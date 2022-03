Suomesta muuttaneen Jenni Vartiaisen arki on kokenut täydellisen mullistuksen – ”Totaalinen irtiotto on tullut tarpeeseen”

Meni 24 vuotta ennen kuin Mestarit leivottiin naisartisteista, mutta ensi syksynä tärähtää, kun Jenni Vartiainen, Vesala, Kaija Koo ja Ellinoora lähtevät yhteiselle kiertueelle. New Yorkissa asuvalle Jenni Vartiaiselle uusi kiertue on paluu lavoille ensimmäistä kertaa neljään vuoteen.

Mestarit areenalla 1998: Hector, Kirka, Pave Maijanen ja Pepe Willberg.

Mestarit areenalla 2022: Kaija Koo, Vesala, Jenni Vartiainen ja Ellinoora.

On naisten vuoro astua areenalle, areenoille – 24 vuotta myöhemmin.

Se on sopivaa, sillä 2000-luku on ollut suomenkielisessä popissa naisartistien juhlaa. Kaija Koo, 59, teki läpimurron jo 1990-luvulla ja on onnistunut säilyttämään suosionsa ja nousemaan erityisesti naisyleisön itsetuntoartistiksi. Hän on mukana itseoikeutetusti.

Paula Vesala, 40, ja Jenni Vartiainen, 39, ovat paistatelleet Suomen suosituimpina artisteista liki 20 vuoden ajan: molemmat esittäytyivät yleisölle Popstars-tv-ohjelmassa syksyllä 2002.

Nuorin mestari Ellinoora, 28, on laulanut viime vuosina useita jättihittejä, Dinosauriksii palkittiin juuri Radiogaalassa viime vuoden eniten soitettuna kappaleena kaupallisilla radiokanavilla. Muiden Mestarien tavoin myös hänet nähty Vain elämää -ohjelmassa.

Hän on ainoa, joka ei ole vielä tehnyt omaa areena-konserttia, mutta sellainen lienee vain ajan kysymys.

Kansalle siis sitä, mitä kansa tahtoo. Tähtiä ja hittejä, 21. lokakuuta Espoosta alkavalle kiertueelle on myynnissä 75 000 pääsylippua.

Jenni Vartiaisen arki on nykyään New Yorkissa.

Mitä uudet Mestarit ajattelevat kiertueesta itse?

Jenni Vartiainen palaa lavalle neljän vuoden keikkatauon jälkeen. Tuona aikana hänen elämänsä on muuttunut monin tavoin: hän on muuttanut Suomesta New Yorkiin ja saanut kaksi lasta, jotka nyt ovat kahden ja puolen vuoden sekä kahden kuukauden ikäisiä.

– Suomessa asuin omakotitalossa, täällä asun pilvenpiirtäjän ylimmässä kerroksessa. Elämä on erilaista, mutta totaalinen irtiotto on tullut tarpeeseen, hän sanoo IS:lle.

Mikrofoni New Yorkissa poimii vauvan tuhinaa, joka kuuluu hyvin 6 600 kilometrin päässä Helsingissä hotellikabinetin kaiuttimista. Jenni Vartiainen nostaa katseensa, hymyilee leveästi ja sanoo kameralle:

– Elämässä on ihania ja rakkaita asioita. Olen tosi onnekas.

Musahommat ovat sen sijaan olleet tauolla vuosia. Vartiainen on pitänyt tauon jokaisen levynsä julkaisun jälkeen, mutta tätä taukoa hän ei sen kummemmin suunnitellut.

– Kun olin tehnyt oman areena-keikan, joka oli ollut pitkäaikainen unelma, oli hyvä hetki lähteä. En suunnitellut tauon pituutta, enkä näitä kaikkia elämänvaiheita. Jutut menivät luontevasti näin. Olen seurannut sydäntäni ja mennyt siihen suuntaan, että sielu ja ruumis tulevat ravituiksi, hän kuvailee.

– Musan suhteen oli tosi pitkä aika, että suljin korvani. Kulutin kirjallisuutta, tyydytin sisällön tarpeeni lukemalla. Ja kun oli tarpeeksi pitkä aika mennyt, pystyin taas kuuntelemaan musiikkia suodattimet puhtaina. En enää kuunnellut sitä arvioiden, miettien mitä tekisin itse seuraavaksi. Nyt viimeisen vuoden aikana onkin syntynyt paljon uutta ja hyvää musiikkia.

Jenni Vartiaista näkyy nykyään harvakseltaan Suomessa. Kuva vuodelta 2018.

