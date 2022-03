Vesa Aaltonen tunsi jalassaan erikoisen nipistyksen –syylliseksi paljastui lattialla konttaava supertähti

Rumpali Vesa Aaltonen on maistanut kansainvälistä menestystä ja kokenut kotimaisen studiotyön arjen.

Rumpali Vesa Aaltonen ei 1970-luvulla päässyt Amerikan-kiertueelle, koska bändi hajosi juuri kun reissuun olisi pitänyt lähteä. Pesti Abban Australian-turneella jäi sekin väliin, sillä "progejätkät eivät soita purkkaa".

Näitä voisi vähän harmitella, ja Aaltonen harmitteleekin. Toisaalta hän oli jo sitä ennen nähnyt maailmaa ja maistanut menestystä progebändi Tasavallan Presidentin riveissä.

– Olen itseoppinut. Yhtään rumputuntia en ole ottanut, Aaltonen kertoo.

Bändi oli Englannissa sangen suosittu. Esiintymispaikkoina olivat tuon ajat merkittävimmät klubit ja nähtiin Tasavallan Presidentti Readingin festareillakin yhdessä Genesiksen, Status Quon, Facesin ja monen muun 1970-luvun alun ison nimen rinnalla. Yleisöä oli 250 000.

– Ne ovat urani parhaita muistoja. Se oli läpimurto, että hitto, noi diggaa meitä ihan hullunlailla, Aaltonen muistelee.

Readingistä mukaan tarttui vähän erikoisempikin muisto.

Tasavallan Presidentti nuoruutensa kukoistuksessa. Edessä vasemmalla Juhani Aaltonen ja oikealla Måns Groundstroem. Seisomassa Jukka Tolonen (vas.), Frank Robson ja Vesa Aaltonen.

– Olimme ihan elviksinä lavan takana valtavassa teltassa muiden starojen kanssa. Tunsin jalassa kovan nipistyksen. Joku konttasi ympäriinsä ja puri ihmisiä jalkaan. Kun kaveri nousi ylös, huomasin että sehän on The Whon rumpali Keith Moon. Se oli ihan sekaisin.

Keikkojen ohella Pressa pääsi esille Englannissa television musiikkiohjelmissa. Seuraava askel olisi ollut Yhdysvallat, jonne ruotsalaismanageri Thomas Johansson oli 1975 sopinut alustavasti muutaman keikan.

– Olisin halunnut nähdä mitä se olisi ollut ja olisiko meillä ollut mitään sanomista siellä. Se kortti olisi pitänyt katsoa, mutta bändi oli kyllästynyt persaukisuuteen, kiertämiseen Euroopassa ja siihen helvetin karuun elämäntapaan. Ikinä ei jäänyt rundeilta rahaa penniäkään.

Tasavallan Presidentti valmiina maailmanvalloituksen vuonna 1973. Jukka Tolonen (vas.), Pekka Pöyry, Heikki Virtanen, Eero Raittinen ja Vesa Aaltonen.

Vesa Aaltonen ”Pressan” riveissä Ruisrockissa 1971.

”Tasavallan presidentin elävä jytämusiikki oli Vaasan juhlien parasta tavaraa, kuinkas muuten”, kertoo kuvateksti kesältä 1971.

– Bändi lopetti toimintansa ja Johansson suuttui, ettekö tajua, että tämä on mennyt hyvin läpi Englannissa ja menisi Amerikassakin. Juu, mutta ei me jakseta, Aaltonen nauraa.

Aaltosen kansainvälinen ura kuitenkin jatkui.

– Pressan jälkeen ajattelin, että onko tämä nyt tässä. Sitten minut ja basisti Pekka Pohjola kutsuttiin Ruotsiin Made in Sweden -bändiin. Se on ylivoimaisesti paras bändi, jossa olen koskaan soittanut.

– Ja kaikki muutkin asiat hoidettiin hienosti. Se on ainut bändi, jossa mun ei koskaan keikalla tarvinnut kasata ja purkaa rumpuja. Oli rumpuroudari. Ei tarvinnut kuin tulla takahuoneesta lavalle, soittaa ja palata hotellille.

Made in Sweden oli pohjoismaisessa mittakaavassa ja vähän laajemminkin aikansa superbändi. Niin kova, että Abba halusi palkata Made in Swedenin kiertuebändiksi Australian kiertueelle.

– Pressan jälkeen ajattelin, että onko tämä nyt tässä, Aaltonen muistelee.

