Pate Mustajärvi sekoili lavalla ja sitten lähti basisti – valottaa nyt viime viikkojen dramaattisia tapahtumia: ”Vi***** ihan tuelta”

Popeda esiintyy torstaina Tampereen Nokia Arenassa. Matka konserttiin on kestänyt 44 vuotta ja vastaan on tullut viime viikkoina yllättäviä esteitä. Pate Mustajärvi kertoo IS:lle, miten yllättyi basistin erosta ja mitä ajattelee omasta lavasekoilustaan.

Popeda saa kunnian olla ensimmäinen bändi, joka esiintyy Tampereen uudessa Nokia Arenassa omalla keikallaan. Kansiareenaksi kutsuttu halli on torstaina loppuunmyyty.

Manserockin jättiläinen Mansen uudessa jättihallissa. Sisäänajo Popedalla – millä muulla muka.

Tätä kelpaa maiskutella, mutta sitä ei voi unohtaa kuinka Popeda ajaa kirkkaisiin valoihin viime hetkellä tulleiden kolhujen – ja kohujen - jälkeen.

Popedan Pate, solisti Pauli ”Pate” Mustajärvi istui ennen keikkaa kertomaan IS:lle, miten viime viikkojen vastoinkäymisistä on selvitty – ja kuinka laulajanuraan mahtuu ihan muita, iloisiakin juttuja.

Mutta ensin Pate saa kertoa, kuinka myös hän yllättyi Popedan pitkäaikaisen basistin Jyrki Melartinin jättäessä bändin juuri areenakeikan alla pari viikkoa sitten.

MIKSI JUURI NYT? Sitä on ihmetelty niin mediassa, Popeda-fanien keskustelupalstoilla – ja bändin sisällä, Pate paljastaa:

– Älä muuta sano. Kyllä se tuli puun takaa. Käsittämätöntä. Kesken kiertueen.

Ensin Melartin, 67, oli ilmoittanut muulle bändille, että hän jää pois kahdelta keikalta puolisonsa sairastumisen vuoksi. Tuuraaja löytyi läheltä, sillä Popedan kitaristi Costello Hautamäen poika Alex Hautamäki on basisti ja osaa Popedan kappaleet.

Vaikka Popeda henkilöityy ennen kaikkea Pate Mustajärveen ja Costello Hautamäkeen, jo 1977 perustettu bändi on vanhan liiton yhtye, jonka jokaisella jäsenellä on väliä – myös yleisölle. Vuonna 1986 kuollut kitaristi Arwo Mikkonen muistetaan yhä, samoin se, että koskettimia soitti 1980-luvun puolivälissä parin vuoden ajan legendaarinen suomirock-muusikko Safka Pekkonen.

Ja samanlainen harmaasta massasta erottuva hahmo on ollut myös Melartin. Sitä paitsi hän on soittanut Popedassa nelikielistä todella pitkään, vuodet 1981-1990 ja muutaman vuoden välillä kokkina työskenneltyään ja Topi Sorsakosken taustalla bassoteltuaan uudelleen vuodesta 1995 tämän vuoden marraskuun loppuun saakka.

Lavalla Pate on voinut vuosikymmenten ajan luottaa siihen, että olan yli vilkaistessaan hän näkee Melartinin jykevän hahmon.

– Jykä oli ilmoittanut Pössille (keikkamyyjä Kari Pössi), että nyt riitti. Soitin hänelle pari päivää myöhemmin. Ihan pirtsakalta se kuulosti, mutta sanoi, että motivaatiota ei ole enää yhtään, Mustajärvi kertoo.

– Olin yllättynyt tavasta lähteä. Ehkä sen olisi voinut hoitaa tyylikkäämminkin.

Ja toisaalta, Mustajärvi ymmärtää taistelutoveriaan. Olihan Melartin jo eläkeiässä.

– ”Mies menee ja mies tulee ja mies vastaa itse kulkemisistansa”, niin kuin vänrikki Koskela sanoo, Pate siteeraa toisen Hämeen suurmiehen, Väinö Linnan Tuntematonta sotilasta.

