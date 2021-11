Ilta-Sanomat näyttää Blind Channelin tuoreimman musiikkivideon ensimmäisenä.

Euroviisuissa keväällä kuudenneksi sijoittunut Blind Channel julkaisee tänään perjantaina uuden We are no saints -kappaleen ja musiikkivideon.

Video on Ilta-Sanomilla ensinäytössä ja voit katsoa sen alta.

We are no saints on osa keväällä ilmestyvää albumikokonaisuutta. Yhtye solmi keväällä yhteistyön kansainvälisen Century Media -levy-yhtiön kanssa, joten biisit saavat maailmanlaajuisen julkaisun ja jakelun.

Aiempina singleinä albumilta on julkaistu euroviisu­edustuskappale Dark side ja alkusyksyllä julkaistu Balboa. Bändi kertoo tiedotteessaan, että tuoreimmalla biisillään he haluavat ottaa kantaa heitä kohtaan esitettyihin oletuksiin ja vaatimuksiin.

– Monia varmasti ärsyttää meidän tyyli ravistella häkkejä – musiikillisesti ja muutenkin. Tuntui, että meistä yritettiin tehdä jotain, mitä ei oikeasti olla, parempia roolimalleja, kansallissankareita. Teimme tämän biisin vastaukseksi noihin vaatimuksiin. We are no saints (emme ole pyhiä), yhtye kertoo tiedotteessa kappaleen synnystä.

Blind Channel kiertää kotimaassa joulukuussa. Luvassa on ikärajattomia ja -rajallisia keikkoja Lahdessa, Turussa, Seinäjoella, Torniossa ja Nivalassa sekä Silja Europalla. Suomen keikkojen jälkeen bändi lähtee kuukauden mittaiselle Euroopan kiertueelle yhdessä Eskimo Callboyn kanssa.

Yhtye voitti viime helmikuussa ylivoimaisella pistemäärällä Uuden musiikin kilpailun ja edusti Suomea Rotterdamin Euroviisuissa Hollannissa toukokuussa.

Viisuissa sijoitus oli kuudes. Voiton vei italialainen Måneskin-rockyhtye kappaleellaan Zitti E Buoni.

Blind Channel herätti kohua muun muassa lavaesiintymiseensä kuuluvalla keskisormen näytöllä. Euroviisuissa heitä kiellettiin näyttämästä keskareitaan, joten he tyytyivät maalaamaan ne punaisiksi. He taustoittivat kappaleen symboliikkaa haastattelussa viisufinaalin alla.

– Me ei näytetä keskaria kenellekään tai millekään tietylle. Me ollaan rämmitty suota aika pitkään tämän bändin kanssa, meillä on ollut aika monesti paska fiilis, ja silloin tekee mieli nostaa keskarit ilmaan ja huutaa, vertauskuvallisesti, laulaja Niko Vilhelm sanoi.

– Se tunne pitää purkaa jotenkin, ja me haluttiin tehdä biisi, joka kuulostaa siltä, kun se purkautuu. Meidän kannanotto on se, että niistä ihmisistä, joita esimerkiksi tämä pandemia on riepotellut vuoden ajan, voisi aika moni hyötyä siitä, että he saisivat biisin, jossa voi tuhansien muiden kanssa nostaa keskarit ilmaan ja huutaa täysiä.