Keikoille Vartiaisella ei sen sijaan ole ollut vielä kiire. Ei ennen kuin nyt, kun pari vuotta hiljaisuudessa valmisteltu Mestarit areenalla -kiertue on valmiiksi paketoitu ja keikat häämöttävät ensi syksyssä.

Neljä naista nousee lavalle Mestareina ensi syksynä, kun Suomi toivottavasti vihdoin on toipunut koronapandemiasta – ja toivottavasti myös sotauutisointi Euroopasta on historiaa.

Kuvio muistuttaa sitä, kun 1990-luvun lamasta toipunut Suomi lauloi mies-Mestareiden tahtiin.

– Ei tämä ole sen enempää feministinen kannanotto, mutta onhan tässä hienoa tietysti se, että Mestarit ovat myös naisoletettuja, Jenni Vartiainen sanoo.

– Mestarit voivat olla ketä vaan. Ja nyt me olemme ne neljä mestaria.

Kaija Koo hypistelee helsinkiläishotellissa mukia, joka on jo tehty Mestarit areenalla -tuotteeksi. Siinä vuoden 2022 Mestarit – neljä naista – näyttää iloisilta itsevarmoilta Viivi Huuskan ottamassa valokuvassa.

– Katson tätä kuvaa ylpeänä, hän sanoo.

– Näen tässä neljä persoonallista naista, jotka ovat tehneet mittavan uran. Jokainen on tehnyt paljon työtä. Tämä on tämän ajan juttu.

Mestarit Areenalla 2022 -konseptiin voisi kuvitella myös miesartisteja, vaikkapa Lauri Tähkän tai Antti Tuiskun. Mutta kun miehiä ei ole, onko tämä statement, kannanotto?

– On tämä statement, Kaija Koo vastaa.

– Tämä on tämän ajan juttu. Vaikutamme itse tosi vahvasti näiden konserttien ohjelmistoon, ulkoasuun – koko sisältöön. Meillä on valtavan iso koneisto, joka pystyy toteuttamaan asioita, joita haluamme.

Hän sanoo, että hankalina on toistaiseksi ollut kappaleiden valinta.

– Minullakin on takana jo uraa yli 40 vuotta. Siihen mahtuu biisejä, hän sanoo.

– Mutta olen kyllä valmis joustamaan biisivalinnoissa. Olen sitä mieltä, että ihmisille pitää jäädä hyvä fiilis konserteista. Draamankaari on tärkein.

– Näen näissä konserteissa yhteistyön voiman. Koko maailma kulkisi parempaan suuntaan, kun yhteistyötä tehtäisiin enemmän. Näen tässä toivon kipinän, että yhdessä tehdään jotain merkittävää ja jopa kaunista ihmisille. Musiikki on aina jotenkin oikein – ja kun musiikki menee perille, tuntuu, että on tehnyt jotain hyvää tässä ajassa.

Ellinoora, Kaija Koo, Jenni Vartiainen ja Paula Vesala nähdään Mestarit Areenalla -kiertueella.

Miltä tuntuu, kun nuoremmat Mestarit ihailevat sinua?

– En osaa ajatella sitä. Olen muusikko. Ja minäkin ihailen heitä yhtä lailla. Ajattelen, että olemme muusikoita jokainen. Nyt olen kuunnellut jokaisen muun tuotannon aasta ööhön, pääpiirteet tunsin toki entuudestaan, ja täytyy sanoa, että siellä on kyllä huikeita juttuja kaikilla, Kaija Koo vastaa.

Tuntuuko, että lavan joutuuko jakamaan muiden kanssa? Vai saako sen jakaa?

– Varmasti se tulee olemaan erilainen tilanne. On se jännittävääkin, kun aina tahtipuikko on yleensä omissa käsissä. Ehkä tässä joutuu joustamaan ja olemaan avoin toisten ideoille. Se tekee minulle oikein hyvää. Olen ollut niin oman tien kulkija, että minulle tekee oikein hyvää nähdä, että muutkin osaavat. Oma urani on ollut tähän saakka hyvin yksinäistä työtä.

Kaija Koo näkee yhteiskiertueen kannanottona.

Vesala näkee Kaija Koon tavoin neljä mestarinaista kannanottona.

– Kyllä tässä on pieni statement, että Mestarit areenalla voi olla myös tämän näköinen jengi, hän sanoo.

Vesala näkee Mestarit areenalla -projektin ”yhteistyöjuttuna, jossa jokainen on enemmän yhdessä kuin yksin” sekä ”hyvän mielen juttuna”, jonka ”ihmiset ovat nyt ansainneet”.

– Näistä tulee yhteislaulutilaisuuksia. Ohjelmisto koostuu biiseistä, jotka ovat tuttuja vuosikymmenten takaa.

