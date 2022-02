57-vuotiaana kuollut Mark Lanegan heräsi yhtenä aamuna kuurona eikä pystynyt seisomaan

Viime vuonna kohumuistelmat julkaissut rocktähti vaivutettiin viime vuonna koomaan koronan seurauksena.

Screaming Trees- ja Queens Of The Stone Age -yhtyeiden solistina sekä moneen suuntaan kurottaneella soolourallaan laulaja-lauluntekijänä vaikuttanut Mark Lanegan kuoli tiistaina kotonaan Irlannissa. Hän oli 57-vuotias, syntynyt Ellensburgissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa.

Kuolinsyytä ei kerrottu sosiaalisessa mediassa julkaistussa tiedotteessa.

Viime vuonna Lanegan joutui sairaalahoitoon usean kuukauden ajaksi. Hän sairasti vakavan version koronavirustaudista. Sairaalahoidon aikana hänet muun muassa vaivutettiin koomaan.

Sairastamisen takia Lanegan joutui siirtämään lupaamiaan haastatteluja. Hän kohtasi mediaa markkinoidakseen Sing Backwards and Weep (LIKE) -muistelmateostaan. Kirjan suomennos (vain nimi säilyi alkukielisenä) julkaistiin vuosi sitten keväällä.

Keväällä 2020 teos oli herättänyt huomiota englanniksi: yhtä avointa, itseruoskivaa ja 1990-luvun grunge-vuosista yhtä aikaa sekä kiehtovasti että koruttomasti kertonutta kirjaa oli tuskin aiemmin kirjoitettu.

Lanegan raapii pohjamutia, mutta selviää pinnalle. Monet kaverit kuolivat koviin huumeisiin, Lanegan pelastui.

HAASTATTELUN toteutuessa kuu hän osoittautui puhelimessa maineensa veroiseksi. Ystävälliseksi, mutta alakuloisen itsekriittiseksi ja kohtuullisen vähäsanaiseksi.

– Ymmärrän, että moni haluaa ajatella kirjani olleen minulle puhdistava kokemus. Mutta ei se ollut. Jouduin ajattelemaan asioita, joita en olisi halunnut enää ajatella, hän sanoi IS:lle.

Yksi niistä oli soittamatta jäänyt puhelu. Nirvanan Kurt Cobain tavoitteli ystäväänsä Lanegania juuri ennen itsemurhaansa ja jätti soittopyynnön. Lanegan ei huumepäissään vastannut eikä soittanut takaisin – ja se kadutti raitistunuttakin rocklegendaa.

– Uskon, että kaikille ihmisille, jotka elävät pidempään, sattuu asioita, joita he myöhemmin katuvat. Minullakin on juttuja, joita en voi antaa itselleni anteeksi. Jotain, mitä olen tehnyt – ja jättänyt tekemättä. Mutta sellaista elämä on.

Hän antoi puhelinhaastattelun Irlannista. Sinne hän oli asettunut asumaan Killarneyn pikkukaupunkiin vuonna 2020 vaimonsa Shelley Brienin kanssa.

Elämä näytti hymyilevän. Vanha kuona oli raavittu muistelmateokseen, oli uuden aika.

Irish Timesin tuoreen artikkelin mukaan hän oli kertonut eläneensä tuotteliasta, luovaa kautta uudessa kotikaupungissa kirjoittaen sanoituksia, runoja ja sävellyksiä, kunnes eräänä päivänä viime vuonna hän heräsi kuurona, pystymättä seisomaan ja hengittämään.

Sairaalassa hän sai korona-diagnoosin.

Viimeisiksi julkaisuiksi jäivät viime vuoden vierailut Mobyn ja Manic Street Preachersin levyillä sekä Kira Skovin kanssa duettona laulettu kaunis balladi Idea of Love.

Kappaletta voi nyt kuunnella vahvasta baritonista tunnetun laulajan hauraina jäähyväisinä.

Lue lisää: Rocktähti Mark Lanegan ihastui Tavastian-keikallaan suomalaisnaiseen ja teki katalan tempun – ”Ymmärrettävästä syystä hän ei ole tullut tapaamaan minua enää uudelleen!”