Brittimuusikko ja progressiivisen rockin legenda Ian McDonald on kuollut.

King Crimson ja Foreigner yhtyeitä perustamassa ollut muusikko oli kuollessaan 75-vuotias.

McDonaldin kuolemasta kertoi hänen poikansa lausunnossa, jonka King Crimsonin levy-yhtiö julkaisi perjantaina. Poikansa mukaan McDonald kuoli helmikuun 9. päivänä syöpään.

– Isäni oli nerokas, intuitiivinen muusikko, lempeä sielu ja loistava isä, muusikon poika kirjoitti tiedotteessa.

Vuonna 1946 syntynyt multi-instrumentalisti ja lauluntekijä soitti King Crimsonin riveissä sekä saksofonia että koskettimia. Hän oli mukana tekemässä yhtyeen vuoden 1969 debyyttialbumia In The Court of the Crimson King. McDonaldin aika yhtyeen riveissä oli kuitenkin lyhyt.

Kitaristi-lauluntekijä Mick Jonesin kanssa McDonald puolestaan perusti Foreigner-yhtyeen, jossa britti soitti niin ikään useita soittimia, minkä lisäksi hän lauloi.