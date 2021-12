Alaston Tauski hyppäsi paljuun kesken keikan, ja pian kaikki tanssivat alasti hänen ympärillään – tällaisia ovat olleet laulajan erikoisimmat esiintymiset

35 vuotta laulamalla itsensä, perheensä ja jälkikasvunsa elättänyt Tauski Peltonen muistelee IS:lle ikimuistoisimpia keikkojaan. Mukaan on mahtunut tv-esiintymisiä Afrikassa, julkkisjuhlia Suomessa ja mökkikeikka paljussa ilman rihman kiertämää.

Juttu on julkaistu ensimmäistä kertaa 4.8.2021. IS julkaisee joulunpyhinä ja vuodenvaihteessa uudelleen vuoden suosituimpia artikkeleja.

Laulaja-lauluntekijä Tauski Peltonen, 58, on noussut kansansuosikiksi uutteralla esiintymisellä. Pohjatyö nykyiseen keikkakysyntään on tehty kiertämällä maata ristiin rastiin. Tauski ei ylenkatso minkäänlaista esiintymistä.

– Jos tilataan, laulan vaikka postiluukusta serenadin. Ja olen laulanutkin. Juhlat eivät lopu koskaan, Tauski Peltonen tuumii.

Ja niitä juhlia hän on nähnyt laidasta laitaan. Mieleenpainuvimpia keikkoja miettiessä muistoja suorastaan tulvii.

– Suomalainen on äärettömän hyvä bilekone. Metsät ja järvet raikuvat, kun suomalainen juhlii, Tauski tietää.

– Jos tilataan, laulan vaikka postiluukusta serenadin, sanoo Tauski.

Hän on tehnyt useita keikkoja, joissa on laulanut saunassa tai paljussa.

– Olisi aika luonnotonta olla housut tai edes uimahousut jalassa, kun muut ovat alasti. Jos on pyydetty, olen hypännyt paljuun munasillani sekä miesten että naisten kanssa, Tauski tunnustaa.

– Ja paljusta väki on noussut tanssimaan terassilla minun laulaessani vieressä nakuna kuten hekin. Ihan tavallista suomalaista mökkikulttuuria.

Mieleen ovat painuneet nekin järvenrannalla vietetyt hääjuhlat, joissa oli morsiamen ryöstön sijasta sulhasen ryöstö.

– Miesjoukko nappasi frakkipukuisen sulhasen kannettavakseen ja lähti viemään häntä järveen. Sulhanen harasi vastaan ja huusi, ettei häntä voi heittää järveen, hän ei osaa uida.

Kaverit eivät kuunnelleet vaan sulhanen lensi jorpakkoon.

– Sulhanen alkoi vajota veden alle. Huomasin sen laiturin päästä ja sanoin, että nyt joku äkkiä veteen nostamaan hänet ylös. Kaverit hyppäsivät puvut päällä pelastuspuuhiin.

Toista laitaa edustivat juhlat, joissa laulamisesta ei meinannut tulla mitään, koska Tauski nauroi niin paljon. Juhlien isäntä saapui paikalle helikopterilla.

– Hän astui kopterista ulos pihalle vieraiden eteen päällään pelkkä Kalevi Keihänen -tyylinen täyspitkä turkki, ei mitään muuta. Silloin nauroin katketakseni.

Alla Tauskin keväällä julkaistu musiikkivideo Rakkaus on raskas laji.

Tauskin kukkakauppaa pitävä miniä keksi vuosi sitten toukokuussa työllistää Tauskin viemään äitienpäiväkukkia laulun kera. Tauski toimitti äideille onnittelukukkia koko viikonlopun. Eräässä paikassa äiti ei ollut kotona, koska kauppareissu oli venynyt.

– Muut tilaukset odottivat toimitustaan, joten oli pakko jatkaa matkaa. Perheen isä soitteli perääni monta kertaa, että voisinko tulla uudestaan.

Lopulta Tauski porhalsi illalla paikalle jaettuaan kaikki muut kukat. Tauskin saavuttua selvisi, miksi mies oli ollut niin sitkeä.

– Hän lankesi polvilleen avopuolisonsa eteen ja kosi. Se oli kyynelten paikka minullakin. Onneksi lupasin mennä uudestaan.

IS oli vuosi sitten mukana tauskin äitienpäiväkierroksella.

Eräässä kukassa oli ohjeena soittaa ovikelloa todella kovaa, koska kukkien saajalla oli huono kuulo.

– Paukutin täysillä ovikelloa, jolloin ovi heilahti auki ja 83-vuotias mummo sanoi, että kiva, kun tulit, mutta ei sitä ovikelloa tarvitse rimputtaa hulluna.

Lastenlasten kukalla muistama isoäiti oli kuulon lisäksi muutenkin hyväkuntoinen. Sen hän osoitti potkaisemalla jalkansa korkealle eteisen seinään.