Popedan jatkoa harkitaan joka vuosi uudelleen. Toistaiseksi bändi on kuitenkin päättänyt aina jatkaa taivaltaan.

TOINEN KOLHU Popedan kylkeen tuli muutama päivä ennen Melartinin eroa, kun uutisoitiin, että Pate Mustajärvi oli esiintynyt juopuneena Forssassa.

Ajat ovat muuttuneet. 1980-luvulla olisi ollut uutinen, jos Pate Mustajärvi – tai lähes kuka tahansa suomalainen rockmuusikko – olisi esiintynyt selvin päin.

Mutta Pate on skarppaillut pitkään. Ja nyt Forssan-keikan mokaamisen jälkeen peruttiin Popedan seuraavan päivän esiintyminen Seinäjoella.

Kyse ei ollut pelkästään kännäämisestä. Pate toistaa IS:lle sen, mitä päivitti sosiaaliseen mediaan tuoreeltaan: hänelle sattui työtapaturma eli särkylääkkeiden ja alkoholin yhdistelmä aiheutti sekavan käytöksen. Särkylääkkeitä hän tarvitsi kahden kylkiluun murruttua kaatumisessa sauvakävelylenkillä.

Hallittu huikka olisi ollut ok, mutta ei vahvojen särkylääkkeiden kanssa.

Yleisö pöyristyi ja päivitti sosiaaliseen mediaan, perinteinen media uutisoi tapahtuneesta perässä ja hetken aikaan Pate Mustajärven työtapaturma on kännitarinana kaikkien huulilla.

Se ei tuntunut itse uutisaiheesta hyvältä.

– Vitutti ihan tuelta.

Mutta siellä se lähti, missä oli tullutkin, esiintymislavalla. Pate Mustajärven morkkis.

– Seuraavat keikat pystyin sitten vetämään ihan hyvin. Seriffi (Popedan roudari) toi jääpusseja lavalle. Ja särkylääkkeitä otin. Mutta en alkoholia.

Mustajärvi Tammerfestin lavalla viime kesänä.

Mustajärvi ei usko, että Melartinin äkillinen motivaation menetys johtuisi hänen käytöksestään, sillä basisti ei ollut mukana surkeasti menneellä Popedan Forssan-keikalla lainkaan.

Jos joku, niin Jyrki Melartin on sitä paitsi vuosikymmenten kuluessa nähnyt Pate Mustäjärven muutenkin kuin selvin päin.

AJAT MUUTTUVAT, 1980-luvulla Popeda ja muut sen ajan suosikkiyhtyeet painoivat keikkaa ympäri vuoden. Oli tanssilavat, oli ympäri viikon auki olevat yökerhot ja rokkikeikkoja järjestettiin vaikka koulujen jumppasaleissa.

– Joku on joskus jälkeenpäin kysellyt, miten lapset ottivat sen, kun isä ei ollut koskaan kotona. Olen kysynyt sitä lapsilta nyt, kun he ovat aikuisia. Eivät he kuulemma ihmetelleet mitään, koska kaikkien muidenkin lasten isät olivat soittajia, Mustajärvi muistelee.

– Sen ajan vaimot ja lapset olivat myös kavereita keskenään.

Nyt keikkoja on harvakseltaan. Popeda kuuluu suomalaisten artistien ja bändien eliittiin, jotka voivat keikkailla niin, että kesällä tehdään festarikeikkoja ja syksyllä kiertue. Keväällä ohjelmaan kuuluu monilla lisäksi esiintymismatka hiihtokeskuksiin, mutta Paten mukaan se jää Popedalla väliin.

Vähäisetkin keikat vähenevät.

Vuosi sitten yhtyeen fanit jo pelästyivät, että vihjaileeko Pate haastattelussa Popedan lopettamisesta, kun hän sanoi, että yhtyeen uraa harkitaan vuosi kerrallaan.

– Niin olen sanonut pitkään. Nyt bändin jatkaminen tuntuu ihan hyvältä. Ja ensi kesä on taas luvattu tehdä keikkoja. Mutta keväällä pidetään kokous ja katsotaan eteenpäin.

Eikö loppuunmyyty areenakeikka kannusta jatkamaan?

