Kaikkien aikojen joululevyn takana oli nero, joka osoittautui julmuriksi – kuoli tuomittuna murhaajana vankilassa

Phil Spectorin joululevy on liki 60 vuoden ajan muokannut käsitystämme joulumusiikista.

Klassikkolevyllä esiintyivät muiden muassa The Crystals ja The Ronettes.

A Christmas Gift For You From Phil Spector. Joululahja tuottaja Phil Spectorilta. Levy, joka mullisti joulumusiikin vuonna 1963.

Levy jatkoi Spectorin muutaman vuoden aikana tekemää mahtipontista ja dramaattista Wall of Sound -äänimaailmaa. Nyt Spector vain tahtoi tuoda pophittejä tehtailleet artistinsa joululaulujen pariin.

– Halusin tehdä lauluista mestariteoksia ja osoittaa, että joulumusiikki on hyvää musiikkia, Spector sanoi haastattelussa vuonna 2013.

The Crystals esitti Spectorin joululevyllä Santa Claus Is Coming To Town -kappaleen.

Historia todistaa, että hän onnistui. Iso soundi, ja vaikkapa kellot ja kulkuset ovat muodostuneet joulumusiikissa yleisesti käytetyiksi tehokeinoiksi paljolti Spectorin levyn ansiosta. Reippaassa tempossa kulkevat melodiset kappaleet vievät joulutunnelmaan, ja on makuasia, nostaako levyltä suosikkibiisikseen Darlene Loven White Christmas -tulkinnan (suomeksi tuttu Valkea joulu), Crystalsin Santa Claus Is Coming To Townin (Joulupukki matkaan jo käy) Ronettesin I Saw Mommy Kissing Santa Clausin (Joulupukki suukon sai) vai jonkun muun klassikoksi nousseen laulun – moni hotkaisee levyn kerralla, onhan sillä kestoa vain ytimekkäästi 34,05 minuuttia.

Tämä levy mullisti joulumusiikin vuonna 1963.

Levyn merkitys on siis nykyisinkin valtava, mutta heti julkaisupäivänään se jäi järkyttävän jättiuutisen jalkoihin.

Yhdysvaltain presidentti John F. Kennedy murhattiin Dallasissa 22. marraskuuta 1963.

A Christmas Gift For You From Phil Spector -albumi julkaistiin samana päivänä.

Koko maailmaa tyrmistyttänyt salamurha vei huomion kaikelta muulta. Sen uskotaan myös vaikuttaneen amerikkalaisten joulumusiikkimakuun ja lahjahankintoihin. Levy sijoittui Billboardin kokoamalla Yhdysvaltain levymyyntilistalla sijalle 13 julkaisunsa jälkeen.

Silloin ei näyttänyt siltä, että juuri Spectorin joululevy tulee tuon sesongin levyistä kestämään aikaa.

Samana päivänä Englannissa julkaistiin myös Beatlesin toinen albumi With The Beatles. Hysteerinen Beatles-suosio oli jo alkanut vyöryä myös Yhdysvaltoihin, jossa ensimmäinen Beatles-albumijulkaisu odotti tammikuussa 1964.

Kulttuuri oli muuttumassa, uusi nuorison sukupolvi astui esiin kuluttajina. Samalla perinteiset joululaulut, joita oli kuunneltu ahkerasti toisen maailmansodan jälkeen – suurin hitti, Bing Crosbyn White Christmas – jäivät uusien suosikkien varjoon.

Myös The Ronettes oli mukana hittilevyllä.

Mutta Beatlesin tehtäväksi tuli myös nostaa A Christmas Gift For You From Phil Spector -albumi huomion kohteeksi yhdeksän vuotta myöhemmin.

Beatlesin levy-yhtiö Apple Music julkaisi Spectorin joululevyn Britanniassa 1972.

Levyn nimi oli yksinkertaistettu: Phil Spector’s Christmas Album. Spector poseerasi myös uusitussa levykannessa. Aiemmassa levyn artistit olivat nousseet esiin lahjapaketeista, nyt riitti parrakas Spector-joulupukki.

Tämä oli ymmärrettävää, sillä Spectorin suosio oli kasvanut. Hän oli isompi nimi kuin levyn artistit, olihan hän onnistunut tekemään myöhemmin joululevyn tavoin klassikoksi osoittautuneita studiosessioita. Wall of Sound -leima oli lyöty muun muassa hitteihin Righteous Brothersin Unchained Melody (1965), Ike & Tina Turnerin River Deep Mountain High (1966) ja John Lennonin Imagine (1971) – ja Beatlesin viimeiseksi jääneeseen studiolevyyn Let It Be (1970).

Ja nyt levy löydettiin niin, että se löydetään joka vuosi uudelleen.

Suoratoistomusiikin maailmassa joulumusiikin julkaiseminen on osoittautunut kannattavaksi liikeideaksi, sillä samat hitit nousevat soitetuimpien kärkeen viimeisinä kuukausina vuodesta toiseen – näiden levyjen aiheuttamaa kassavirtaa voi pitää ennustettavana.

