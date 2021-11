Sting tulee Suomeen! Odotetulla keikalla luvassa hittikimara koko uran varrelta

Rocklegenda Sting keikkailee Tampereella maaliskuussa.

Sting saapuu Suomeen 7. maaliskuuta 2022.

Maailman menestyneimpiin muusikoihin kuuluva entinen The Police -keulakuva kiertää parhaillaan maailmaa My Songs -kiertueen merkeissä. Konserttia kuvaillaan ylenpalttiseksi ja dynaamiseksi show’ksi, joka sisältää musiikkia 17-kertaisen Grammy-voittajan koko uran varrelta.

Mukana on sekä soolouran että The Policen rakastetuimmat kappaleet, joihin lukeutuvat esimerkiksi Fields of Gold, Shape of my Heart, Roxanne, Demolition Man, Englishman In New York, Every Breath You Take ja Message In A Bottle.

Kiertueella Stingiä säestää sähköinen rock-yhtye, johon kuuluvat Dominic Miller (kitara), Josh Freese (rummut), Rufus Miller (kitara), Kevon Webster (koskettimet), Shane Sager (huuliharppu) sekä Melissa Musique ja Gene Noble (taustalaulu). Konsertin erikoisvieraana esiintyy englantilainen laulaja-lauluntekijä Joe Sumner. Edellisen kerran Sting esiintyi Suomessa vuonna 2019.

Kiertueen ohjelmistossa ovat sekä soolouran että The Policen rakastetuimmat kappaleet.

My Songs -sooloalbuminsa keväällä 2019 julkaisseen Stingin seuraava studioalbumi The Bridge ilmestyy maailmanlaajuisesti 19. marraskuuta. Tuleva levy on kirjoitettu ja äänitetty koronapandemian aikana.

Monipuolisella albumilla kuullaan Stingin mietteitä sekä henkilökohtaisista menetyksistä että poikkeuksellisesta sosiaalisesta ja poliittisesta kuohunnasta. Biiseissä kuullaan kaikuja miehen menestyksekkään uran eri vaiheista, ja kappaleet ovat saaneet inspiraatiota monista musiikin genreistä kuten rockista, jazzista, klassisesta musiikista ja folkista.

Suomen keikan liput tulevat myyntiin perjantaina 19. marraskuuta kello 10 Lippupisteessä.

Hiljattain 70-vuotta täyttänyt Sting, oikealta nimeltään Gordon Sumner, tuli 1980-luvulla tunnetuksi legendaarisen The Police -yhtyeen laulajana ja basistina, minkä jälkeen hän on tehnyt menestyksekkään soolouran. Kaiken kaikkiaan Sting on myynyt urallaan yli sata miljoonaa levyä.

Taiteilijanimensä Sting, ”pistin”, nuori Gordon Sumner sai esiinnyttyään jazz-klubilla kelta-mustaraidallisessa mehiläistä muistuttavassa puserossa.

Sting valmistui opettajaksi ja teki työtä alalla kahden vuoden ajan. Musiikki kuitenkin veti häntä puoleensa, ja hän keikkailikin jazz-yhtyeiden kanssa vapaa-ajallaan iltaisin ja viikonloppuisin. Taiteilijanimensä Sting, ”pistin”, nuori Gordon Sumner sai esiinnyttyään jazz-klubilla kelta-mustaraidallisessa mehiläistä muistuttavassa puserossa.

SUOMESSA Sting on vieraillut useita kertoja. Helsingin jäähallissa Sting on esiintynyt vuosina 1988, 1991 ja 1993 ja Turkuhallissa vuosina 1996 ja 2000. Turun Ruissalossa järjestettävällä Ruisrock-festivaalilla Sting esiintyi vuonna 1997.

2000-luvulla muusikko on konsertoinut Helsingin Finnair Stadiumilla vuonna 2001, Pori Jazzissa vuonna 2006, Helsingin Kaisaniemessä järjestetyssä Helsinki Classic Festival -tapahtumassa vuonna 2012 sekä neljästi Hartwall Arenalla vuosina 2000, 2004, 2010 ja 2017.

Tuorein Stingin Suomen-esiintymisistä oli vuonna 2019 Helsingin Kaisaniemessä.