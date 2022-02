Ilkka Alanko paljastaa yllättävän yksityiskohdan rankasta kiertue-elämästä – hotellissa yöpymiseen liittyy yksi ehdoton sääntö, josta pidetään kiinni

Neljä ruusua ja 22-Pistepirkko jaksavat soittaa ja kiertää vaikka molemmilla bändeillä on uraa takana jo 40 vuotta. Miten se on mahdollista?

Rolling Stonesin kiertuetta hämmästeltiin 1980-luvun alussa. Vieläkö nuo viitsivät veivata rokkia – nelikymppiset, aikuiset miehet! Vastaavaa ei ollut nähty, sillä Rolling Stones kuuluu aikalaisineen ensimmäiseen sukupolveen, joka jatkoi ”nuorisomusiikin” esittämistä sen jälkeen, kun he eivät enää itse olleet nuoria.

Noin 40 vuotta on myös siitä, kun suomalaisyhtyeet Neljä ruusua ja 22-Pistepirkko aloittivat uransa. Ilkka Alanko, 52, laulaa Ruusujen solistina edelleen, PK Keränen, 58, Pirkkojen.

1988 22-Pistepirkon legendaarinen trio: Asko Keränen (vas.), PK Keränen ja Espe Haverinen.

Bändien lempinimet ovat 1980-luvulta. Molemmille tärkeältä vuosikymmeneltä, jolloin treenattiin, etsittiin bändille oma soundi – ja onnistuttiin lyömään se läpi yleisön tietoon niin, että uskollisia kuulijoita riittää edelleen.

Mutta 40 vuotta sitten ei tosiaan ollut esikuvia rokkiuran jatkamiselle keski-ikään saakka.

– Silloin piti jo kolmekymppistä vanhana, Alanko sanoo.

– Jos joku olisi silloin sanonut, että jatkuuko tämä homma nelikymppisenä, olisi todennäköisesti vastannut, että tuskinpa, Keränen sanoo.

Neljä ruusua vuonna 1999. Yhtye on julkaissut 16 studiolevyä.

1989 Neljä ruusua -yhtyeen eturivi: Lade Laakkonen (vas.), Ilkka Alanko ja Kode Koistinen.

– Mutta muistan, kun aloimme saada keikkaliksaa. Lopetin työt siivoojana. Ilmoitin vanhemmilleni, että en tee enää muita töitä kuin soitan. Isä sanoi: Ok. Mutta en maksa sun laskuja. Enkä kattele, jos rötöstelet.

Homma jatkuu molemmilla bändeillä. 22-Pistepirkko juhlisti viime tiistaita, ”päivämäärää, jota on odottanut aina” eli 22022022 julkaisemalla ensimmäisen uuden kappaleen 11 vuoteen. Snakecharmer enteilee myöhemmin julkaistavaa albumia. Neljä ruusua -yhtyeen uusi 1000x -albumi julkaistiin puolestaan aiemmin helmikuussa.

Etsiminen jatkuu. Uteliaisuus ajaa eteenpäin.

– Mitä pidemmälle tätä on jatkanut, sitä enemmän on tullut sellainen olo, että eihän tätä voi kesken jättää. Tuollainen biisi on vielä tekemättä! Tuolla olisi kiva päästä käymään! Hei, tätä me ei vielä osata, Keränen kuvailee.

1996 Neljä ruusa vaihtoi nimekseen 4R ja kielekseen englanti. Kode Koistinen (vas. Edessä), Kämy Kämäräinen, Ilkka Alanko ja Lade Laakkonen.

Hän kokee jatkavansa sen unelman toteuttamista, joka syttyi samalla, kun punainen valo alkoi hehkua naapurin kitaravahvistimessa 1960-luvulla Utajärvellä, Oulun naapurikunnassa Pohjois-Pohjanmaalla. Vahvistimen valo, hurina ja sen välittämät kitaran äänet edustivat jotain ihmeellistä, mitä 6-vuotias Hannu Keränen, eli PK, ”Pikku-Kersa” ei osannut kuvitellakaan.

– Se oli maagista!

Ilkka Alanko osaa samastua lapsen havaintoon: hän vietti pikkupoikana aikaa isoveljensä Ismo Alangon bändin treenikämpällä Joensuussa.

