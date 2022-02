Blind Channelin uuden Bad Idea -kappaleen musiikkivideo on ensinäytössä IS:n nettisivuilla. Niko Moilanen ja Joel Hokka ammensivat biisiin tuntemuksiaan elämänsä synkimmiltä hetkiltä.

Kesä 2018 oli Blind Channelin laulajalle Niko Moilaselle, 27, vaikea. Hän oli juuri eronnut pitkästä parisuhteesta ja ajautunut sen myötä syviin vesiin. Joel Hokan mukaan hänen bändikaverinsa pohjakosketus tapahtui, kun yhtye oli kiertueella Saksassa.

– Oli hyvin lähellä, että Niko olisi hypännyt Airbnb-asuntomme parvekkeelta. Niko oli vetänyt märkää monta päivää putkeen, oli yö ja hän oli istunut parvekkeella kymmenen tuntia, Hokka kertoo ja jatkaa:

– Jossain kohtaa tuli fiilis, että käydään katsomassa, että mitä se kaveri siellä oikein tekee. Niko oikeasti mietti, että se hyppää sieltä ja siinä kohtaa sanoimme, että mene hoitoon ja aloimme jeesata häntä.

Niko myöntää, että hän oli hyvin haastavaa seuraa eronsa jälkeen sekä bändikavereilleen että muille ihmisille. Hän deittaili paljon, mutta mikään ei tuntunut miltään.

– Olin aika perseestä sinä kesänä, Niko myöntää.

– Myöhemmin tajusin, että jos ei diggaa itsestään, on tosi vaikea tykätä kenestäkään muustakaan. Muutama deittailujuttu kuitenkin kehittyi vakavammaksi, mutta loppuivat niin, että lopetin ne tosi kylmästi. Kun tunteita ei ole, niitä ei ole, hän jatkaa.

Niko alkoi purkaa sisällään vellonutta pahaa oloa ja tyhjyyttä lyriikoiksi. Mieleen tuli lause ”baby I’m a bad idea”, joka kuvasti sitä, miten myrkyllistä seuraa hän oli tuolloin erityisesti deittailumielessä. Lopulta syntyi Bad Idea -niminen kappale, johon Niko oksensi kaiken pahan olonsa. Nyt neljä vuotta myöhemmin biisi näkee vihdoin päivänvalon.

– Se aika, mikä biisiin vangittiin, oli niin ahdistavaa, että kappale jäi pyörimään pöytälaatikkoon tosi pitkäksi aikaa, kunnes Aleksi Kaunisvesi liittyi bändiin pari vuotta sitten, asui meillä kaksi viikkoa ja kuuntelimme tämän biisin, Niko kertoo.

– Aleksi ihastui biisiin ja Joelilla oli hyvin samanlaisia kokemuksia niihin aikoihin, mistä biisi kertoi.

Kun kappale kaivettiin uudelleen esiin, kirjoittivat Joel ja Aleksi siihen säkeistöt uusiksi. Aluksi ne eivät meinanneet onnistua millään, mutta yöhön asti kestäneiden, tuntien keskustelujen jälkeen kappale alkoi jälleen aueta. Joelin elämä oli pari vuotta sitten sekasortoa, joka alkoi heijastua hänen hyvinvointiinsa.

– Kaikki henkilökohtaisen elämän sekoilu meni uniin ja siitä alkoivat tosi pahat uniongelmat, Joel sanoo.

– Minulla oli pitkään ollut mielessä sellainen lause kuin I’m nothing but a slave of my misery ja se jotenkin täsmäsi biisiin hyvin, koska kun särjet toisen ihmisen, olet täysin oman paskan olosi orja.

Lopulta valmistui kappale, joka kuvaa sitä, miltä tuntuu särkeä jonkun viattoman ihmisen sydän. Kappaleen kertosäkeet on nauhoitettu sen jälkeen, kun Niko oli itkenyt monta tuntia. Joel puolestaan teki omat osuutensa kynttilänvalossa vaikeita tunteita käsitellen.

Niko ja Joel kuvailevat biisiä avoimemmaksi kurkistukseksi heidän sisimpäänsä kuin mikään Blind Channelin kappale on aiemmin ollut. Kaksikon mukaan on aika riisua suojamuuri ja vilauttaa sitä, mitä kovan kuoren alta löytyy.

– Meille on erilaista ja outoa olla näin avoin. On helppoa olla se keskisormea heilutteleva uhoaja ja haistattelija, mutta tämä on vaikeaa, Niko sanoo.

– Tämän biisin julkaisu ja vastaanotto jännittää enemmän, koska tämän avulla päästämme ihmiset lähemmäs itseämme, Joel päättää.