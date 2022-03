70 vuotta täyttävä Dave Lindholm ei juuri haastatteluja jaa – nyt tunnetut ystävät kertovat, kuka on tämä mystinen kameleontti

Dave Lindholm täyttää maaliskuun viimeisenä päivänä 70 vuotta.

IS kysyi viideltä Dave Lindholmin kanssa eri vaiheissa työskennelleeltä ihmiseltä, mitä tarinoita on tarttunut suomalaisen rockin legendaarisesta kameleontista. Paljastui, että Dave etsii aina uutta, on utelias, suuri taiteilija – ja ehkä yllättäen myös täsmällisen jämpti.

Ben Furman: ”Daven lahjakkuus tuli esille varhain”

Ben Furman.

Psykoterapeutti Ben Furman on Dave Lindholmin nuoruusajan ystävä.

”Dave oli Dave alusta lähtien, en muista mitään muuta nimeä (Daven viralliset etunimet ovat Ralf Henrik). Tutustuimme teini-ikäisinä, 13–14-vuotiaina. Olimme Haagan jengiä, meidän pikkuporukkaan kuuluivat muun muassa Dave, pianisti Heikki Hiekkala ja minä. Jonkun kerran soittelin itsekin muiden kanssa meidän autotallissa, mutta isäni (jazzrumpali Jaakko Furman) sanoi, että ei tuosta tule yhtään mitään. Sen jälkeen lähinnä hengailin mukana.

Mutta Daven lahjakkuus tuli esille varhain. Hän alkoi tehdä omia biisejä. Dave ihaili Bob Dylania, ja varmaan musiikkifanius oli ihan perheessä, kun veljestäkin (Calle Lindholm) tuli muusikko.

Harrastin valokuvausta, ja otin jonkin verran kuvia, kun Daven ensimmäinen bändi Ferris Wheel treenasi. Niitä kuvia julkaistiin levykansissa, ja nyt niitä on esillä Tampereella Daven kunniaksi pystytetyssä valokuvanäyttelyssä.

Daven tuotanto on niin laaja, että en ole kaikkea varmaan kuullutkaan. Joitakin levyjä on kyllä hyllyssä. Eniten mieleeni ovat hänen dylanmaisimmat juttunsa.”

Esa Pulliainen – ”Dave on vaikuttanut soittooni paljon”

Esa Pulliainen.

Ennen kuin Esa Pulliaisesta tuli Agents-kitaristi, hän imi oppia Dave Lindholmin roudarina.

”Lähdin Daven bändin roudariksi 17-vuotiaana. Bändi oli Pen Lee & Company, jossa soittivat Daven lisäksi Hessu Hiekkala ja Make Lievonen, molemmat nyt jo edesmenneitä.

Duunini oli roudata, pystyttää ja purkaa kamat ja pitää niistä huolta.

Daven kitaransoitto on vaikuttanut paljonkin omaan soittooni. Takahuoneissa oli aikaa puhella soittamisesta ja kitaroista. Sain paljon tietoa ja neuvoja. Tietysti tunsin isoa kunnioitusta jäbää kohtaan. Dave ja Albert Järvinen olivat mielestäni Suomen sen ajan kovimmat kitaristit. Ovat ehkä vieläkin.

Dave järkkäsi minut ensimmäiseen ammattilaisbändiini, Tuomari Nurmion Köyhien ystäviin.

Joskus mietin, miten asiat olisivat menneet, jos Atte Blom (levy-yhtiö-pomo, Love Records) ei olisi ohjannut Davea tekemään laulujaan suomeksi, vaan jäbä olisi suunnannut ulkomaanmarkkinoille. Kyvyistä ja kielitaidosta ei olisi ollut ainakaan kiinni.

Mieleen on jäänyt paljon keikkoja eri Daven bändeiltä. Kun näin Ferris Wheelin 1970 Kaisaniemen puistokonsertissa, luulin jäbää amerikkalaiseksi. Rock’n’Roll Bandin keikan Lahdessa muistan oikein hyvin – se oli 100-prosenttista rock’n’rollia. Myös Orfeus-bändin keikat olivat kovia soitannollisesti, musa oli vähän hämyä.

Haluan onnitella Davea saavutetun korkean iän johdosta. Keep on rockin`, jäbä!”

