Duran Duran on myynyt yli 100 miljoona levyä ja tehnyt jäsenistään upporikkaita: ”Nuorena saatu menestys teki minusta narsistisen”, basisti John Taylor toteaa IS:lle

Duran Duran on pop-historian menestyneimpiä bändejä. Se teki musiikkivideoista uutistapauksia. Basisti John Taylor muistelee IS:n haastattelussa bändin villiä 1980-lukua ja myöntää, että nopeasti saavutettu menestys kihahti hattuun.

– Olemme aina olleet kollektiivi: olemme aina jakaneet kaiken tasan. Kaiken, mitä olemme koskaan tienanneet, sanoo Duran Duran -yhtyeen basisti John Taylor, 61.

IS:n haastattelu tehdään videoneuvotteluna. Lippispäinen, vilkkaasti liikehtivä ja leveästi hymyilevä Taylor kertoo olevansa Englannissa. Hän on kaksoiskansalainen ja jakaa aikansa uuden kotimaansa Yhdysvaltojen ja synnyinmaansa välillä – ja asuu Englannissa ollessaan South Waxall Manorissa, maalaiskartanossa, jonka historiaa kartoitetaan omassa Wikipedia-artikkelissa aina 1300-luvulle saakka.

John Taylor elementissään Barcelonassa 2015.

Tasajako on epäilemättä ollut hyvä ratkaisu. Kaikille on riittänyt tuloja kyllin, sillä Duran Duranin levyjä on myyty yli sata miljoonaa kappaletta.

Ja jokainen yhtyeen jäsen on voinut luottaa siihen, ettei riitaa tule ainakaan rahasta.

– Tasajaon idea on, että mitä paremmin meillä menee, jokainen meistä on yhtä tyytyväinen, Taylor selittää.

Vastaavalla järjestelyllä ovat pitkään viihtyneet yhdessä myös muun muassa U2 ja Coldplay: kaikki tekijänoikeustulot ja muut tienestit on jaettu tasan kaikkien bändin jäsenten kesken.

Mutta mitä Taylor tahtoisi sanoa parikymppiselle itselleen nyt, vuonna 2021, noin 40 vuotta ensilevyn jälkeen, kun bändi on kuuden vuoden tauon jälkeen julkaissut uuden studioalbumin?

Duran Duran menestyksen kynnyksellä vuonna 1980.

John Taylor pisti savuksi vuonna 1984.

Noin kolmisataapäinen ihailijajoukko piiritti Nick Rhodesia Torontossa joulukuussa 1985.

SAIN ONNENARVAN. Sellaiseksi Taylor kuvailee nuoruuttaan ja bändin perustamista.

– Kun olin 16, tuli punk. Innostuin Sex Pistolsista, The Clashista ja Siouxie and the Bansheesista. Se oli vallankumous, joka avasi oven. Minullekin, joka en silloin tiennyt mistään mitään. Ja kuinka kävi: kaikista punkin innoittamana syntyneistä bändeistä Duran Duran on ehkä eniten päässyt nauttimaan valtavirtasuosiota.

Duran Duran kuului niihin post-punk-bändeihin, jotka suhtautuivat musiikillisiin vaikutteisiin avarakatseisesti.

– Olimme kokeileva bändi. Intoilimme diskomusiikista, eurooppalaisesta tanssimusiikista ja synkästä runoudesta, Taylor kuvailee ja vertaa:

– Samaan aikaan perustettiin myös punkin innoittamana Exploited. Se on hieno bändi, joka myös on edelleen olemassa. Mutta Exploitedin musiikillinen polku on ollut hyvin kapea – se on tehnyt punkrokkia koko ajan. Duran Duranissa on saanut yhdistellä vaikutteita lähes mistä tahansa, laittaa levylle vaikka cembalon tai klarinetin, jos siltä on tuntunut.

Duran Duranin punkjuuret ovat saattaneet monelta unohtua, sillä popmusiikin historiassa bändi seisoo tukevasti edustamassa ennen kaikkea 1980-lukua. Silloin julkaistiin yhtyeen suurimmat hitit kuten vaikkapa Save a Prayer, Girls On Film, Reflex ja Hungry Like The Wolf, ja hittien ansiosta bändillä riitti teiniyleisön suosiota.

Jos jotain isoa 1980-luvulla tapahtui, Duran Duran oli paikalla: yhtye paistatteli niin Live Aid -konsertin lavalla kuin James Bond -tunnarin tekijänäkin. Salskeilla bändin jäsenillä oli valokuvamallikumppanit, Taylorilla tanskalainen Renee Toft Simonsen, laulusolisti Simon Le Bonilla Yasmin Le Bon – ja vuonna 1985 alkanut liitto jatkuu yhä. Huoliteltuja pariskuntia kuvattiin huvijahdeilla. Duran Duranista näki kauas, että hyvin meni.

Simon Le Bon seurusteli Claire Stansfieldin kanssa vielä vuonna 1984.

Renee Simonsen ja John Taylor takapenkillä vuonna 1985.

Vai menikö?

– Sanoisin 20-vuotiaalle Johnille, että koko elämä on yhteistyötä. Olemme vain niin hyviä, miten hyvin tulemme toimeen toisten kanssa, Taylor sanoo.

– Nuorena saatu menestys teki minusta narsistisen. Se rakensi egostani suuremman kuin olisi ollut kohtuullista. Meni jopa muutamia vuosia, kun luulin, että en tarvitse bändikavereita. Olinhan minä minä.

