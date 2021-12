Monkees-yhtyeen Michael Nesmith on kuollut

Nesmith kirjoitti useita yhtyeen suurista hiteistä 1960-luvulla.

Pop-yhtye Monkeesin laulaja kitaristi Michael Nesmith on kuollut. Hän oli 78-vuotias.

– Äärettömällä rakkaudella ilmoitamme, että Michael Nesmith on menehtynyt tänä aamuna kotonaan perheensä ympäröimänä, rauhassa ja luonnollisista syistä, Nesmithin perhe tiedotti Rolling Stonesin mukaan.

Vihreässä villamyssyssä esiintynyt Nesmith kirjoitti useita Monkeesin hiteistä, kuten Mary, Mary; Circle Sky; Listen to the Band ja The Girl I Knew Somewhere.

Monkees 1967: Michael Nesmith, Peter Tork, Davy Jones ja Micky Dolenz.

Kun Monkees hajosi 60-luvun lopussa, Nesmith perusti country-rockia soittaneen First National Bandin.

Monkees alkoi jälleen kiertää 80-luvulla, mutta Nesmith ei osallistunut kiertueille. Hän palasi pysyvästi bändiin 2012. Yhtye teki jäähyväiskeikkansa viime marraskuussa.