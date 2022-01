Kommentti: UMK on viimeinkin sellainen hittikattaus, jollaista on toivottu jo vuosia

Missä tahansa maassa voidaan katsoa kateellisina Suomen tämän vuoden euroviisuehdokkaita. Tästä tulee kaikkien aikojen jännitysnäytelmä, kirjoittaa IS:n toimitussihteeri Tatu Onkalo.

Vaikka Uuden Musiikin Kilpailu on jo pari vuotta ollut ihan kelpo kattaus, niin kyllähän se aina jännittää. Viisuehdokkaiden julkistus. Jatkuuko hyvä meno, säilytetäänkö Blind Channelin perintö? Vai tapahtuuko lässähdys? Artistikattaus vaikutti kyllä lupaavalta, mutta kun eihän sitä koskaan tiedä. Tommi Läntinen, apua. Olivera who? Isaac Sene ja Kuuma jäbä... mitähän kamalaa nyt taas?

Kun Cyan Kicks aloitti pelin, sai päästää helpotuksen huokauksen. Tämähän on oikein mainio, siitä vaan viisuihin! UMK on pelastettu, jälleen kerran. Mutta sitten tuli Bess, maakuntien tanssilattioilta suoraan Spotify-listan kärkeen. Ja The Rasmus, kokemusta ja laatua.

Oliko se siinä, kolmen kopla? Ei. Younghearted vei mukanaan kännipuhelujen maailmaan. Olivera rauhoitti hetkeksi menoa ja antoi ajateltavaa. Tommi Läntinen – tervetuloa takaisin, lapsuuteni raspikurkku!

Ja kun luulit jo kuulleesi kaiken, saapui Isaac ja heitti pelipöydän nurin. Homoerotiikkaa savolaisnuotilla, NYT olen kuullut kaiken!

UMK on viimeinkin sellainen hittikattaus, jollaista siitä on toivottu vuosikausia. Yhtään turhaa biisiä ei ole. Ja mikä parasta, kisa kuulostaa Suomelta, se on täynnä sellaista musiikkia, jota täällä kuunnellaan. Siis juuri nyt, eikä 10 vuotta sitten. Eikä kukaan yritä laskelmoida, miltä euroviisun pitäisi kuulostaa. Jos sellaisen aika joskus olikin, niin onneksi se on ohi.

Oma syynsä persoonalliseen Suomi-soundiin on toki sekin, että mukana on ennätysmäärä suomenkielisiä kappaleita. Onko se fiksua, siitä saa joku muu keskustella. Minusta homma saa mennä juuri näin – tällaista musiikkia meillä tehdään, ottakaa tai jättäkää, Eurooppa! Sitä paitsi jos viisukarsinta ei kiinnosta oman maan kansalaisia, millaiset eväät sillä viisuihinkaan saisi?

Jossakin muistin sopukoissa kummittelevat nekin ajat, kun joukolla vaadittiin, ja lopulta saatiin, ruotsalaisia lauluntekijöitä nostamaan Suomi viisusuosta. Nyt meillä olisi hyvää vaikka muille jakaa. Vieläkö Cyan Kicks tai Olivera ehtisivät osallistua Melodifestivaleniin? Äh, eivät ruotsalaiset osaisi heitä arvostaa.

Yhtään huumoribiisiä meillä ei ole. Eihän hyvin tehdyssä huumorissa mitään vikaa ole, mutta tänä vuonna niitä ei tainnut mahtua mukaan. Eipä niiden tuomaa huomiota tai ylimääräistä shokeerausta jää kaipaamaankaan.

Ulkomailla viisuniilot hämmästelevät, mitä ihmettä täällä oikein tapahtuu. Suomalaiselle katsojalle jää valinnan vaikeus. Nuorta energiaa vai kokemusta, rauhallista vai bileet? Entä olisiko jo aika kokeilla, miten suomen kieleen suhtaudutaan viisuareenalla? Nyt jos koskaan voisimme ainakin unohtaa ajatukset siitä, mitä viisuihin "pitäisi" lähettää. Minulle on ainakin ihan sama, miten siellä käy. UMK on nyt sitä, mitä kansalliset karsinnat parhaimmillaan: omillaan pärjäävä viihdepaketti. Menestys euroviisuissa tulkoot, jos on tullakseen.

En malta odottaa Logomon finaalia, tästä tulee kaikkien aikojen jännitysnäytelmä!

Suomen ehdokas Eurovision laulukilpailuun valitaan 26. helmikuuta.