Kasarilegenda Duran Duran Suomeen 40 vuoden tauon jälkeen

Duran Duran esiintyi Suomessa 1982 – ja tulee taas ensi kesänä.

Duran Duran saapuu Suomeen. IS:n tietojen mukaan englantilaisyhtye esiintyy Helsingin Kaisaniemessä 2. kesäkuuta.

On jo aikakin, sillä bändi esiintyi Suomessa viimeksi syyskuussa 1982. Silloin Duran Duran oli matkalla yhdeksi 1980-lukua määrittelevistä musiikki-ilmiöstä. Kuin Beatles 1960-luvulla, Duran Duran aloitti teiniyleisön suosikkina, mutta kasvoi oman aikansa isojen hittien tekijäksi ja muodin edelläkävijäksi. Duran Duran muistetaan muun muassa kappaleista Girls On Film, Hungry Like The Wolf ja Save a Prayer sekä siitä, että yhtye esiintyi kautta maailman televisioidussa Live Aid -konsertissa ja teki musiikkia James Bond -elokuvaan 007 ja kuoleman katse.

Vaikka Duran Duran liitetään vahvasti 1980-lukuun, se on aktiivinen edelleen. Yhtyeeltä julkaistiin äskettäin uusi albumi Future Past. Sen myötä bändi aktivoituu myös kiertueelle. Konserteissa kuultaneen niin vanhaa kuin uuttakin materiaalia.

Basisti John Taylor kuvaili marraskuussa IS:n haastattelussa, että avarakatseinen luovuus pisti bändin liikkeelle punkin jälkihöyryissä 1980-luvun alkaessa:

– Olimme kokeileva bändi. Intoilimme diskomusiikista, eurooppalaisesta tanssimusiikista ja synkästä runoudesta.

LÄMMITTELIJÄKSI Helsingin konserttiin tulee yksi Duran Duranin vaikuttajista, kitaristi-tuottaja Nile Rodgers + Chic. Viimeksi 2015 Suomessa Flow -festivaaleilla vieraillut kokoonpano tarjoaa keikoillaan bailuannoksen, jonka voi ammentaa Rodgersin omasta tuotannosta: Dance Dance Dance ja Good Times iskivät disko-muodille pohjarytmin 1970-luvulla, tuottajana hän on ollut tekemässä muun muassa Duran Duranin, Madonnan ja David Bowien tanssittavia hittejä.

Melko tuore jättimenestys oli Daft Punkin kanssa levytetty Get Lucky, joka toi Rodgersille kolme Grammy-palkintoa 2014.

Rodgers herätti viime vuosikymmenellä myös huomiota myös kertoessaan syöpäsairaudestaan avoimesti blogissaan Planet C. Vuonna 2017 hän ilmoitti parantuneensa.

VALITETTAVASTI Faith No More on joutunut siirtämään ensi kesäksi suunnitellun kiertueensa vuoteen 2023. Syy on laulaja Mike Pattonin sairausloman jatkuminen. Hän julkisesti kertonut mielenterveysongelmistaan.

Faith No Moren piti esiintyä In The Park -konsertissa Helsingin Kaisaniemessä 27. kesäkuuta. Tapahtumaa ei peruta, vaan siihen haetaan korvaavaa pääesiintyjää.