Hän vihjaa, että luvassa on muun muassa hänen ja Vartiaisen bändiaikojen biisejä – siis vuoden 2002 Popstars -voittaja Gimmeliä osana Jennin osuutta, ja hänen omia PMMP-biisejään.

Oletko aiemmin laulanut Gimmelin Etsit muijaa seuraavaa -biisiä?

– En julkisesti. Joskus jossain jatkoilla kyllä.

Tuntuuko, että lavan jakaminen muiden kanssa uhka vai mahdollisuus?

– Ehdottomasti mahdollisuus. Se on testattu aiemmin erilaisilla vierailuilla. Ei tietystikään ihan tällä jengillä. Mutta mukana on myös osuuksia, joissa me kaikki neljä laulamme. Siinä on todellista joukkovoimaa!

Paula Vesalalla on tällä hetkellä monta rautaa tulessa.

Paula Vesala on paitsi musiikkiartisti Vesala, joka kirjoittaa, tuottaa ja esittää omat kappaleensa, myös käsikirjoittaja, dramaturgi ja näyttelijä. Mestarit Areenalla on vain yksi hänen tämän vuoden projekteistaan – nähtiinhän hänet hiljattain myös juontamassa Uuden musiikin kilpailu ja esittämässä tv:ssä kunnianhimoinen show uudesta kappaleesta Uu mama.

– Uu mama trendaa todella hyvin Tiktokissa. Se on pärjännyt hyvin myös Spotifyssä ja nyt se on alkanut soida enemmän myös radioissa. Uusi albumikin on tulossa jossain vaiheessa tänä vuonna, hän sanoo.

– Näyttelemistä ei nyt juuri kuulu suunnitelmiin, mutta sain äskettäin käsikirjoitus­apurahan Suomen elokuvasäätiöltä. Äskettäin käsikirjoitin Markku Pölösen kanssa hänen uuden elokuvansa Hamsterit.

Kevään ehkäpä tärkein rupeama on kuitenkin edessä jo tällä viikolla: Vesala aloittaa bändinsä kanssa klubikiertueen.

– Klubeissa esiintymiset ovat aina olleet minulle erityisen tärkeitä. Kesän festarit ovat sitten oma, eri juttunsa. Ja klubikiertueita ei ole päästy tekemään kahteen vuoteen.

Ellinoora on ”Mestareista” nuorin.

Ellinoora sanoo olevansa ennen kaikkea ”helpottunut”, kun Mestarit areenalla -projekti on nyt julkistettu.

– Enää ei tarvitse käyttää koodikieltä, kun tästä puhuu, hän naurahtaa.

Kiertuetta on siis valmisteltu parin vuoden ajan. Tuotantopalavereissa, yhteistyö­kumppanien kohtaamisissa – ja Mestarien omissa Whatsapp -keskusteluissa ja muissa palavereissa.

– Tätä julkistusta kohtaan on kohdistunut paljon odotuksia. Enää ei tarvitse pitää salaisuutta sisällään!

Olet Mestareista nuorin. Miten näet itse asetelman kaikkien laulajien kesken?

– Olen ollut ala-asteella, kun olen ollut Oulussa katsomassa Gimmeliä. Olen ollut pienestä pitäen musiikin rakastaja. Onhan tämä minulle unelmaduuni. Mutta olen sen verran uhkarohkea, että jos tarjotaan saappaita astuttavaksi, niin kokeilen niitä kyllä, Ellinoora vastaa.

– Ja nyt kun katson konsertin settilistaa, niin onhan se melkoinen lista biisejä. Mutta koen kyllä myös, että omat lauluni ovat ansainneet siellä paikkansa. Vaikka olen välillä suuntautunut itseeni päin kääntymiseen, mutta en kyllä jännitä esiintymisiä yhtään.

Kuinka tärkeää sinulle on, että kaikki Mestarit ovat nyt vuonna 2022 naisia?

– Kaikki ovat aikansa kuvia. Tämä ilmentää minusta hienosti sitä, missä mennään nyt. Naiset duunaavat hienoa musiikkia. Ovat duunanneet jo vuosia, vuosikymmeniä. Kaija on tienraivaaja, itse olen kasvanut PMMP:n, Jenni Vartiaisen ja Gimmelin tahdissa ja edustan nyt seuraavan sukupolven artisteja. Koen positiivisena asiana, että Mestarit ovat tällä kertaa naisia.

Saatko itse palautetta nuorilta tytöiltä?

– Saan. Toivottavasti voin antaa heille samanlaisen esimerkin, jonka olen saanut näiltä Mestareilta: omana itsenään voi pärjätä, itseään ei tarvitse muuttaa. Olemme kaikki erilaisia.