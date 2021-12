Alexi Laiho saatiin haudattua liki vuoden odotuksen jälkeen

Kitaristilegendan sisko kertoo IS:lle, että nyt omaiset pääsevät viimein surun seuraavaan vaiheeseen.

Children of Bodom -yhtyeen johtajan Alexi Laihon uurna on laskettu hautaan. Kitaristin sisko Anna Laiho kertoo IS:lle, että toimitusta viivästyttäneet ristiriidat on sovittu.

– Olemme hyvin helpottuneita, että pitkittynyt riitatilanne on ohi ja saamme keskittyä surutyöhön uudella tavalla, Anna Laiho sanoo.

Markku Uula Aleksi eli Alexi Laiho kuoli 29. joulukuuta 2020 41-vuotiaana.

Kuolema uutisoitiin vuodenvaihteen jälkeen ja se järkytti hänen fanejaan kautta maailman. Pitkän ja kansainvälisen uran tehnyt metalliyhtye Children of Bodom oli lopettanut toimintansa vuotta aiemmin, mutta Laiho oli ehtinyt tehdä muutaman keikan uuden Bodom After Midnight -kokoonpanonsa kanssa koronapandemian aiheuttamien rajoitusten välissä.

Keikoilla oli nähty, että bändin vaihtuminen ei ollut vaikuttanut maailman parhaaksi kitaristiksi useasti valitun Laihon soittotaitoon.

JÄRKYTYS yllättävästä kuolemasta oli suurin tietysti Laihon lähipiirissä. Vaikka Laiho oli kärsinyt terveysongelmista, hänen ei tiedetty olevan välittömässä hengenvaarassa.

Anna Laiho ja vanhemmat joutuivat kärsimään lisäksi erikoisesta kiistatilanteesta, kun kuoleman jälkeen paljastui, että Alexi Laiho ei koskaan virallisesti eronnut ensimmäisestä puolisostaan, yhdysvaltalaisesta Kimberly Gossista. He avioituivat 2002. 2000-luvun alkupuolella pariskunta vaikutti yhdessä Sinergy-yhtyeessä.

Viime vuosina Laiho oli tiiviissä parisuhteessa australialaisen Kelli Wright-Laihon kanssa. He eivät olleet virallisesti avioliitossa, vaikka pitivät ystävilleen hääjuhlaa muistuttavan tilaisuuden 2017.

Wright-Laiho kuvaili suomalaiskitaristia IS:lle suureksi rakkaudekseen. Koronapandemian takia Alexi Laiho joutui kuitenkin viettämään elämänsä kymmenen kuukautta Suomessa, Kelli Wright-Laiho asui Australiassa aiemmassa liitossa syntyneen lapsensa kanssa.

Laiho siunattiin jo melkein vuosi sitten.

Goss ei osallistunut Laihon siunaustilaisuuteen tammikuun lopussa. Goss halusi myös jättää jäähyväiset viralliselle puolisolleen ja kielsi Suomesta palkkaamansa juristin kautta uurnan maahanlaskun.

Wright-Laiho ei ole päässyt Suomeen Australian tiukkojen koronamatkustusrajoitusten takia.

Laihon omaiset ovat pyytäneet, että uurna voitaisiin haudata. Keskustelu asiasta on jatkunut läpi vuoden.

Nyt kiistat on sovittu, ja kitaristi on päässyt maan poveen.

Alexi Laiho lepää Malmin hautausmaalla.

HAUTA SIJAITSEE Helsingissä Malmin hautausmaalla.

– Perheemme halusi Aleksille hänen arvolleen sopivan ja kauniin leposijan, jonne fanit voivat halutessaan tulla kunnioittamaan hänen muistoaan, Anna Laiho sanoo IS:lle.

IS kertoo siis Laihon suostumuksella haudan tarkan sijainnin: ”Malmin hautausmaa K58, linja 2 ja hautapaikka numero 19.”

Haudalle on tilattu kookas hautakivi, mutta vielä se ei ole paikoillaan. Anna Laihon IS:lle välittämässä kuvassa haudalla on kynttilä Alexi Laihon muistoksi.