– Se, miltä ne vanhat putkivahvistimet tuoksuivat lämmetessään, Alanko komppaa.

– Se, että sai soittaa kovaa, se meteli… se oli niin kiehtovaa. Jossain ostoskeskuksen kellarissa tai missä murjussa broidi aina treenasikaan. Sitten pääsi itse vähän salaa soittamaan muiden kamoilla, hakkaamaan rumpuja. Se oli jännittävää.

Faktat Neljä ruusua 1990 Neljä ruusua osallistui Taiteilijat luonnon puolesta -konserttiin. Perustettu: 1982 Joensuussa Jäsenet: Ilkka Alanko (laulu), Kode Koistinen (kitara), Lade Laakkonen (basso), Kämy Kämäräinen (rummut) Suurimmat hitit: Juppihippipunkkari, Tie ajatuksiin, Pop-laulajan vapaapäivä, Valuva taivas Plus: Yhtye aloitti uransa nimellä Talouskukkaro

Soittajat molempien bändeihin löytyivät läheltä. PK sai isoveljensä Askon innostumaan musiikista myös, ja mukaan houkuteltiin rumpaliksi lapsuudenkaveri Espe Haverinen. 22-Pistepirkko oli syntynyt. Bändi jatkaa nyt samassa kokoonpanossa kuin 40 vuotta sitten. Samoin on Neljän ruusun kohdalla: jo 12–13-vuotiaina Ilkka Alanko, kitaristi Kode Koistinen, basisti Lade Laakkonen ja rumpali Kämy Kämäräinen soittivat yhdessä – ja yhdessä he ovat edelleen.

Miten se on mahdollista?

Selityksiä on monia. Molemmat bändit ovat oppineet keinot, joilla yhtyeen ilmapiiri pidetään toimivana. Esimerkiksi kiertueilla kannattaa panostaa hotellimajoituksessa siihen, että jokainen saa hetken omaa rauhaa.

– Ykköset. Se on ihan ehdotonta rundilla, Alanko sanoo yhden hengen huoneista.

– Todellakin. Meillä on sama, Keränen sanoo.

Tietysti bändin pyörittäminen on erilaista keski-ikäisenä kuin teininä. 22-Pistepirkolla on Helsingin Maunulassa omassa käytössä vuokratila, jossa on studio. Sinne tullaan omiin työhuoneisiin tai levyntekoon kuin työpaikalle.

Neljän ruusun jäsenet asuvat puolestaan eri puolilla Suomea, ja kokoontuvat yhdessä keikoille sekä kiertueita että levytyksiä edeltäviin harjoitusjaksoihin.

Nuorena yhdessä vietettiin aikaa jatkuvasti.

Faktat 22-Pistepirkko 22-Pistepirkko: Espe, P.K. ja Asko. Perustettu: 1980 Utajärvellä Jäsenet: P-K Keränen (laulu, kitara), Espe Haverinen (rummut), Asko Keränen (basso, koskettimet) Suurimmat hitit: Birdy, Little Bit More, Don`t Say I´m So Evil Plus: Voitti Rockin SM-kilpailut 1982

Varotoimista huolimatta voi käydä niin, että bändikaverin naamasta on kerta kaikkiaan saanut tarpeekseen. Sekä Neljä ruusua että 22-Pistepirkko ovat kertaalleen lopettaneet toimintansa.

22-Pistepirkko keskeytti levynteon 2015 ja jäi tauolle, jolta palasi keikoille neljä vuotta myöhemmin.

– Mentiin soittamaan ja meillä kaikilla olikin kivaa. Huomattiin, että olemme yhdessä enemmän kuin yksin. Oikeastaan olemme tosi kova bändi, Keränen sanoo ja naurahtaa.

Neljän vuoden tauon piti myös Neljä ruusua, joka palasi 2011 suoraan vanhan kotikaupunkinsa Joensuun Ilosaarirockin päälavalle. Yhtyeen jäsenillä oli henkilökohtaisia ongelmia, mutta yhtye oli myös tehnyt uuvuttavan 25 vuoden työputken. Se oli noussut suursuosioon suomenkielisenä yhtyeenä, yrittänyt läpimurtoa kansainvälisesti vaihtaen laulukielen englantiin ja nimeksi 4R ja palannut tekemään musiikkia suomeksi – ja löytänyt vanhan yleisönsä.