Spectorin joululevy paistattelee Billboardin listan kärkipäässä vuosittain. Tämän vuoden tammikuussa se oli sijalla 12, yhtä korkeammalla kuin tuoreeltaan julkaisunsa jälkeen vuonna 1963. Yli 57-vuotias albumi oli siis Yhdysvaltain 12. kuunnelluin levy.

Valitettavasti Phil Spectorin myöhemmät vaiheet asettivat hänet yhdeksi keskustelunaiheeksi vuonna 2017 alkaneessa #metoo -ilmiössä.

Phil Spector tuomittiin vuonna 2009 elinkautiseen vankeusrangaistukseen murhasta. Musiikkituottaja ampui kotonaan vierailleen näyttelijä-malli Lana Clarksonin helmikuussa 2003. Spector kiisti syyllisyytensä.

Musiikkituottajaa ei aiemminkaan tunnettu järin sympaattisena hahmona, joten 2017 Spectoria ja hänen teoksiaan käytettiin esimerkkinä siitä, voidaanko taide ja sen tekijä erottaa toisistaan? Voidaanko nauttia kauniista musiikista, jos sen tekijä on myöhemmin paljastunut ihmishirviöksi?

Joululevyllä mukana olleet artistit ovat syyttäneet Spectoria julmista työtavoista ja ahneudesta.

Phil ja Ronnie Spector kuvattuna 1972.

Ronnie Spector oli Phil Spectorin puoliso vuodet 1968–1972. Hän lauloi Ronettes -yhtyeen solistina muun muassa ikihitit Be My Baby ja Baby I Love You. Muistelmissaan Ronnie Spector syytti entistä miestään siitä, että tämä tuhosi hänen uransa kieltämällä laulamisen, sulkemalla hänet kotiinsa ”piikkilanka-aidan ja koirien taakse” ja ajamalla tämän vuoksi laulajattaren päihdeongelmiin.

Crystalsin laulaja Dolores ”La La” Brooks oli levynteon aikaan 16-vuotias, mutta Spector pakotti hänet Brooksin kertoman mukaan työskentelemään kellon ympäri.

– Se oli lapsen hyväksikäyttöä, hän on sanonut.

Brooksin mukaan Spector oli ”nero, mutta myös varas”, joka maksanut artisteilleen heille kuuluvia osuuksia levytyksistä. Alun perin joululevy julkaistiin Spectorin oman Philles Records -levy-yhtiön kautta.

Brittimedia Guardian kysyi vankeustuomion uutisoidessaan 2009 lukijoilta, pitäisikö Spectorin musiikin kuunteleminen lopettaa? 81 prosenttia lukijoista oli sitä mieltä, että ei tarvitse.

Vastausta on tulkittu niin, että tuottaja tuotti levyn vuosikymmeniä ennen rikostaan. Ja vaikka joululauluissa kuuluu hänen kädenjälkensä, hän ei kuitenkaan esiinny levyllä laulajana.

Phil Spector kuoli 16. tammikuuta tänä vuonna 81-vuotiaana. Hän oli kärsinyt tuomiotaan vankilasairaalassa menetettyään puhekykynsä vuonna 2014. Spectorin tyttären mukaan Phil Spector kuoli koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin.

Jos Spectorin jouluklassikon kuunteleminen tuntuu kaiken jälkeen vaikealta, sille löytyy toki vaihtoehtoja. Popin tai rockin parissa ansioituneet artistit ovat tehneet paljon joululevytyksiä, joiden avulla joulutunnelmaan voi hakeutua vuodesta toiseen.

Phil Spector kuvattuna 1960-luvulla.

Spectorin levyn kappaleita ovat versioineet vuosien varrella monet muut tähdet. Santa Claus Is Coming To Town tunnetaan Bruce Springsteen & The E-Street Bandin bravuurina, joka on kuultu Pomon Suomen-keikoilla kesälläkin, toinen jättiläinen U2 on puolestaan oman versionsa kappaleesta Christmas (Baby Please Come Home).

1980-luvun joululevytyksistä elämään ovat jääneet ennen kaikkea Suomenkin soitetuimmaksi joululauluksi noussut Wham! -yhtyeen Last Christmas (1984), hyväntekeväisyyslevytys Do They Know It’s Christmas Time Now (1984) ja Pogues -yhtyeen ja Kirsty McCollin Fairytale of New York (1987).

Phil Spectorin albumin asemaa pop-historian soitetuimpana joululevynä uhkaa kaksi levyä, Mariah Careyn Merry Christmas (1994) ja Michael Bublén Christmas (2011). Ne nousevat soitetuimpien kärkeen eri puolilla maailmaa vuodesta toiseen – eikä niiden tekemiseen ole kerrottu liittyvän skandaaleja.

Lähteet: Billboard, Guardian, New York Times, New Musical Express, New York Daily News, Highwayqueens.com