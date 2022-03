Milan Jaffin rikos­kumppaniksi syytetty mies on suosittu rap-artisti Cavallini – syytetään tapon yrityksestä

Artistin rajut rikossyytteet tulivat Cavallinin levy-yhtiötä luotsaavalle rapduo JVG:lle yllätyksenä. Cavallinille vaaditaan 7 vuoden vankeusrangaistusta.

Räppäri Cavallinia, oikealta nimeltään Mohamud Yahue Mahdia, syytetään muun muassa tapon yrityksestä. Hän kytkeytyy laajaan jengirikosvyyhtiin, jota käsitellään parhaillaan oikeudessa.

Helsingin käräjäoikeudessa on viime viikkoina ruodittu helsinkiläisen Kurdish Mafian ja espoolaisen L-Cityn välisiä katujengiyhteenottoja. Syyttäjän mukaan Kurdish Mafian johtohahmo, räppäri Milan Jaff, 22, oli yhdessä Cavallinin, 26, kanssa yrittänyt tappaa espoolaisjengi L-Cityn johtohahmon tai jonkun muun samaan jengiin kuuluvan jäsenen.

Syytteen mukaan Jaff ja Cavallini olivat ampuneet aseella kymmenisen laukausta kohti omakotitaloa, jossa oli käynnissä kymmenien ihmisten juhlat.

Lue lisää: Tapon yrityksestä syytettyä katujengijohtaja Milan Jaffia kuultiin käräjillä: Kiistää koko Kurdish Mafian olemassaolon ja riidat vihollisjengi L-Cityn kanssa

Räppäri Cavallini tunnetaan soolotuotannon lisäksi Cavallini & Shrty -duosta, jonka 16v-nimistä hittiä on kuunneltu Spotifyssa yli 7 miljoonaa kertaa. Cavallinin omilla kappaleilla on Suomen Spotifyssä yli 30 000 kuuntelijaa kuukaudessa. Youtubessa räppärin musiikkivideoita on katsottu satoja tuhansia kertoja.

Cavallini & Shrty -duo kuuluu JVG:n levy-yhtiö PME Recordsiin. JVG on myös vierailevana artistina feattaamassa duon Hyvä päivä -kappaleessa.

IS kysyi JVG:ltä kommentteja Cavallinin rikossyytteisistä Vuodet ollut tuulisii -elokuvan pressinäytöksessä tiistaina.

– Vaikea kommentoida mitään. Emme tästä sen enempää tiedä, Jare Brand toteaa.

– Se tuli itsellenikin tietoon vasta tällä viikolla. Todella ikävä juttu, Ville Galle komppaa.

Syyttäjä vaatii Cavallinille 7 vuoden vankeutta. Tapon yrityksen lisäksi räppäriä syytetään katujengivyyhtiin kytkeytyvästä ampuma-aserikoksesta, törkeästä ryöstöstä, törkeästä vapaudenriistosta, huumausainerikoksesta ja törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta.

Cavallini on kiistänyt syyllisyytensä ainakin tapon yrityksestä. Osa syytteistä on vielä käsittelemättä käräjäoikeudessa.

Lue lisää: Näin katu­jengit uhkailivat toisiaan väkivalta-räpillä: Milan Jaff “teloittaa” vastustajansa musiikki­videolla

Poliisitutkinnassa on käynyt ilmi, että Helsingin ja Espoon katujengit ovat keskinäisessä vihanpidossaan tehneet toisistaan niin sanottuja dissausbiisejä, joissa on pyritty ivaamaan ja ärsyttämään vastapuolta gangsta rapin hengessä.

Mitä mieltä olette siitä, että rap-lyriikoilla on pyritty lietsomaan väkivaltaa?

– Tuo on jännä, kun me ollaan aina ajateltu lauluja pelkästään lauluina, VilleGalle toteaa.

Kaksikko ei osaa sanoa, jatkaako Cavallini heidän levy-yhtiössään.