin 20 sekunniksi. Tästä huolimatta laulu kuuluu kirkkaasti ja selkeästi äänentoistojärjestelmästä aina kertosäkeeseen asti, kunnes Cruz palaa takaisin mikin ääreen.

Yksi kritisoijista oli kuuluisa amerikkalainen musiikkitoimittaja Eddie Trunk.

– Olen jo pitkään vastustanut taustanauhojen käyttöä livenä ja sitä, kuinka fanit ja promoottorit vain hyväksyvät ”live-esiintymiset” ja ovat valmiita maksamaan niistä. Tässä näkyy, kuinka pahaksi tilanne on äitynyt. Käsittämätöntä! Trunk twiittaa ja linkittää esimerkiksi aiemmin mainitun Santa Cruzin Under the Gun -kappaleen.

Cruz ei jäänyt sanattomaksi Trunkin kommentin kanssa. Asiasta ensimmäisenä uutisoinut Kaaoszine kertoo, että Cruz otti asiaan kantaa Instagram-tilinsä tarinat-osiossa. Tarinat ovat nähtävillä vain 24 tuntia, ja Cruzin kommentti on siten jo poistunut näkyvistä.

– Haistattelit väärälle ryhmälle. Urasi tulee loppumaan pian ja me tulemme olemaan huipulla. Odota ja näet, mulkku, Cruz kommentoi Kaaoszinen mukaan.

Cruz julkaisi omalla Instagram-tilillään kuvan keikalta, ja pian taustanauhakeskustelu jatkui kommenttikentässä.

– Playback ei kuulu rock’n rolliin, muista se, Arttu. Ja kerro se niille uusille bändikavereillesikin, eräs kommentoija kuittailee.

– Me ei soitettu playbackinä, eikä ikinä soiteta. Meillä on backing trackeillä taustalauluja niinkuin about kaikilla bändeillä nykyään, mutta me soitetaan ja lauletaan ihan oikeasti. Tule katsomaan keikkaa, Cruz vastasi.

Myöhemmin lauantaina Cruz tarjosi Instagram-tilinsä tarinoissa hämmentävää selitystä paluukeikan aiheuttamalle kohulle. Cruz julkaisi tekstin, jossa hän väittää bändinsä ”mokailun” olleen todellisuudessa pelkkä julkisuustemppu.

– Ammattilaisen vinkki: tyri biisi livenä tahallasi ja saa hemmetisti ilmaista julkisuutta. Te kaikki uskoitte siihen paskaan, hän toteaa Instagramissa englanniksi.

Keskiviikon keikka Whisky A Go Go:ssa oli yhtyeen ensimmäinen uudella, yhdysvaltalaismuusikoista kasatulla kokoonpanolla. Bändi hajosi vuonna 2019, minkä jälkeen Cruz on puuhastellut bändin parissa lähinnä yksin. Cruz kertoi tammikuussa IS:n haastattelussa, että odottaa huhtikuista comebackia paljon.

– Se on tosi historiallinen ja tärkeä paikka musagenrellemme, enkä keksi parempaa paikkaa, missä comebackin voisi aloittaa. Lähtölaskenta on nyt alkanut, Cruz kertoi innoissaan.

Santa Cruzin paluun ja uuden musiikin avulla Cruz toivoo myös pystyvänsä jättämään kohurokkarin imagon taakseen. Hän haluaa, että ihmiset tuntisivat hänet soittotaidon ja menestyneen musiikkiuran ansiosta, eivät sekoilusta tai päähänpistoista.

– Tällä hetkellä kaikki tuntuu tosi hyvältä, kun tulee uutta levyä ja uusia musajuttuja. Toivon, että ne veisivät huomion niihin oikeisiin ja minulle tärkeisiin asioihin, hän sanoo tyytyväisenä.