– Totta kai se tuntuu hyvältä. Kun kuulin, että se on mahdollista tehdä, ajattelin, että se on liian iso paikka, laulaja sanoo, vaikka muutama vuosi sitten yhtye veti myös Helsingin Hartwall Arenan turvoksiin yleisöä.

– Mutta ajattelen sitä, että pitää tajuta lopettaa itse. Ei saa mennä niin, että muut joutuvat katsomaan ajatellen: ”Eikö tuo osaa lopettaa?”

Popedalla ja Mustajärvellä on takana haastavia hetkiä, mutta torstaina on vuorossa iso onnistuminen, kun yhtye nousee ensimmäisenä bändinä uuden Nokia Arenan lavalle.

VASTAPAINOKSI, Popedan lisäksi Pate Mustajärvi on toteuttanut itseään viime vuosina tarmokkaasti soolouralla. Hän on tehnyt musiikkia, jota voi esittää teattereissa istuvalle yleisölle ilman, että jalkaa tarvitsee nostaa monitorikaiuttimen päälle kuten Popedassa.

Vuonna 2019 ilmestyneellä soololevyllään Teillä oli nimet, ja kerran te kuljitte täällä Pate keksi itsensä uudelleen: hän alkoi julkaista levyillään lauluja, jotka puhuttelevat ennen kaikkea häntä itseään, 65-vuotiasta tamperelaista työväenluokkaista miestä ilman, että biiseihin ladataan luonnotonta pyrkyä nuoremmille ihmisille suunnattujen kaupallisten radioiden soittolistoille.

Ja katso, omakohtaisille tarinoille on löytynyt yleisöä – myös keikoilla.

Soolokeikkoja Pate Mustajärvi aikoo tehdä taas ensi keväänä, jo tutuksi tulleeseen tapaan kitaristi Ari Kankaanpään kanssa.

– Toivottavasti keväällä vihdoin päästään tekemään ne keikat, jotka ovat siirtyneet jo monta kertaa. Rouvalla on riittänyt hommia, hän huokaa.

Tiina Mustajärvi toimii nykyisin Paten kiertueiden järjestäjänä. Ja koronapandemian aiheuttamat rajoitukset pakottivat Mustajärven kaikkien muiden esiintyjien tavoin siirtämään sovittuja kiertueita.

Nyt näyttää siltä, että 25. helmikuuta 2022 Mustajärvi ja Kankaanpää pääsevät vihdoin tien päälle, tekemään yli 30 keikkaa vajaan kolmen kuukauden aikana.

Keikkojen myyntipisteellä on tuolloin myös uusi tuote. Tiina-puolison toimittama kirja Tohtori Mustajärvi, otaksun ilmestyy helmikuun puolivälissä. Kirjassa Pate kertoo tarinat kaikkien sanoittamiensa laulujen sanoituksista Popedan Kuuma kesä -hitistä tämän viikon perjantaina julkaistavaan Lavarotat-biisiin.

– Se kertoo siitä, miten meihin esiintyjiin on tässä viime aikoina suhtauduttu, Pate toteaa.

TORSTAINA suhtaudutaan kuitenkin hyvin. Pate saa paistatella kotikaupungin kuninkaana – kuin U2:n Bono Dublinissa.

Vertaus ei ole niin kaukaa haettu kuin voisi ajatella: Pate on animaatioelokuva Sing 2:n suomenkielisessä versiossa samassa roolissa kuin Bono englanninkielisessä. Kumpikin on leijona Clay Calloway, kokenut rocklaulaja.

– Olin yllättynyt, kun pyydettiin koe-esiintymiseen – ja oli mahtavaa, kun sain roolin. Kävin vetämässä osuuteni loppukesällä, ja sen jälkeen piti olla ihan hiljaa, että on mukana tuollaisessa. Vihdoin siitäkin saa puhua.

Patella on kiinnitys Nokia Arenaan myös perjantaiksi, sillä hänet pyydettiin mukaan Raskasta joulua -kiertueen viimeisiin konsertteihin sairastuneen Marco Hietalan tilalle . Ikurin pukin tulkintoja kuullaan Tampereen lisäksi Jyväskylässä lauantaina ja Helsingissä sunnuntaina.