Mato Valtonen: ”Dave ei jää roikkumaan hyviinkään juttuihinsa”

Mato Valtonen puhuu Dave Lindholmin kanssa vähintään kerran viikossa.

Mato Valtonen on Daven ystävä ja bändikaveri Sleepy Sleepersistä.

”En tiedä oliko siinä mitään järkeä, mutta Sleepy Sleepersissä päätettiin 1978, että pyydetään suuresti ihailemamme Dave Lindholm mukaan. Yllätykseksemme hän sanoi tulevansa – ja yllätys se oli aika monelle muullekin. Sliipparien keikoille tuli sitten hippejä huutelemaan ja heittelemään kolikoita: ’Sä oot myynyt sielus’, kaupallisuutta pidettiin pahana – ja Dave oli taiteilija. Dave vastasi: ’Painukaa vittuun!’

Dave pyysi bändiin mukaan myös Albert Järvisen, sitten meillä olikin kaksi aikamoista kitaristia. Ja sen jälkeen bändiin kyllä tuli paljon arvostettuja soittajia.

Davella oli iso rooli, kun tehtiin kantrilevy The Hevoset. Solisteina olivat myös Tiina Tiikeri ja hänen äitinsä. Raahattiin studioon heinäpaaleja ja hevosenpaskaa, että saatiin kantritunnelmaa. Harmi, että levy jäi julkaisematta, kun master-nauha katosi.

Davella on aina ollut monenlaisia juttuja, ei hän ole koskaan ollut pelkkä vakavikko. Ajoitus Sliippareihin tulemisessa oli hänen kannaltaan se, että hän oli kyllästynyt liidaamaan bändejä. Dave halusi rock’n’roll -lomalle ja Sliipparit tarjosi tähän oivan vaihtoehdon. Hän sanoi bändiin tullessaan, ettei sitten soita edes sooloja, vaan omien sanojensa mukaan ’souha-souhaa’.

Hän viihtyi porukassa niin hyvin, että alkoi viettää paljon aikaa Sliipparien kotikaupungissa Lahdessa. Hän ystävystyi lahtelaisten muusikkojen kanssa ja ystävyys on jatkunut.

Dave on pitkäaikaisin ystäväni, jonka kanssa yhteydenpito on jatkunut keskeytyksittä. Puhumme puhelimessa vähintään kerran viikossa. Hänen kanssaan voi keskustella mistä tahansa. Daven kautta voi sitten skarpata omia näkemyksiään.

Minulle hän tuli rakkaaksi, kun aloin ajaa jossain vaiheessa Sliipparien bussia, ja muiden tipahdettua yöllä keikan jälkeen yksi kerrallaan, Dave tuli siihen viereen pitämään minua hereillä. Hän kertoi uskomattomia tarinoita. Nauroin vedet silmissä. Jos jotain tässä elämässä kaipaan takaisin niin sitä, että ajaa tuolla kesäyössä pitkin Suomea ja toinen selittää vieressä hirveessä fiiliksessä.

Olen ihaillut Davessa aina hänen ehdottomuuttaan. Hän ei anna kenenkään ulkopuolisen vaikuttaa tekemisiinsä. Kun hän saa jonkun musiikillisen idean, hän tekee sen. Usein se on joku yksi levy jonkun bändin kanssa – ja se on sitten siinä. Vaikka se olisi kuinka hyvä juttu, hän jättää sen taakseen ja keksii jonkun uuden. En tunne ketään muuta artistia, joka ei jäisi roikkumaan mihinkään juttuunsa. Dave ei jää.”

Topi Salmi: ”Todella huomaavainen ihminen”

Topi Salmi.

Toisen polven sanoittaja ja levy-yhtiömies Salmi julkaisee nykyisin Dave Lindholmin levyt.

”Vaikka olen saanut tavata pienestä pitäen Suomen mittakaavalla isojakin tähtiä (Topi Salmen isä oli sanoittajalegenda Vexi Salmi), niin tunnustan, että Daven tapaaminen ensimmäistä kertaa jännitti. Jännitys laukesi nopeasti. Se, mitä Daven käytöksessä tulkitaan joskus tylyydeksi, on usein oman tilan suojelua. Luulen, että hän on jossain määrin luonut persoonan, joka tunnetaan davelindholmina. Kun hänen kanssaan on tekemisissä, hän on todella huomaavainen ihminen.