Yasmin ja Simon Le Bonin tapasivat 1984. Liitto on kestänyt yli 35 vuotta ja parilla on kolme lasta. Tässä Velvet Goldmine -elokuvan juhlallisuuksissa 1998.

Vuosina 1997–2001 Taylor keskittyi soolouraan. Se ei varsinaisesti lähtenyt lentoon, joten basistin paikka vanhojen ystävien rinnalla kiinnosti, kun Le Bon ehdotti 1980-luvun alkupuolen hittikauden kokoonpanon (Taylor, Le Bon, kosketinsoittaja Nick Rhodes, rumpali Roger Taylor ja kitaristi Andy Taylor) comebackia. Andy Taylor on sittemmin jättänyt yhtyeen, mutta muut neljä 1980-luvun jäsentä on yhä mukana.

NYT TAYLOR ylistää bändikavereitaan:

– Vaikka olen tehnyt aika ajoin musiikkia muiden ihmisten kanssa, olen aina palannut Duran Duran -ystävieni luo. Niin ärsyttäviä kuin he saattavat ollakin, pidän heitä hyvin kiinnostavina ihmisinä. Meillä on samanlainen huumorintaju. He ovat kiihkeästi kiinni elämässä – ja he ovat edelleen hyvin kiinnostuneita musiikista, Taylor sanoo.

– Ajattele, jos olisi bändissä Bob Dylanin ja Neil Youngin kanssa: ei siinäkään jokainen biisi olisi uusi Like a Rolling Stone – joku albumi olisi Trans, Taylor sanoo ja mainitsee esimerkkinä yleisesti heikkona pidetyn Young-albumin.

– Mutta ei se tarkoita, että luovut yhden epäonnistumisen takia kaikesta ja ryhdyt maanviljelijäksi.

DURAN DURANILLA oli tarttuvia hittejä, mutta se myös vei popin visuaalisuuden uudelle tasolle. Yhtyeen videot olivat tapauksia – ensi-illat keräsivät kansaa tv:n ääreen Suomessakin. Moni muistaa, kuinka Girls On Film -video esitteli puolialastomia naisia tavalla, joka tuskin menisi läpi nykyisin. Wild Boys -videossa Simon Le Bon lauloi kiinnitettynä tuulimyllyn pyörivään lapaan ja A View To A Kill -biisissä seikkailtiin Bond-tunnelmissa Eiffel-tornissa.

Taylor paljastaa, että yhtyeen videomaine syntyi vahingossa, tavallaan siunatun laiskuuden seurauksena.

– En osannut ajatellakaan, että musiikkivideoista tulisi kokonaan oma taiteenlajinsa, Taylor toteaa.

– Queen oli toki tehnyt Bohemian Rhapsodystä videon, mutta he eivät halunneet mennä joka viikko esiintymään Top Of The Popsiin (Britannian tv:n listaohjelma). Siitä en voi heitä moittia. Ultravox oli tehnyt Viennan. Se oli cool… joten mietimme, voisimmeko mekin tehdä jotain sellaista.

Videonteko onnistui – heti läpimurtohitistä.

– Planet Earth -biisimme oli iso hitti Australiassa ja levy-yhtiö olisi halunnut, että menemme sinne. Emme halunneet lähteä niin kauas vain markkinoimaan yhtä singleä, joten levy-yhtiö ehdotti, että tehkää sitten video.

Video sai hyvän vastaanoton, mutta se tehtiin kiireellä. Hätäily harmittaa Tayloria edelleen.

– Vuokrasimme jopa soittimet siihen – mitä vain käteen satuimme saamaan. Niinpä minulla on videossa Rickenbacker-basso. Olen joutunut 40 vuotta vastailemaan kysymyksiin tuosta instrumentista – enkä ole missään muualla soittanut sellaisella kuin noissa kuvauksissa!

PARIN VIIME vuoden aikana basisti on taas saanut miettiä soundejaan, sillä yhtye meni studioon levyttämään vuonna 2019. Tuottaja Erol Alkan oli Taylorin mukaan pieni riskisijoitus yhtyeellekin, koska tämä oli aiemmin tunnettu lähinnä dj:nä. Mutta turkkilaistaustainen britti pistikin pop-legendat treenaamaan ja vääntämään soundeja huolellisesti – siis ihan kuin 1980-luvulla.

Sama asenne jatkui sanoituksiin.

– On hämmästyttävää, että Simon päätti uransa tässä vaiheessa mennä syvälle pitkään parisuhteeseensa sanoituksia tehdessään. Ja hän todella meni, tekstit ovat hyvin intiimejä, niissä on synkkyyttä ja tunteellisuutta, Taylor sanoo.

– Koronan jälkeisessä maailmassa monet sanoitukset toimivat hyvin myös yleisellä tasolla. Kaikilla ihmisillä on samanlaisia kokemuksia. Olemme joutuneet kokemaan eristyneisyyttä ja yksinäisyyttä.

Koronapandemia lykkäsi levyn julkaisua. Nyt se on valmis, kaupoissa ja suoratoistopalveluissa – ja bändi on pian tien päällä.

– Koronan ansiosta tajusin, että teen tärkeää työtä, Taylor sanoo.

– Se, että tuomme yhteen ihmiset riippumatta heidän taustoistaan, tanssimaan yhdessä musiikkimme tahdissa, on tärkeää. Tarvitsemme tuollaisia hetkiä, jolloin ei ole väliä äänestikö eri tavalla kuin vieressä tanssiva tyyppi, vaan olemme kaikki vain ihmisiä pitämässä hauskaa.

Ensi vuonna ehkä Suomessakin?

Duran Duranin uusi albumi Future Past on juuri julkaistu.