Kerran elämässä -tarjous, josta Aaltonen ja Pohjola kieltäytyivät.

– Oltiin just tehty Made in Swedenin kanssa hieno progelevy ja taas sen kanssa valloittamassa maailmaa, niin ei saakeli, ei me lähdetä Australiaan. Se on niin kaukanakin.

Kiertueesta kuvattiin elokuva Abba: The Movie.

– Olen sen katsonut ja ajatellut, että olisko kuitenkin pitänyt vähän tinkiä musagenrestä. Ei mennyt kuin pari vuotta ja alkoivat iskelmähommat studiossa Suomessa.

Made in Sweden on pohjoismainen superbändi.

Bändin suomalaisvahvistukset Vesa Aaltonen ja Pekka Pohjola vasemmalla.

Made in Swedenin jälkeisinä studiovuosina Aaltonen soitti 1 800 äänitteellä ja rummutti 1 500 Finnkaraoke-tallenteella. Hän oli mukana myös monen tv-ohjelman studiobändissä.

Aaltosen rumpuja kuullaan niin Einin Yes sir, alkaa polttaa -hitillä kuin Maukka Perusjätkän Vaatteet-biisillä ja lähes kymmenellä Irwinin albumilla, muun muassa. Vesa-Matti Loirin keikkabändissä Aaltonen soitti viisitoista vuotta.

Erikoisimmat keikat olivat yleisurheilun GP-kisoissa Helsingin Olympiastadionilla 2004 ja 2005. Dj Joke Linnamaa sai idean, että rumpali voisi tahdittaa urheilusuorituksia. Aaltosen rumpusetti koottiin nurmikolle ja hän teki työtä käskettyä.

Kymppitonnin maailmamestari Haile Gebrselassie opasti Aaltosta ennen juoksun alkua: "Give me faster, faster. Very fast tempo. I'm going to make a world record".

– Vedin niin helkkaristi, mutta ei tullut maailmanennätystä.

Made in Swedenin jälkeisinä studiovuosina Aaltonen soitti 1 800 äänitteellä ja rummutti 1 500 Finnkaraoke-tallenteella.

Aaltonen on viime vuosina palannut vanhan rakkautensa progen pariin. Hän liidaa Vesa Aaltonen Prog Bandiä, jolta ilmestyi 25. maaliskuuta albumi Studio Live (Svart). Sillä kuullaan Aaltosen suosikkibiisejä niiltä bändeiltä, joissa hän on aikanaan ollut mukana.

– Keikoilla on ollut yllättäen paljon nuorta jengiä. Siitä tuli ajatus taltioida läpileikkaus hyvästä suomalaisesta melodisesta progesta. Korona-aikana siihen oli mahdollisuus, kun kaikilla oli kalenterissa tilaa.

Vanhojen biisien rumpukuviot tulivat pienen muistelemisen jälkeen suoraan selkärangasta.

– Näistä kappaleista ei ikinä ole ollut nuotteja. Opettelin kaikki aina ulkoa.

Mukana on nuoria muusikoita, jotka intoilivat päästessään soittamaan musaa, jota ovat fanittaen kuunnelleet. Aikalaiskaartia edustavat Jukka Gustavson ja Pressa-kitaristi Jukka Tolonen, joka ei erinäisistä syistä johtuen enää tartu kitaraan, mutta soittaa kolmella raidalla bassoa.

Studio Live -albumi äänitettiin treenikämpällä livenä. Päällekkäisäänityksiä ei ole tehty.

– Tolonen on itse kirjoittanut soittamansa bassolinjat, koska kyseiset kappaleet ovat hänen sävellyksiään. Ihmettelin miten hän pystyi soittamaan noin vaikeita tiluja bassolla ja kitaralla ei mitään. Jukka sanoi, että basso on niin eri asia.

72-vuotias rumpalilegenda treenaa edelleen päivittäin.

– Tykkään soittaa ja treenata erilaisia juttuja ihan vain, että tatsi pysyy. Soitan edelleen iskelmääkin. Huhtikuussa on kymmenen keikan rundi Juha Tikan bändillä. Solisteina Tomi Metsäketo, Milana Misic ja Teijo Lindström. Siitä saan palkkaa. Proge on lähinnä kallis harrastus.

Studio Live -albumi ilmestyi 25. maaliskuuta. Levyn julkkarikeikka Lohjalla ravintola Opus K:ssa 30. maaliskuuta.