Hanson saapuu ensi kertaa Suomeen – singahti valtavaan suosioon 90-luvun jättihitillä

MmmBopista tuli yksi 1990-luvun jättihiteistä ja Hansonin todellinen läpimurto. Nyt yhtye saapuu ensimmäistä kertaa keikalle Suomeen.

1990-luvulla maailmanmaineeseen MmmBop-hitillään noussut Hanson saapuu ensi kesänä ensimmäistä kertaa Suomeen.

Fullsteam Agencyn tiedotteen mukaan Hanson nähdään Helsingin Kulttuuritalolla osana RED GREEN BLUE -kiertuettaan keskiviikkona 8. kesäkuuta. Helsingin-keikka aloittaa mittavan, maailmanlaajuisen kiertueen ja sen lipunmyynti käynnistyy Lippupisteessä torstaina 20. tammikuuta kello 10.

Hansonin muodostavat veljekset Isaac, Taylor ja Zac. Yhtye aloitti toimintansa jo vuonna 1992 ja singahti kaikkien tietoisuuteen vuonna 1997 Grammy-ehdokkuuksia kahmineella Middle Of Nowhere -albumillaan, joka sisälsi megahitit MmmBob ja Where’s The Love. Nykyään yhtyeen levyjä on myyty yli 16 miljoonaa.

Hanson on saanut inspiraatiota muun muassa The Beatlesistä, Elvikseltä ja Chuck Berryltä, Aretha Franklinilta ja Otis Reddingilta.

Tuleva RED GREEN BLUE -kiertue ja samanniminen albumi juhlistavat Hansonin 30-vuotista taivalta musiikin parissa.