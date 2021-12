Chris Martin: Coldplay aikoo lopettaa levytykset

Suositun yhtyeen solisti ilmoitti asiasta BBC:n haastattelussa.

Lontoo

Popmusiikin 2000-luvun suosituimpiin yhtyeisiin lukeutuva Coldplay lopettaa levytykset vuonna 2025, ilmoitti bändin laulaja ja keulakuva Chris Martin aiemmin tällä viikolla. Ilmoitus kuultiin BBC:n haastattelussa.

Yhtye ei Martinin mukaan kuitenkaan ole lopettamassa toimintaansa tuolloin, vaan bändi jatkaa konserttien soittamista.

Solisti perusteli aietta levyuran lopettamisesta sillä, että on hyvin vaativaa puristaa itsestään kaikki irti studioäänityksissä.

Brittiläinen Coldplay on julkaissut yhdeksän studioalbumia, joista viimeisin on tänä vuonna ilmestynyt Music of the Spheres. Lokakuussa Martin sanoi musiikkilehti NME:lle, että bändi aikoo lopettaa 12 albumin jälkeen.

Martinin ilmoitus herätti tuoreeltaan epäilyksiä sitä, että kyse saattaa olla vitsistä tai pilasta.

Coldplayn albumeita on myyty yli sata miljoonaa kappaletta, joten rahan takia heidän ei ole enää tarpeen tehdä levyjä.