Kommentti: Meat Loaf oli mahtipontisen rockin totinen tähti, mutta monelle hän oli ennen kaikkea ”miestissien” lempeät kasvot

Torstaina kuollut Meat Loaf eli Marvin Lee Aday Yhdysvaltain vastine Freddie Mercurylle, kirjoittaa musiikkitoimittaja Pasi Kostiainen.

Onko Meat Loaf jälleen yksi viime vuosiksi unohtunut rocklegenda, jonka kuolema nostaa uudelleen suosioon?

Marvin Lee Aday eli Meat Loaf, yhdysvaltalainen laulaja, teatraalisen rockin esittäjä ja näyttelijä kuoli torstaina 20. tammikuuta 74-vuotiaana. Kuolinsyytä ei ole toistaiseksi kerrottu julkisuuteen.

Pohja uuteen nousuun on vahva. On uljas menneisyys – ja unohdus, ainakin etusivun tähtenä.

Meat Loaf muistetaan musiikkiartistina ennen kaikkea esikoislevystään Bat Out Of Hell. Sitä on myyty 50 miljoona kappaletta. Määrä, jolla se on kaikkien aikojen myydyimpiä albumeja.

Tuo levy ja sen saama vastaanotto kuvaa Meat Loafin uraa hyvin. Ensin levy-yhtiöt eivät halunneet julkaista koko teosta. Sitten valmis albumi sai murska-arvostelut. Se oli ”Rockhistorian naurettavin levy” ja ”Levy, jota kaikki vihasivat”. Ilmestyihän se syksyllä 1977, kun musiikkimaailmassa oli juuri meneillään yksinkertaistamisen uskonpuhdistus. Punk oli kaatanut suurieleiset tähdet jalustoiltaan. Meat Loaf oli tulokas, mutta häpeämättömän mahtipontinen.

Yhdessä säveltäjä Jim Steinmanin kanssa oli rakennettu palatsi aikana, jolloin muodissa olivat kellarikomerot.

Mutta kansa oli toista mieltä kuin kriitikot. Varsinkin Yhdysvalloissa innostuttiin. Myöhemmin myös kriitikot ovat kääntäneet takkinsa. Levyn asema merkkiteoksena rockin historiassa on kiistaton.

Meat Loaf jäi musiikkiesiintyjänä ensilevynsä vangiksi. Hänen musiikkinsa oli yhdistelmä springsteenmäistä tarinankerrontaa turvotettuna yliampuvaksi rockoopperaksi. Mutta siinä, missä Bruce Springsteen tarjosi paisuttelun vastapainoksi vähäeleisyyttä, Meat Loaf maalasi balladeissaankin leveällä pensselillä.

Häntä voi pitää amerikkalaisena vastineena Queenin Freddie Mercurylle. Kumpikaan ei pitänyt tarpeellisena säännöstellä ilmaisua eikä siihen ladattuja tunteita.

Näyttelijänä Meat Loaf nähtiin kuitenkin toinen, vastakkainen puoli. Meat Loafin tunnetuin rooli oli sivuosa David Fincherin kulttiklassikoksi nousseessa elokuvassa Fight Club (1999). Hän näytteli perheensä menettänyttä entistä kehonrakentajaa, joka anabolisten steroidien syönnin seurauksena oli saanut kivessyövän ja hormonitasapainon menetettyään gynekomastian, ”miestissit”. Meat Loaf näytteli hienovaraisesti traagista hahmoa, jolla ei ollut mitään menetettävää.

Meat Loaf ja Edward Norton David Fincherin ohjaamassa elokuvassa Fight Club.

Meat Loafille ei siis tee oikeutta väittämällä häntä ainoastaan yhden säädön taiteilijaksi, mieheksi, joka osasi päästellä vain täysillä.

Hän osoitti haastatteluissaan itseironiaa itseään, Marvin Lee Adayn arkiminän jatkoksi luomaansa Meat Loaf -hahmoa kohtaan. Sitä nähtiin myös ”Amerikan Diilissä”, julkkiskaudella The Celebrity Apprenticessa 2011. Sen seurauksena hän oli yksi harvoista muusikoista, jolla oli viime vuosina hyvää sanottavaa Donald Trumpista. He olivat tutustuneet Diiliä tehdessä.

Huumorintajua nähtiin myös Suomen-vierailulla. Yle Areenasta löytyvässä Heli Nevakareen haastattelussa vuodelta 1989 Meat Loaf ei pitänyt Nummirockin backstagen hyttysiä minään:

– Meillä Amerikassa hyttysetkin ovat isompia, lokin kokoisia!

Viimeisen kerran Meat Loaf esiintyi Suomessa 2008 Helsingin jäähallissa. Silloin oli julkaistu Bat Out Of Hell -levytrilogian finaali Bat Out Of Hell III: The Monster Is Loose.

Meat Loaf hyväksyi kohtalonsa: häneltä odotettiin isoa ilmaisua ja mielellään levyä, joka jatkoi ensilevyn teemaa ja tunnelmaa.