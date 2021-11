Divisioonatason jenkkifutistähti piti tytärtään Britney Spearsia holhouksessa 13 vuoden ajan. Huima vyyhti purkautui vapautumispäätöksen alla.

Hermoromahdus. Pää kaljuksi. Pakkohoitoon psykiatriseen sairaalaan.

Kuvat sekoilevasta Britney Spearsista reilun vuosikymmenen takaa sokeerasivat faneja ja saivat muutkin nostelemaan kulmakarvojaan. Puhtoista poptähtöstä, jonka levyjä ..Baby One More Time ja Oops!... I Did It Again oli vuosituhannen alussa myyty yhteensä 45 miljoonaa kappaletta, ei enää meinannut tunnistaa.

Päänsä kaljuksi ajellut Britney kuvattiin takomassa paparazzin tyhjää autoa helmikuussa 2007.

Kun levy Blackout ilmestyi vuonna 2007, musteni Britneyn maailma kirjaimellisesti: Ero aviomiehestä Kevin Federlinestä astui voimaan ja hän menetti poikiensa Seanin ja Jaydenin huoltajuuden. Maailmalle levisi surullisenkuuluisa kuvasarja, jossa päänsä ajellut tähti hakkaa sateenvarjolla paparazzin autoa.

Britney kirjautui välikohtauksen jälkimainingeissa isänsä James P. Spearsin, joka tunnetaan nimellä Jamie, ja äitinsä Lynnen suosituksesta vieroitukseen, mutta häipyi hoidosta vain vuorokauden jälkeen.

Torstaina 3. tammikuuta 2008 Spearsin talolle hälytettiin poliisit. Seurasi kolme tuntia kestänyt pattitilanne, joka liittyi huoltajuuskiistaan. Poliisin mukaan Britney ei suostunut luovuttamaan poikiaan ja oli huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

Britney menetti lastensa huoltajuuden eron astuttua voimaan. Britney, hänen poikansa Sean ja Jayden sekä tähden isä Jamie kuvattiin New Orleansin Louis Armstrong -lentokentällä maaliskuussa 2013.

Tilanne laukesi ilman että kukaan loukkaantui, ja tähti kuljetettiin ambulanssilla Cedars-Sinai Medical Center -sairaalaan Los Angelesissa. Paparazzit piirittivät sairaalakompleksia, ja kuvissa näkyi Spears, jota vietiin paareilla sairaalaan tusinan poliisin saattamana.

Vierailu oli jo toinen Cedars-Sinai Medicaliin lyhyen ajan sisällä, ja Britney asetettiin väliaikaisesti isänsä holhoukseen. Päätös pysyvästä holhouksesta tehtiin myöhemmin samana vuonna.

” Hänen elämänsä oli raunioina, ja hän oli fyysisessä, tunnepohjaisessa, henkisessä ja taloudellisessa ahdingossa.

Uudelleen esiin nousseista oikeuden papereista näkee, että Jamie Spearsin lakimiehet totesivat vuonna 2008 holhouksen “välttämättömäksi suojelemaan Britneytä sanan varsinaisessa merkityksessä”.

– Hänen elämänsä oli raunioina, ja hän oli fyysisessä, tunnepohjaisessa, henkisessä ja taloudellisessa ahdingossa, he sanoivat.

Jamie Spears tyttärensä seurassa New Yorkin Times Squarella elokuussa 2009.

James P. ”Jamie” Spears vietti suuren osan elämästään pienessä Kentwoodin kaupungissa Louisianassa. Hän oli Kentwood High Schoolin jalkapallojoukkueen pelinrakentaja ja tähti – ja menestyi myös koripallossa.

New York Postin mukaan isä-Spearsin nuoruus oli täynnä tragedioita. Hän oli vasta 13, kun hänen äitinsä teki itsemurhan. Neljä vuotta myöhemmin hän selvisi auto-onnettomuudesta, jossa joukkuetoveri kuoli. 22-vuotiaana Spears pidätettiin päihtyneenä ajamisesta.

” Jamie Spears oli vain ajoittain läsnä, kun hänen tyttärensä nousi yhdeksi maailman suosituimmista pop-tähdistä.

Kun hänen vaimonsa ja Britneyn äiti Lynne jätti avioeropaperit 1980, hän haki lähestymiskieltoa, koska pelkäsi miestään – etenkin kun “tämä on juonut alkoholia”.

Jamie Spears oli vain ajoittain läsnä, kun hänen tyttärensä nousi yhdeksi maailman suosituimmista pop-tähdistä. Oikeuden pöytäkirjojen mukaan Jamie itse hakeutui vuonna 2004 katkaisuhoitoon alkoholismin takia – Britneyn vaatimuksesta.

