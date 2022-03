Jenni Vartiainen tekee näyttävän paluun neljän vuoden tauon jälkeen – luvassa Suomen suurin yhteiskiertue kolmen megatähden kanssa

Vuonna 2022 toteutettavalla kiertueella uudet Mestarit ovat Kaija Koo, Vesala, Ellinoora ja Jenni Vartiainen.

Suomen suurin musiikkiyhtiö Warner teki tänään maanantaina suuren paljastuksen. Yhtiö tiedotti juhlavin menoin uudistetusta Mestarit areenalla -kiertueesta, joka tuo maan kirkkaimmat naistähdet samalle lavalle. Warnerin mukaan kiertue on Suomen kaikkien aikojen suurin yhteiskiertue.

Areenakeikat nähdään loppusyksyllä 2022 Espoossa, Vaasassa, Turussa, Kuopiossa, Oulussa ja Tampereella.

Artistien joukossa tullaan näkemään neljä megasuosittua ja taitavaa artistia: Vesala, Ellinoora, Kaija Koo sekä pitkältä tauolta palaava Jenni Vartiainen.

– Oon ollut pian neljä vuotta poissa keikkalavoilta ja en malta odottaa pääseväni takaisin, varsinkin tällä kokoonpanolla! Arvostan ja ihailen valtavasti näitä kolmea inspiroivaa artistia. Ollaan tekemässä ja kokemassa jotain hyvin erityistä, joten tätä ei kannata missata, Vartiainen kommentoi tiedotteessa.

Vartiainen on asunut viime vuodet Yhdysvalloissa ja keskittynyt pitkälti perheeseensä keikkailun sijaan. Tähdelle on syntynyt muutaman vuoden aikana kaksi lasta, joista jälkimmäinen syntyi vasta tammikuussa.

Jenni Vartiainen tekee näyttävän paluun keikkalavoille.

Myös muut laulajat vakuuttavat olevansa yhtä innoissaan uudesta kiertueesta.

– Me musiikin supernaiset teemme nyt vihdoin yhteiskonsertin! Tämän pitkäaikaisen haaveen toteutuminen tuntuu uskomattomalta ja saa mut ihan sekaisin odotuksesta, sanoo puolestaan Kaija Koo.

Vesala paljastaa, että jo pelkästään kiertuetta koskevat suunnittelupalaverit ovat olleet täynnä iloa ja naurua. Ellinoora puolestaan riemuitsee sitä, että pitkään hillotun salaisuuden saa vihdoin kertoa kaikille.

– Projektia on valmisteltu pitkään, tuntuu hurjalta, että viimein on aika kertoa tästä ihmisille! On kunnia laulaa samalla lavalla kuin artistit, joita olen pienestä asti ihaillut, Ellinoora hehkuttaa.

Mestarit Areenalla -kiertueen historia juontaa juurensa 90-luvun loppupuolelle, jolloin Suomi-iskelmän kovimmat nimet löivät hynttyynsä yhteen Mestari-nimisellä kokoonpanollaan. Ryhmään kuului tuolloin neljä miestä: Hector, Pave Maijanen, Kirka sekä Pepe Willberg.

Nelikko teki kiertueella esitetyistä kappaleista lopulta levyn, joka myi tuplaplatinaa ja valittiin Emma-gaalassa vuoden albumiksi. Mestarit areenalla -nimistä levyä on myyty yli 131 000 kpl.