Musiikki

Brittireggaebändi UB40:n laulaja ja perustajajäsen Terence ”Astro” Wilson on kuollut

Yhtye tunnetaan muun muassa kappaleista "Red Red Wine" ja "Can't Help Falling In Love".

Lontoo Brittiläisen UB40-yhtyeen laulaja ja perustajajäsen Terence "Astro" Wilson on kuollut 64-vuotiaana lyhyen sairauden jälkeen, kertoo yhtye. Työttömien nuorten perustama reggaebändi nousi hittilistoille 1980-luvulla muun muassa kappaleilla "Red Red Wine" ja "Can't Help Falling In Love". Wilson pysyi bändin jäsenenä vuoteen 2013, jolloin hän perusti oman yhtyeensä. Yhtye myi uransa huipulla yli 100 miljoonaa levyä. UB40 ja ska-yhtye Madness pitävät hallussaan jaettua ennätystä Britannian singlelistalla vietetyistä viikoista. Terence ”Astro” Wilson lavalla vuonna 2015. Birminghamissa perustettu UB40 nappasi nimensä työttömyyskorvauksen hakulomakkeesta ja tulkkasi sukupolvensa turhautumista Britannian taloudelliseen ja poliittiseen tilanteeseen pääministeri Margaret Thatcherin valtakaudella.