Shawn Mendes, 23, ja Camila Cabello, 24, eroavat – parin suhteen ympärillä on vellonut kiusallisia huhuja

Tähtipari ilmoitti erostaan yhteisellä tiedotteella Instagramissa.

Musiikkimaailman superpari Shawn Mendes, 23, ja Camila Cabello, 24, ilmoittivat varhain torstaina eroavansa. Vuodesta 2019 seurustellut pari julkaisi Instagram-tiliensä Stories-osiossa lyhyen tiedotteen, jossa he kertovat päättäneensä erota.

– Hei kaikki, me olemme päättäneet lopettaa romanttisen suhteemme, mutta rakkautemme toisiamme kohtaan ihmisinä on vahvempaa kuin koskaan, pari kertoo tiedotteessaan.

Mendesin ja Cabellon mukaan he aikovat olla tekemisissä toistensa kanssa myös jatkossa.

– Suhteemme alkoi parhaina ystävinä ja aiomme pysyä parhaina ystävinä.

Mendesin ja Cabellon parisuhde on herättänyt alusta asti paljon huomiota. Pari antautui suhteensa alkumetreillä estottomiin, julkisiin hellyydenosoituksiin ja heidät ikuistettiin kuviin suutelemassa ja halailemassa toisiaan.

Cosmopolitanin mukaan suhteen on myös epäilty olevan pelkkä PR-temppu. Parin suhde paljastui heinäkuussa 2019 samaan aikaan, kun he julkaisivat yhteisen Señorita-kappaleensa. Kiusallisten huhujen mukaan parin suhde olisi ollut tekaistu mainostemppu, jotta heidän kappaleensa olisi saanut enemmän huomiota. Asiaa on puitu ahkerasti muun muassa somessa.

Shawn Mendes ja Camila Cabello tunnetaan viime vuosien popmaailman huippuniminä. Cabello tuli tunnetuksi X Factor -ohjelmasta, jossa hänet nähtiin osana FIfth Harmony -yhtyettä.

Sittemmin Cabello on luonut menestyneen soolouran. Hänen suurimpiin hitteihinsä kuuluu muun muassa vuonna 2017 julkaistu Havana-kappale.

Mendes puolestaan singahti tähdeksi YouTubesta, jossa hän julkaisi coverversioita tunnetuista kappaleista. Hän on julkaissut neljä albumia, ja jo hänen debyyttilevynsä Handwritten nousi listojen kärkeen.