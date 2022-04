Rakastettu hurmurikvartetti Il Divo saapuu Suomeen – kiertue omistettu yllättäen kuolleelle jäsenelle: ”Carlos oli meille kuin veli”

Il Divo esiintyi samalla kokoonpanolla lähes 20 vuotta, kunnes laulaja Carlos Marin kuoli yllättäen viime joulukuussa. Päätös jatkamisesta syntyi Sébastien Izambardin mukaan nopeasti, mutta lavalle nouseminen ilman rakasta ystävää tuntui hyvin vaikealta.

Rakastettu laulajakvartetti Il Divo saapuu Suomeen jälleen kerran lokakuussa. Alkuperäinen kokoonpano on tosin kutistunut neljästä jäsenestä kolmeen, sillä yhtyeen espanjalainen baritoni Carlos Marin, 53, kuoli viime joulukuussa. Marin sairastui koronaan, ja hän vietti viimeiset elinpäivänsä sairaalassa koomaan vaivutettuna.

Lue lisää: Koronaan sairastunut Il Divon laulaja Carlos Marin, 53, on kuollut

Vuodesta 2004 lähtien samalla kokoonpanolla maailmaa kiertänyt yhtye on nyt uuden edessä. Maailmankiertue oli ehditty jo julkistaa ennen Marinin yllättävää kuolemaa, ja hetken mietittyään yhtyeen muut jäsenet Sébastien Izambard, David Miller ja Urs Bühler päättivät toteuttaa kiertueen kunnianosoituksena menehtyneelle ystävälleen.

Päätös kiertueen toteuttamisesta oli nopea, mutta ei helppo. Sébastien Izambard kertoo, että yhtye harkitsi tosissaan lopettamista ja oli kiertueen toteuttamisen suhteen hyvin epävarma, mutta fanien massiivinen kannustus sai heidät takaisin lavalle – ja se päätös on Izambardin mukaan ollut ainoa oikea.

Carlos Marin kuoli koronaan joulukuussa 2021.

– Jos tämä (kuolema) olisi käynyt jollekin meistä muista, ja Carlos olisi yhä elossa, hän olisi halunnut jatkaa. Uskon, että tämä on erittäin parantava ja tarpeellinen kokemus meille kaikille, Izambard sanoo viitaten kaksi vuotta kestäneeseen pandemiaan ja helmikuussa puhjenneeseen Ukrainan sotaan.

– Tarvitsemme musiikkia ja yhteisiä kokemuksia. Tuntuu hyvältä olla takaisin lavalla. Teemme tämän Carlosin muistolle. Juhlistamme hänen elämäänsä, taidettaan, ja pidämme huolen, että hän on elossa ja läsnä kanssamme, hän jatkaa.

Kolmikon kanssa lavalle nousee yhdysvaltalainen baritoni Steven LaBrie. Carlos Marin oli äänialaltaan baritoni, kun kaikki muut Il Divon jäsenet ovat tenoreita. Izambardin mukaan baritoni on elintärkeä osa Il Divon soundia. LaBrien ei kuitenkaan ole tarkoitus korvata Marinia, päinvastoin.

– Hän on mahtava tyyppi, loistava laulaja, ja olemme erittäin kiitollisia, että saimme hänet mukaan. Hän on Carlosin suuri fani ja sopii joukkoon sataprosenttisesti, Izambard hehkuttaa.

Yhtye on jo ehtinyt nousta lavalle uudistuneella kokoonpanollaan. Hetki oli vaikea.

– Carlos oli meille kuin veli. Ja kun sanon veli, tarkoitan riitoja, rakkautta ja kaikkea sitä, mitä veljeyteen kuuluu. Se oli hyvin, hyvin, hyvin vaikeaa.

– Koimme paljon tunteita, mutta niin koki yleisökin. Yhdessä voimme parantaa toisiamme ja jakaa rakkauden hetken. Nämä keikat ja koko kiertue on kunnianosoitus Carlosille.

Vielä ei ole Izambardin mukaan päätetty, mitä massiivisen kaksi vuotta kestävän maailmankiertueen jälkeen tapahtuu. Hänen puheestaan kuitenkin paistaa määrätietoinen halu jatkaa. Se on viesti ja toive, jonka yhtye on saanut faneiltaan.

– Tällä hetkellä haluamme tähdätä vielä korkeammalle kuin koskaan aiemmin. Tehdä asioita vielä isommin, Izambard toteaa määrätietoisena.

Tuleeko Steven LaBriestä mahdollisesti Il Divon pysyvä jäsen tulevaisuudessa?

– Katsotaan, kaikki on mahdollista. Hän on erinomainen laulaja ja mahtava persoona. Hänen kanssaan on helppoa työskennellä.

Il Divo on esiintynyt Suomessa lukuisia kertoja. Kuva vuodelta 2007.

Il Divon Greatest Hits -kiertue saapuu Suomeen tiistaina 25. lokakuuta, jolloin kvartetti esiintyy Helsingin jäähallissa. Seuraavana päivänä, keskiviikkona 26. lokakuuta yhtye nousee Ouluhallin lavalle.

Vuosien varrella Il Divo on vieraillut Suomessa useita kertoja, viimeksi vuonna 2019. Izambard kertoo, että Suomesta hänen mieleensä on jäänyt erityisesti kaunis arkkitehtuuri: kirkot ja monumentit. Myös ihmiset ovat tehneet vaikutuksen Izambardiin.

– Vaikka Suomi on ilmastoltaan kylmä maa, ihmiset ovat hyvin lämpimiä, rohkaisevia ja rakastavia.

– Toivon, että meillä olisi enemmän aikaa käytettävissämme Suomessa sen sijaan, että kiirehdimme vain yhdestä paikasta seuraavan.

Vuonna 2004 perustettu Il Divo on tyylilajiltaan eräänlaista pop-oopperaa. Sen alulle pannut voima oli lukuisten kykyjenetsintäkilpailujen tuomarin penkiltä tuttu britannialainen musiikkimoguli Simon Cowell.

Lue lisää: Supersuosioon ponnahtanut Il Divo -yhtye sai alkunsa 15 vuotta sitten – kaiken takana oli Simon Cowellin yhtäkkinen päähänpisto

Kun Kolme tenoria (Luciano Pavarotti, Jose Carreras ja Placido Domingo) olivat niittäneet mainetta 1990-luvulla, Cowell arveli oopperalegendoja nuorempien laulajien osuvan pop-yleisön hermoon – ja oli oikeassa.

Yli 30 miljoonaa albumia uransa aikana myynyt Il Divo on saanut yhteensä 160 kulta- ja platinalevyä 33 maasta.