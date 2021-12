Kommentti: Popeda oli liekeissä Tampereen uudella Nokia-areenalla

Popeda avasi Tampereen uuden Nokia-areenan konsertit komeasti yli kahden tunnin keikalla. Solisti Pate Mustajärvi ei näyttänyt kärsivän taannoisista murtumistaan ja tuuraajabasisti Alex Hautamäki saattaa vielä tuoda bändille uutta yleisöä, kirjoittaa musiikkitoimittaja Pasi Kostiainen.

Suomalainen Popeda on parempi kuin venäläinen auto tai amerikkalainen hävittäjä!

Kun Popeda teki vuonna 1992 biisin Kersantti Karoliina, se oli ajassa kiinni oleva rokki-iskelmä. Humoristinen kannanotto samana vuonna hankittuihin amerikkalaisiin Hornet -hävittäjiin ja tuoreeseen ilmiöön, naisten asepalvelukseen. Puolustusministerikin oli ensimmäistä kertaa nainen, Elisabeth Rehn.

Nyt Suomi on taas ostamassa uusia hävittäjiä ja tällä viikolla on kerrottu, mikä on Hornetien kohtalo: ne romutetaan tai annetaan keräilijöille. Entäs Venäjän Popeda-auto… museorekisterissä saattaa olla muutamia. Iisiä ajoa hyvällä säällä.

Mutta Popedan Kersantti Karoliina oli yksi Voitto kaikesta -kiertueen päätöskeikan huippukohtia. Moni 11 000 hengen loppuunmyydystä yleisöstä lauloi mukana, osa tanssi, osa takoi nyrkkejä ilmaan, ja ne, joilla olivat maskit, vähintäänkin hymyilivät sen takana.

MONELLA TAVALLA voi Popedasta nauttia. 44 vuoden aikana bändi on hämmästyttävällä tavalla onnistunut säilyttämään miehekkään, hauskanpidosta, häpeilemättömästä alatyylistä ja suruttomasta hölynpölyrokista ammentavan ytimensä, mutta uusiutunut niin musiikillisesti kuin asenteellisestikin.

Asenne ensin: Popedan keikka huipentui hittiputkeen, jonka vihoviimeinen kappale oli Pate Mustajärven 1985 sanoittama Kuuma kesä. Hieno biisi, suomirockin kiistaton klassikko, jossa hehkuu vuoden pimeimpäänkin aikaan kesä ja rakkaus. Nainen painautuu mieheen, ilmassa leijuu vähintäänkin lupaus.

Mutta kappaleen huippukohdan riimi ”tahdon jokaista rakastaa” on saanut uuden ulottuvuuden torviryhmän Euroviisu-viittauksesta ja takavuosien keikoilta tutusta My Little Popeda -sateenkaarikuvituksesta.

Ja ylimääräisenä perään Ukkometso, biisi siitä, miten ”se iskee joka jätkään, kun Suomi pelaa lätkää”.

Popedan kyytiin mahtuu nykyisin todella kirjava kattaus suomalaisia.

MUSIIKILLISESTI Popeda joutui periaatteessa tiukille, kun pitkäaikainen basisti Jyrki K. Melartin jätti bändin vain pari viikkoa sitten.

Mutta 67-vuotiaan taitavan basistin korvaaminen 24-vuotiaalla Alex Hautamäellä voi esitellä yhtyeen kokonaan uudelle sukupolvelle. Hän esiintyi rennosti kuin olisi soittanut Popedassa ikänsä – siis sen lisäksi, että on elänyt Popedan musiikkia koko elämänsä, onhan isä legendaarinen Popeda-kitaristi Costello Hautamäki. Lavalla nähtiin yhden biisin verran myös kolmas Hautamäkin, kun Costellon toinen poika Jimi soitti rumpuja Pakko saada BMW -kappaleessa.

Popedan uusi basisti Alex Hautamäki.

Melartinia bändi muisti Paten ja Costellon t-paidoissa, jossa basistin kuvan alla luki: Popeda kiittää ja kumartaa.

Sen verran vanhalle bändikaverille naljailtiin, että paita puettiin päälle kappaleeseen Elän itselleni.

ENTÄ SITTEN Pate Mustajärven viime keikoilla jääpusseilla hoidetut, murtuneet kylkiluut?

Ne unohtuivat katsomossa, taisivat unohtua lavallakin.

Vaikka Tampereen uudella areenalla on uusi nimi, yhden illan ajan sitä saattoi kutsua Uros-liveksi. Popedan uroksille toivoo pitkää ikää – ja bändille paljon lisää kilometrejä.