Löydätkö Britneyn kuvasta? Mickey Mouse Clubin tulevia tähtiä vuonna 1989: Britneyn lisäksi Justin Timberlake, Christina Aguilera ja Ryan Gosling.

Britney ja albino python MTV Video Music Award -gaalassa New Yorkissa 2001.

Britney sai oman tähden Hollywoodin Walk of Famelle 17. marraskuuta 2003.

Kolme vuotta myöhemmin kellossa oli eri ääni. Isä-Spears ilmestyi takaisin hajoamispisteessä olevan, päihteisiin sortuneen tyttärensä elämään ja käynnisti omien sanojensa mukaan “pelastusoperaation” ex-vaimonsa Lynnen kanssa.

Jamie Spears haki business managerinsa Louise M. Taylorin kanssa tuomarilta väliaikaista päätöstä Britneyn holhouksesta. Asiasta kertoi ex-vaimo Lynne muistelmissaan. Taylorista tuli myöhemmin Britneyn kiinteistöjen hoitaja ja hänen comebackinsä arkkitehti.

Eräs lakimies, johon Britney itse oli yhteydessä tuohon aikaan, kertoi, ettei tähti halunnut isäänsä holhoojakseen.

” Kaiken mitä hän tekee, hän tekee tyttärensä ja perheensä vuoksi.

Helmikuussa tuomari Reva Goetz kuitenkin katsoi Jamie Spearsin “sopivaksi ja esteettömäksi henkilöksi” ja myönsi hänelle laajat valtuudet tyttärensä päivittäisen elämän kontrollointiin ja – yhdessä toisen holhoojan kanssa – tämän omaisuuden ja raha-asioiden valvomiseen.

– Kaiken mitä hän tekee, hän tekee tyttärensä ja perheensä vuoksi, Jamie Spearsin ystävä Mitch Covington sanoi.

Holhous oli jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen käsitti tähden kiinteistön ja tämän taloudelliset asiat, toinen hänet henkilönä. Jamie Spears hallitsi molempia, mutta luopui tyttärensä henkilökohtaisesta holhouksesta 2019 terveyssyihin vedoten. Tilalle tuli oikeuden valitsema alan ammattilainen.

Paris Hilton ja Britney Spears Sharon Stonen juhlissa Los Angelesissa 1. joulukuuta 2007.

Britney ja Kevin Federline vuoden 2004 Billboard Music Awards -gaalassa MGM Grand Garden -areenalla Las Vegasissa.

- How I Roll, lauloi Britney Femme Fatale -kiertueellaan. Kuva keikalta Minnesotan St. Paulissa 6. heinäkuuta 2011.

Britneyltä ilmestyi holhousvuosina kolme albumia. Hänellä oli myös suuren suosion saanut konserttisarja Las Vegasissa ja hän esiintyi lukuisissa televisio-ohjelmissa, joista tunnetuimpia oli tuomarointi Yhdysvaltain X Factor -laulukilpailussa.

Britney Spears päätti Piece Of Me -nimellä kulkeneen konserttisarjansa Las Vegasin Planet Hollywoodissa uudenvuodenaattona 2017. Massiivinen show takoi miljoonia, mutta pöytäkirjojen mukaan tähti itse sai vain hieman alle 1 800 euron suuruisen korvauksen viikossa.

” Las Vegasin Piece Of Me -spektaakkeli oheistuotteineen tuotti tiettävästi vajaat 122 miljoonaa euroina, ja tästä isälle lohkesi 1,5 prosentin tuotto vuonna 2014.

Jamie Spears tienasi paremmin. Hän sai kuukaudessa holhoojan palkkaa reilun 14 000 euron edestä ja pari tonnia sen päälle toimiston vuokrakuluihin. Lisäksi Jamie sai oikeuden siunauksella tietyn prosentin kaikista tyttärensä solmimista rahakkaista sopimuksista.

Las Vegasin Piece Of Me -spektaakkeli oheistuotteineen tuotti tiettävästi vajaat 122 miljoonaa euroina, ja tästä isälle lohkesi 1,5 prosentin tuotto vuonna 2014. Kolme vuotta aikaisemmin hän sai vajaan kolmen prosentin osuuden Femme Fatale -kiertueen tuotoista.

New York Times kysyi asiasta kalifornialaiselta lakimieheltä W. Michael Hensleyltä. Hensleyn näkemyksen mukaan isän kaksoisroolilla Britneyn edunvalvojana ja tämän esiintymisillä tienaamisella oli “syvä ristiriita”. Hensley ei liity Spearsin tapaukseen.

Amerikkalaismedioiden arvioiden mukaan Spearsin omaisuuden arvo on noin 60 miljoonaa dollaria eli euroissa yli 53 miljoonaa.

Britney Spears saatiin Helsinkiin keikalle 14. lokakuuta 2011.