Äitienpäiväkukkien ohessa lauluvaihtoehtoina oli kaksi kappaletta, joista lapsenlapset olivat valinneet Äideistä parhain -laulun.

– Mummo sanoi, ettei hän halua mitään vanhojen ihmisten musiikkia, joten nyt laulat Sinä vain.

Yritysjuhlista Tauski muistaa pikkujoulut, joissa hänet paketoitiin takahuoneessa lahjapakettiin. Rusetilla koristeltu joulupaketti kärrättiin yleisön eteen. Pakkaajia lukuun ottamatta kukaan ei tiennyt, mitä paketissa oli.

– Olin paketin sisällä polvillani mikrofoni kädessä. Kun musiikki alkoi soida, hyppäsin esiin laulaen.

Tauski oli mukana Miss Suomi -kiertueella vuonna 1993. Missit ja Tauski esiintyivät laskettelurinteessä, porealtaassa ja kauppakeskuksissa. Miss Suomeksi valittiin Tarja Smura, mutta Tauskilla oli oma suosikkinsa.

– Janina Frostell, nykyinen Fry, loisti jo silloin. Janina on todella kaunis ja myös menestynyt hienosti sen jälkeen.

Julkkisjuhlissakin Tauski esiintyy usein. Niistä hän mainitsee vain ne, joista on kerrottu jo aiemminkin julkisuudessa.

– Olen esiintynyt Stefan Thermanin yksityisjuhlissa ja Onni Sarmasteen jättimäisillä syntymäpäivillä.

Tauskilla on selvä linja keikkojen suhteen.

– Toivoa saa mitä tahtoo ja ne toiveet toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Tosi harvoin on ollut mitään, mistä pitää kieltäytyä. Rajana on taivas, jos sekään.

Huikeisiin hetkiin Tauski laskee myös ne kerrat, jolloin hän lauloi gambialaisessa ravintolassa. Tauski tapasi Gambian-matkallaan vuonna 2013 paikallisen managerin, joka innostui järjestämään hänelle haastatteluja. Niiden yhteydessä Tauski laulaa lurautti radioasemilla ja tv-kanavilla.

Varsinaisista esiintymisistä ei ollut kyse eikä raha vaihtanut omistajaa, mutta matkalta löytyi 19-vuotias paikallinen kaunotar Saffiatou, jonka kanssa Tauski avioitui Gambiassa.

– Lauloin hääväelle suomeksi Sinä vain.

Tauskin avioliitto gambialaisen Saffiatoun kanssa jäi lyhyeksi.

Tauski kertoo, että neljäs rouva Peltonen saatiin Suomeen pitkällisen paperisodan jälkeen vuonna 2015, mutta liitto päättyi, kun hänen piti pian palata takaisin kotimaahansa isänsä sairastuttua.

Mukavat muistot ovat jääneet myös Thaimaan-matkalta, jossa Tauski oli silloisen puolisonsa Virpi Kätkän kanssa. Paikallisessa rantaravintolassa Tauskia pyydettiin lavalle bändin kanssa. Hän tykitti suosikkibiisinsä Eye of The Tigerin, Here I Go Againin ja I Surrenderin.

– Minusta ei tiedetä tätä rokimpaa puolta. Minulla oli 1980-luvulla nahkahousut ja nahkarotsi. Ja samanlaiset hiukset kuin Jon Bon Jovilla.

Tyyliä vuodelta 1986.

Tänä vuonna tuli 35 vuotta siitä, kun Tauno Peltonen asteli kansalliseen julkisuuteen. Hän oli mukana Hantta Krause -nimellä tuolloin tunnetun Wilma Schlizewskin juontamassa Kevään sävel -kilpailussa kappaleella Puistotie. Tauski oli pyrkinyt pinnalle jo 1980-luvun alussa Iskelmähaavi-kilpailussa, mutta vasta Kevään sävel nosti hänet valtakunnalliseen näkyvyyteen.

– Puistotie oli ensimmäinen singleni, mutta muusikon uran lasken alkaneen vuonna 1979. En juhli näitä merkkipaaluja. Pidän itseäni tavallisena muusikkona, en minään tähtenä.

Tauski on tehnyt töitä myös sen eteen, että on ansainnut takaisin luottamuksen, joka säröili esiintymällä humalassa.

– Juovuksissa en voi esiintyä ollenkaan. Se on nähty.

Tauski musisoimassa kotioloissa.

Keikkapalkkiot ovat menneet pääosin lapsikatraan tarpeisiin. Kuudesta lapsesta yksi on tyttö, muut poikia. Vanhin poika on 31-vuotias, nuorin kahdeksanvuotias.

– Sain itse kotoa paljon rakkautta, mutta vähemmän rahaa. Rakkaus on minulle elämän tärkein asia, olen sen verran tunteellinen ihminen.