22-Pistepirkon Keräsen veljesten Asko (vas.) ja PK (oik.) välissä on viihtynyt yli 40 vuotta rumpali Espe Haverinen.

Taukojen aikana sekä Alanko että Keränen tekivät myös soololevyt.

– Yksin tekeminen oli yksinäistä. Oli tietysti mukavaa, kun keneltäkään ei tarvinnut kysyä mitään. Mutta huomasin, että nautin enemmän bändin kanssa tekemisestä, Koden biisien sanoittamisesta ja yhdessä treenaamisesta, Alanko sanoo.

– Yksin tekeminen on ihan erilaista. Tulen jatkamaan sitä, mutta bändin rinnalla. Kenenkään ei ole syytä olla mustasukkainen, sillä kyse on eri asiasta. En voi tehdä yksin sellaista musiikkia kuin 22-Pistepirkko tekee.

Molempien bändien suosio on heitellyt vuosien ja vuosikymmenten mittaan.

Neljä ruusua oli 1990-luvulla Suomen suosituin yhtye. Juppihippipunkkari oli lamaan sukeltaneen maan suurimpia hittejä. Keikkoja riitti, ja yleisöä niin ravintoloihin kuin lavoillekin. Jos areenat ja stadionit olisivat kuuluneet silloin suomalaisten bändien esiintymispaikkoihin, Neljä ruusua olisi todennäköisesti valloittanut niitä ihan siinä missä Cheek noin 20 vuotta myöhemmin.

Mutta Cheek lopetti. Neljä ruusua jatkaa.

– Läpimurto on periaatteessa helppo saada. Mutta palataan asiaan, kun takana on 20 vuotta, Alanko sanoo ja lähettää terveisiä – ei Cheekille, vaan yleisellä tasolla uusille tulokkaille.

1982 22-Pistepirkko voitti Rock-SM-kilpailun suomenkielisillä kappaleilla. Laulukieli vaihtui myöhemmin.

22-Pistepirkko on tehnyt kansainvälisen uran. Sitä voi pitää muun muassa Birdy-hitin ansiosta kulttibändinä, jolla on ollut intohimoisia faneja siellä täällä ympäri maailmaa. Esimerkiksi Kööpenhaminassa toimi vuosituhannen alkuvuosina 22-Pistepirkolle omistettu baari.

– Olemme tiedostaneet, että tällä tyylillä leipä voi olla pitkä, mutta leveä se tuskin on koskaan, Keränen sanoo.

Häntä ilahduttavat tarinat siitä, että yhä uudet sukupolvet ovat ihastuneet vaikkapa Birdyyn ja ihmetelleet, onko sen tosiaan levyttänyt suomalainen bändi!

– Tuo on juuri mahtavaa, Keränen kertoo innostuneesti.

– Musiikintekemisessähän on kyse siitä, että se peilautuu ihmisille. Kuulijat saavat siitä musiikista jotain. Ja vaikka kuinka olisi kuullut jotain vanhempien valitsemaa musiikkia auton takapenkillä, ei se välttämättä ole resonoinut.

– Meillä on käynyt juuri niin, että musiikki on siirtynyt äidiltä tyttärille. Jatkuvasti tapaa nuoria ihmisiä, jotka ihmettelevät, ovatko nämä kaikki tosiaan teidän biisejänne, Alanko sanoo.

– Jos musiikki peilautuu ihmisille, sitä saa soittaa julkisesti. Ja kun se peilautuu, sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, ovatko soittajat ruttunaamaisia vai eivät, Keränen sanoo.

Soitto siis jatkuu?

– Eräs kaverini sanoi proosallisesti totuuden: sinähän alat olla jo sen ikäinen, että et muihin hommiin pääsisikään. Ongelma on siis ratkaistu myös tätä kautta, Keränen vastaa hymyillen.

– Ei minulla mitään b-suunnitelmaakaan ole. En ole matemaattisesti tai mitenkään muutenkaan lahjakas, ei ole bisnesälyäkään, Alanko sanoo.

– Mutta ei ole vielä koskaan tullut sellaista oloa, että nyt riittää. Kun jokin proggis valmistuu, alan heti miettiä seuraavaa.