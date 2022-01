Laulaja Sinead O’Connorin 17-vuotias poika on kuollut

Shane O’Connor oli kateissa kolme päivää.

Sinead O’Connorin 17-vuotias poika Shane on kuollut lauantaina. Laulaja kertoo asiasta Twitter-tilillään.

– Rakas poikani, elämäni valo, päätti lopettaa maallisen kamppailunsa tänään, ja on nyt jumalan luona, O’Connor kertoo ja sanoo, ettei toivo kenenkään ottavan esimerkkiä poikansa itsemurhasta.

Asiasta uutisoi muun muassa The Guardian -lehti, jonka mukaan poliisi on vahvistanut pojan kuoleman.

Shane O’Connor katosi torstaina Newbridgen kaupungissa Irlannissa. Viimeinen havainto hänestä tehtiin perjantaiaamuna Dublinissa noin 50 kilometrin päässä katoamispaikalta. Poliisi etsi häntä ja kertoi olevansa huolissaan hänen hyvinvoinnistaan.

Sinead O’Connor julkaisi ennen poikansa löytymistä Twitterissä riipaisevan viestin, jossa hän toivoi, että Shane ottaisi yhteyttä poliisiin ja hankkisi itselleen apua, eikä satuttaisi itseään.

Sinead O’Connor on itsekin kärsinyt mielenterveysongelmista ja itsetuhoisuudesta, ja hän on aiemmin avautunut muun muassa lapsuutensa traumoista ja äitinsä hyväksikäytöstä.

O’Connor taisteli vuosien ajan nyt kuolleen Shane-poikansa huoltajuudesta entisen puolisoonsa Donal Lunnyn kanssa.

O’Connor aloitti muusikon uransa 1980-luvun alkupuolella. Vuonna 1990 ilmestynyt albumi I Do Not Want What I Haven’t Got sisälsi O’Connorin uran toistaiseksi suurimman ja tunnetuimman hitin, Princen kirjoittaman kappaleen Nothing Compares 2 U.

O’Connorilla on yhteensä neljä lasta.

Jos voit huonosti, älä jää yksin. Täältä saat apua:

Kriisipuhelin päivystää suomeksi numerossa 09 2525 0111, ruotsiksi numerossa 09 2525 0112 ja arabiaksi numerossa 09 2525 0113.

Mieli ry:n Sekasin-chat tarjoaa keskusteluapua nuorille lähes ympäri vuorokauden osoitteessa sekasin247.fi.