Britneyn ja Madonnan suudelma vuoden 2003 MTV Video Music Award -juhlassa nostatti kohun.

Britney lavalla MTV Video Music Award -gaalassa 2003.

” Britneyn mukaan holhoojat eivät suostu kohdunsisäisen ehkäisyvälineen poistamiseen.

Isän määräysvalta ei rajoittunut musiikkiin saati rahaan. Hänellä oli sanansa sanottavana myös siihen, voiko tähti mennä uudestaan naimisiin.

– Haluan mennä naimisiin ja saada lapsen. Holhousmääräysten mukaan en voi avioitua enkä hankkia lasta, Britney avautui oikeudessa heinäkuussa 2021, kun vyyhti oli jo alkanut purkautua.

Hänen mukaansa holhoojat – tässä vaiheessa isä ja oikeuden määräämä viranomainen – eivät suostu kohdunsisäisen ehkäisyvälineen poistamiseen.

39-vuotias Britney sanoi myös, että hänet pakotettiin kiertueelle - ja esiintymään jopa kuumeessa. Hänelle annettiin lääkkeitä, joita hän ei omien sanojensa mukaa halunnut ottaa. Holhoojat määräsivät hänet myös vieroitukseen, Britneyn mukaan vastoin hänen tahtoaan.

Holhouksen loppu. Britney Spearsin asianajaja puhui medialle oikeuden päätöksen jälkeen 12. marraskuuta.

Laatulehdeksi mielellään profiloituva The New York Times on paneutunut Britney Spearsin tapaukseen poikkeuksellisen syvällisesti. Lehti on tuottanut jo kaksi dokumenttielokuvaa tapauksesta: Framing Britney Spears ja Controlling Britney Spears.

Jälkimmäisessä esitetään epäilyjä, joiden mukaan Jamie Spearsin laskuun työskentelevät turvamiehet kuuntelivat tähden puhelinta tämän makuuhuoneeseen kätketyn laitteiston avulla. Tallenteisiin olisivat päätyneet muiden muassa keskustelut poikien ja poikaystävän kanssa. Lisäksi puhelimeen tulleet tekstiviestit ja muu materiaali olisi toimitettu Jamie Spearsin nähtäväksi.

39-vuotiaan tähden lakitiimi pöyristyi väitteistä ja totesi, että mikäli ne ovat totta, Jamie Spears, 69, on “loukannut tyttärensä yksityisyyttä hirvittävällä ja kohtuuttomalla tavalla”.

Controlling Britney Spears -dokumentissa mennään jopa niin pitkälle, että holhoojien väitetään tarkkailleen myös Free Britney -kampanjan aktivisteja salaisilla operaatioilla.

New York Times kirjoittaa myös hallussaan oleviin oikeuden pöytäkirjoihin vedoten, että holhousmääräys määritteli jopa sen, minkä värisiä Britneyn kodin keittiön kaapit saivat olla.

Fanit juhlivat Britneyn “vapauttamista” Stanley Mosk -oikeustalon ulkopuolella 12. marraskuuta.

Isä ja muut osallisena olleet ovat ylläpitäneet näkemystä, jonka mukaan holhous sujui sulavasti ja pelasti Britneyn pohjanoteeraukselta sekä hyödytti häntä taloudellisesti ja että hänellä itsellään oli mahdollisuus päättää järjestely milloin tahansa.

– Britney olisi voinut milloin tahansa halutessaan päättää holhouksen, Jamie Spearsin asianajaja Vivian Lee Thoreen sanoi People-lehdelle aiemmin tänä vuonna.

– Hänen olisi tarvinnut vain pyytää lakimiestään tekemään vetoomuksen tuomarille sen päättämiseksi. Hänellä on aina ollut tämä oikeus, mutta 13 vuoteen hän ei ole käyttänyt sitä.

” En koskaan saa niitä vuosia takaisin. Hän tuhosi elämäni salaa.

Sosiaalisessa mediassa Britney on ehtinyt syyttää myös äitiään Lynneä koko holhousjupakan taustapiruksi.

– Mitä ihmiset eivät tiedä on se, että äitini ehdotti tätä isälleni. Se oli hänen ideansa, laulaja on sanonut.

– En koskaan saa niitä vuosia takaisin. Hän tuhosi elämäni salaa.

Britney Spears on nykyisin kihloissa personal trainer Sam Asgharin kanssa.

Tähti kirjoitti kuitenkin positiivisen viestin holhouksen lopulta päätyttyä ja kehui sitä “elämänsä parhaaksi päiväksi”.

Hän on kertonut aikovansa nauttia elämästään ennen kuin kertoo tarkemmin suunnitelmistaan. Hän on kihloissa personal trainer Sam Asgharin kanssa.