Olen julkaissut Daven levyjä vuodesta 2017. Hän on oman lajinsa dinosaurus: epäilen, että hän on musiikkialan viimeinen ihminen, jolla ei ole sähköpostia eikä tietokonetta. Häntä varten esimerkiksi tilataan kirjapainosta vedokset levyjen kansista, ja ne lähtevät tavallisessa kirjepostissa Tampereelle tarkistettavaksi.

Davesta on tullut bluesukko, mutta se on vain kameleontin yksi väri. Tarve tehdä erilaisia juttuja on sekä siunaus että kirous. Se on tuonut hänelle laajemman yleisön kuin se, että hän olisi ollut pelkkä bluesmuusikko. Mutta toisaalta tämä jatkuva tyylien vaihteleminen on ollut esteenä suurelle kaupalliselle läpimurrolle. Aina, kun jollain tyylillä on päästy askel eteenpäin, onkin tehty jotain muuta.

Dave julkaisi ensimmäisen levynsä 51 vuotta sitten. Uusin, livelevy julkaistaan syntymäpäivänä. Uskon, että meillä on tämän monipuolisuuden seurauksena nyt aika paljon vireämpi Dave kuin olisi siinä tilanteessa, että hän olisi puristanut itsensä yhteen sapluunaan ja jäänyt sen vangiksi.”

Heikki Silvennoinen: ”Dave on suuri taiteilija”

Dave Lindholm, Heikki Silvennoinen ja Pepe Ahlqvist soittivat yhdessä SF Bluesissa.

Kummelistakin tuttu Silvennoinen on Dave Lindholmin ystävä ja bändikaveri SF Blues-kokoonpanossa.

”Näin Daven ensimmäisen kerran jo 1970-luvun alussa Lappeenrannan kesäteatterissa. Siellä olimme samalla keikalla Hurriganes, meidän bändimme Tabula Rasa ja Rauli Badding Somerjoki, jonka kitaristi oli lähtenyt menemään. Ja Dave oli lähtenyt tuuraajaksi, ihan tuosta vaan, lennosta.

Olin todella hämmästynyt, että Davehan osaa soittaa sähkökitaraa. Luulin, että hän on trubaduuri kuten omalla soololevyllään.

Sitten, kun Dave tuli Tampereelle (helsinkiläissyntyinen Dave muutti 1983 Tampereelle, jossa asuu edelleen) tavattiin Doriksessa (legendaarinen paikallinen ravintola) aika usein. Olimme tietysti molemmat kitaristeja, mutta meillä oli myös syvä yleismusiikillinen toveruus, joka kumpusi tietysti sieltä, että olemme 1960-luvulla innostuneet samoista bändeistä. Meistä tuli ystäviä. Ja se ystävyys on vaan syventynyt, kun alettiin tehdä SF Bluesia 20 vuotta sitten, juhlakiertue on nyt menossa.

Olemme kaksi kitaristia, mutta meillä ei tosiaankaan ole kilpailuasetelmaa. Voimme soittaa kilpaa, mutta palkintoja ei jaeta. Se on aina veljellistä.

Kun Dave lopetti alkoholin suurkulutuksen, hänen maailmansa muuttui käsittääkseni täysin. Tuli allakat ja vihkot ja aikataulut, Davesta tuli aika jämpti kaveri. Mutta ei hän soittajana sellainen ole. Hän diggaa hyvin soittamista, mutta jättää aina fiilisportin raolleen: jos fiilis vie metsään, niin antaa mennä!

Daven kaltaiseksi olen aina mieltänyt taiteilijan: hän valvoo myöhään ja nukkuu pitkään, mietiskelee, polttaa röökiä ja hän on hyvin kiinnostunut kuvataiteesta, runoudesta ja ylipäänsä kaikesta. Hän on säilyttänyt uteliaisuutensa. Daven kanssa on aina kiva jutella, koska aiheet eivät lopu. Ja tarinoita riittää hänen monilta reissuiltaan ja vaikka mistä. Hän on suuri taiteilija.”

Dave Lindholm: Laulu & kitara -livealbumi julkaistaan torstaina 31.3. SF-Blues esiintyy torstaina Mikkelissä. Sirkuksesta Holikongiin… ja edelleen -valokuvanäyttely Dave Lindholmin elämästä Tampereen Metso-kirjastossa huhtikuun loppuun saakka.